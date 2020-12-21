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Кремлевский звонарь дал совет по настройке часов
Кремлевский звонарь дал совет по настройке часов
Звонарь Московского Кремля и храма Христа Спасителя Константин Мишуровский посоветовал настроить свои часы по Кремлевским курантам, чтобы встретить Новый год... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T09:25
2020-12-21T09:25
московский кремль
общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Звонарь Московского Кремля и храма Христа Спасителя Константин Мишуровский посоветовал настроить свои часы по Кремлевским курантам, чтобы встретить Новый год вовремя."Но на самом деле все очень просто: нужно выставить часы как можно точнее, сейчас есть различные программы для этого. Прийти на красную площадь в любой день, не надо ждать нового года, чтобы посмотреть и убедиться", - рассказал он РИА Новости.
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московский кремль, общество

Кремлевский звонарь дал совет по настройке часов

09:25 21.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкСпасская башня Кремля
Спасская башня Кремля - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Звонарь Московского Кремля и храма Христа Спасителя Константин Мишуровский посоветовал настроить свои часы по Кремлевским курантам, чтобы встретить Новый год вовремя.
"Но на самом деле все очень просто: нужно выставить часы как можно точнее, сейчас есть различные программы для этого. Прийти на красную площадь в любой день, не надо ждать нового года, чтобы посмотреть и убедиться", - рассказал он РИА Новости.
Празднование Нового года в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
Вчера, 08:06Новый год—2021
Звонарь Кремля рассказал, когда наступает Новый год
 
Московский КремльОбщество
 
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