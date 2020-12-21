https://ria.ru/20201221/chasy-1590162486.html

Кремлевский звонарь дал совет по настройке часов

Кремлевский звонарь дал совет по настройке часов

Звонарь Московского Кремля и храма Христа Спасителя Константин Мишуровский посоветовал настроить свои часы по Кремлевским курантам, чтобы встретить Новый год... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T09:25

2020-12-21T09:25

2020-12-21T09:25

московский кремль

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573801364_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f5062d6d1419140015b28f3c3bdb21aa.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Звонарь Московского Кремля и храма Христа Спасителя Константин Мишуровский посоветовал настроить свои часы по Кремлевским курантам, чтобы встретить Новый год вовремя."Но на самом деле все очень просто: нужно выставить часы как можно точнее, сейчас есть различные программы для этого. Прийти на красную площадь в любой день, не надо ждать нового года, чтобы посмотреть и убедиться", - рассказал он РИА Новости.

https://ria.ru/20201221/kuranty-1590157475.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский кремль, общество