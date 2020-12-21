https://ria.ru/20201221/chasy-1590162486.html
Кремлевский звонарь дал совет по настройке часов
Кремлевский звонарь дал совет по настройке часов
Звонарь Московского Кремля и храма Христа Спасителя Константин Мишуровский посоветовал настроить свои часы по Кремлевским курантам, чтобы встретить Новый год... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T09:25
2020-12-21T09:25
2020-12-21T09:25
московский кремль
общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Звонарь Московского Кремля и храма Христа Спасителя Константин Мишуровский посоветовал настроить свои часы по Кремлевским курантам, чтобы встретить Новый год вовремя."Но на самом деле все очень просто: нужно выставить часы как можно точнее, сейчас есть различные программы для этого. Прийти на красную площадь в любой день, не надо ждать нового года, чтобы посмотреть и убедиться", - рассказал он РИА Новости.
https://ria.ru/20201221/kuranty-1590157475.html
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московский кремль, общество