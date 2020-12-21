https://ria.ru/20201221/byudzhet-1590225929.html

Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2021-2023 годы

Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2021-2023 годы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете столицы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, соответствующий документ опубликован на сайте мэра и... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T14:33

2020-12-21T14:33

2020-12-21T14:41

московская городская дума

экономика

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете столицы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, соответствующий документ опубликован на сайте мэра и правительства столицы."Утвердить основные характеристики бюджета города Москвы на 2021 год: общий объем доходов бюджета города Москвы в сумме 2 642 739 829,2 тысяч рублей; общий объем расходов бюджета города Москвы в сумме 3 152 754 255,5 тысяч рублей; дефицит бюджета города Москвы в сумме 510 014 426,3 тысяч рублей", - говорится в документе.Ранее Мосгордума утвердила столичный бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов с расходами в 3,1 триллиона рублей и дефицитом в 510 миллиардов рублей в 2021 году.Согласно проекту закона о бюджете, доход в 2021 году составит 2,6 триллиона рублей, в 2022 году - почти 2,9 триллиона рублей, в 2023 году - 3,1 триллиона рублей. Отмечается, что основным фактором роста доходов станет рост поступлений по налогам на прибыль организаций, НДФЛ и специальных налоговых режимов МСП.Вместе с тем расходы в 2021 году составят 3,1 триллиона рублей, в 2022 году - 3,2 триллиона рублей, в 2023 - 3,3 триллиона рублей. При этом дефицит бюджета на 2021 год планируется в объеме 510 миллиардов рублей. В плановом периоде будет обеспечено снижение объема дефицита бюджета: в 2022 году – 340,6 миллиарда рублей, в 2023 году – 183,4 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20201216/poteri-1589468106.html

москва

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московская городская дума, экономика, сергей собянин, москва