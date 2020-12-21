https://ria.ru/20201221/byudzhet-1590225929.html
Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2021-2023 годы
Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2021-2023 годы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете столицы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, соответствующий документ опубликован на сайте мэра и... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T14:33
2020-12-21T14:33
2020-12-21T14:41
московская городская дума
экономика
сергей собянин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/05/1576814548_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e04fec29818baa0aa428843c1d7a9e21.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете столицы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, соответствующий документ опубликован на сайте мэра и правительства столицы."Утвердить основные характеристики бюджета города Москвы на 2021 год: общий объем доходов бюджета города Москвы в сумме 2 642 739 829,2 тысяч рублей; общий объем расходов бюджета города Москвы в сумме 3 152 754 255,5 тысяч рублей; дефицит бюджета города Москвы в сумме 510 014 426,3 тысяч рублей", - говорится в документе.Ранее Мосгордума утвердила столичный бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов с расходами в 3,1 триллиона рублей и дефицитом в 510 миллиардов рублей в 2021 году.Согласно проекту закона о бюджете, доход в 2021 году составит 2,6 триллиона рублей, в 2022 году - почти 2,9 триллиона рублей, в 2023 году - 3,1 триллиона рублей. Отмечается, что основным фактором роста доходов станет рост поступлений по налогам на прибыль организаций, НДФЛ и специальных налоговых режимов МСП.Вместе с тем расходы в 2021 году составят 3,1 триллиона рублей, в 2022 году - 3,2 триллиона рублей, в 2023 - 3,3 триллиона рублей. При этом дефицит бюджета на 2021 год планируется в объеме 510 миллиардов рублей. В плановом периоде будет обеспечено снижение объема дефицита бюджета: в 2022 году – 340,6 миллиарда рублей, в 2023 году – 183,4 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20201216/poteri-1589468106.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/05/1576814548_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_83ca18315e10521b47fef25e9ec34f5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская городская дума, экономика, сергей собянин, москва
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
подписал закон о бюджете столицы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, соответствующий документ опубликован на сайте мэра и правительства столицы.
"Утвердить основные характеристики бюджета города Москвы на 2021 год: общий объем доходов бюджета города Москвы в сумме 2 642 739 829,2 тысяч рублей; общий объем расходов бюджета города Москвы в сумме 3 152 754 255,5 тысяч рублей; дефицит бюджета города Москвы в сумме 510 014 426,3 тысяч рублей", - говорится в документе.
Ранее Мосгордума
утвердила столичный бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов с расходами в 3,1 триллиона рублей и дефицитом в 510 миллиардов рублей в 2021 году.
Согласно проекту закона о бюджете, доход в 2021 году составит 2,6 триллиона рублей, в 2022 году - почти 2,9 триллиона рублей, в 2023 году - 3,1 триллиона рублей. Отмечается, что основным фактором роста доходов станет рост поступлений по налогам на прибыль организаций, НДФЛ и специальных налоговых режимов МСП.
Вместе с тем расходы в 2021 году составят 3,1 триллиона рублей, в 2022 году - 3,2 триллиона рублей, в 2023 - 3,3 триллиона рублей. При этом дефицит бюджета на 2021 год планируется в объеме 510 миллиардов рублей. В плановом периоде будет обеспечено снижение объема дефицита бюджета: в 2022 году – 340,6 миллиарда рублей, в 2023 году – 183,4 миллиарда рублей.