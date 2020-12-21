https://ria.ru/20201221/derevya-1590201382.html

Власти не занимались возмутившей петербуржцев пересадкой елей к храму

Власти не занимались возмутившей петербуржцев пересадкой елей к храму

Районные власти не занимались возмутившей местных жителей пересадкой десятка елей из жилого квартала к строящейся церкви в Петербурге, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T12:56

2020-12-21T12:56

2020-12-21T12:56

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Районные власти не занимались возмутившей местных жителей пересадкой десятка елей из жилого квартала к строящейся церкви в Петербурге, сообщила РИА Новости представитель администрации Приморского района города.Ранее местные СМИ и пользователи соцсетей сообщили, что около десятка елей, которые когда-то посадили напротив дома №17 на улице Шаврова местные жители, выкопаны и подготовлены к пересадке. В конце минувшей недели эти деревья оказались высажены рядом с церковью святителя Николая, которая строится неподалеку на Арцеуловской аллее. История вызвала широкий резонанс в соцсетях, некоторые пользователи заявили о "воровстве" деревьев из жилого квартала."Ни одна из районных служб в пересадке елей не задействована", - сказала представитель администрации Приморского района.Представитель отдела благоустройства муниципального округа "Юнтолово", где произошла история с пересадкой елей, также рассказала РИА Новости, что муниципалитет не принимал в ней участия. "Это около 11 больших елей высотой около 5 метров каждая, которые были профессионально подготовлены к пересадке. Информация о том, что их увозят, поступила от (местных) жителей", - уточнила она. По словам собеседницы агентства, на территории, где ранее росли деревья, присутствовал информационный стенд, где указывалось, что здесь работает "Водоканал Петербурга".Представитель этого предприятия подтвердил, что на улице Шаврова проводились работы по устранению технологического дефекта, однако, по его словам, елей они не затронули. "Работы велись 4 декабря на парковке в районе Шаврова, 19", - отметил он.Храм святителя Николая со своей стороны пообещал ухаживать за деревьями должным образом, но сообщил, что не инициировал их пересадку из жилого квартала. "Высадка деревьев не была запланирована нашим приходом и тем более настоятелем. Это не было нашей просьбой и волеизъявлением. Мы приняли эти деревья в дар. По словам жертвователя, они подлежали переносу в связи с грядущими работами на этой территории, либо уничтожению, если бы им не нашлось места. Постараемся сделать всё возможное, чтобы они остались живыми", - сообщается на странице религиозного учреждения в соцсети "ВКонтакте". Данные о "жертвователе" в храме не уточнили.

https://ria.ru/20201209/prichastie-1588351966.html

https://realty.ria.ru/20201028/pozhertvovaniya-1581903986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение