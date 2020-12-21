Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201221/derevya-1590201382.html
Власти не занимались возмутившей петербуржцев пересадкой елей к храму
Власти не занимались возмутившей петербуржцев пересадкой елей к храму
Районные власти не занимались возмутившей местных жителей пересадкой десятка елей из жилого квартала к строящейся церкви в Петербурге, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T12:56
2020-12-21T12:56
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155536/84/1555368404_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_5d10a529dedeaa40719b181ecbc2c073.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Районные власти не занимались возмутившей местных жителей пересадкой десятка елей из жилого квартала к строящейся церкви в Петербурге, сообщила РИА Новости представитель администрации Приморского района города.Ранее местные СМИ и пользователи соцсетей сообщили, что около десятка елей, которые когда-то посадили напротив дома №17 на улице Шаврова местные жители, выкопаны и подготовлены к пересадке. В конце минувшей недели эти деревья оказались высажены рядом с церковью святителя Николая, которая строится неподалеку на Арцеуловской аллее. История вызвала широкий резонанс в соцсетях, некоторые пользователи заявили о "воровстве" деревьев из жилого квартала."Ни одна из районных служб в пересадке елей не задействована", - сказала представитель администрации Приморского района.Представитель отдела благоустройства муниципального округа "Юнтолово", где произошла история с пересадкой елей, также рассказала РИА Новости, что муниципалитет не принимал в ней участия. "Это около 11 больших елей высотой около 5 метров каждая, которые были профессионально подготовлены к пересадке. Информация о том, что их увозят, поступила от (местных) жителей", - уточнила она. По словам собеседницы агентства, на территории, где ранее росли деревья, присутствовал информационный стенд, где указывалось, что здесь работает "Водоканал Петербурга".Представитель этого предприятия подтвердил, что на улице Шаврова проводились работы по устранению технологического дефекта, однако, по его словам, елей они не затронули. "Работы велись 4 декабря на парковке в районе Шаврова, 19", - отметил он.Храм святителя Николая со своей стороны пообещал ухаживать за деревьями должным образом, но сообщил, что не инициировал их пересадку из жилого квартала. "Высадка деревьев не была запланирована нашим приходом и тем более настоятелем. Это не было нашей просьбой и волеизъявлением. Мы приняли эти деревья в дар. По словам жертвователя, они подлежали переносу в связи с грядущими работами на этой территории, либо уничтожению, если бы им не нашлось места. Постараемся сделать всё возможное, чтобы они остались живыми", - сообщается на странице религиозного учреждения в соцсети "ВКонтакте". Данные о "жертвователе" в храме не уточнили.
https://ria.ru/20201209/prichastie-1588351966.html
https://realty.ria.ru/20201028/pozhertvovaniya-1581903986.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155536/84/1555368404_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_3142bdede96ddd962b1d3fc37c6a968f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение

Власти не занимались возмутившей петербуржцев пересадкой елей к храму

12:56 21.12.2020
 
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)храм Ксении Блаженной в Петербурге
храм Ксении Блаженной в Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Районные власти не занимались возмутившей местных жителей пересадкой десятка елей из жилого квартала к строящейся церкви в Петербурге, сообщила РИА Новости представитель администрации Приморского района города.
Ранее местные СМИ и пользователи соцсетей сообщили, что около десятка елей, которые когда-то посадили напротив дома №17 на улице Шаврова местные жители, выкопаны и подготовлены к пересадке. В конце минувшей недели эти деревья оказались высажены рядом с церковью святителя Николая, которая строится неподалеку на Арцеуловской аллее. История вызвала широкий резонанс в соцсетях, некоторые пользователи заявили о "воровстве" деревьев из жилого квартала.
"Ни одна из районных служб в пересадке елей не задействована", - сказала представитель администрации Приморского района.
Казанский собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 10:46Религия и мировоззрение
В Санкт-Петербургской митрополии рассказали о причастии в храмах
Представитель отдела благоустройства муниципального округа "Юнтолово", где произошла история с пересадкой елей, также рассказала РИА Новости, что муниципалитет не принимал в ней участия. "Это около 11 больших елей высотой около 5 метров каждая, которые были профессионально подготовлены к пересадке. Информация о том, что их увозят, поступила от (местных) жителей", - уточнила она. По словам собеседницы агентства, на территории, где ранее росли деревья, присутствовал информационный стенд, где указывалось, что здесь работает "Водоканал Петербурга".
Представитель этого предприятия подтвердил, что на улице Шаврова проводились работы по устранению технологического дефекта, однако, по его словам, елей они не затронули. "Работы велись 4 декабря на парковке в районе Шаврова, 19", - отметил он.
Храм святителя Николая со своей стороны пообещал ухаживать за деревьями должным образом, но сообщил, что не инициировал их пересадку из жилого квартала. "Высадка деревьев не была запланирована нашим приходом и тем более настоятелем. Это не было нашей просьбой и волеизъявлением. Мы приняли эти деревья в дар. По словам жертвователя, они подлежали переносу в связи с грядущими работами на этой территории, либо уничтожению, если бы им не нашлось места. Постараемся сделать всё возможное, чтобы они остались живыми", - сообщается на странице религиозного учреждения в соцсети "ВКонтакте". Данные о "жертвователе" в храме не уточнили.
Бранденбургские ворота в Калининграде - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 12:35
Калининградские власти хотят восстанавливать памятники на пожертвования
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:05YouTube стал лидером по распространению фейков в России
08:04Роскомнадзор рассказал о борьбе с сайтами, распространяющими фейки
08:02Москвичей предупредили о похолодании и гололедице
07:56МЧС доставило 35 вагонов с гумпомощью для Карабаха
07:50Сенат США принял пакет стимулирования экономики на $900 миллиардов
07:49Жительница Томской области избила сына за плохое поведение в школе
07:41Жительница Югры обвинила мужчину в изнасиловании за отказ покупать еду
07:21Антонов прокомментировал новые санкции США против российских компаний
07:08Россияне рассказали, чем им запомнился 2020 год
07:05Россияне рассказали, как предпочитают встречать Новый год
06:55Гватемала запретила въезд из Великобритании и Южной Африки
06:15Жителя Магадана осудили на 19 лет за убийство врача
06:14Эксперты выяснили, зачем хакеры взламывают сайты
06:11Роструд рассказал о работе 31 декабря
06:01Украина наложила арест на 32 судна за заходы в крымские порты
05:58Toyota приостанавливает работу заводов в Британии и Франции
05:43Британец рассказал о "бесконечном" путешествии по БАМу
05:33Иммунолог призвал не бояться мутаций COVID-19
05:29Палата представителей США проголосовала за пакет стимулирования экономики
04:52Сенатор рассказал о недавней кибератаке на минфин США
Лента новостейМолния