https://ria.ru/20201221/breygel-1590276540.html

В Новом Иерусалиме готовят выставку "Младшие Брейгели и их эпоха"

В Новом Иерусалиме готовят выставку "Младшие Брейгели и их эпоха"

Открытие выставки "Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз" в музее "Новый Иерусалим" в... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T19:41

2020-12-21T19:41

2020-12-21T19:41

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Открытие выставки "Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз" в музее "Новый Иерусалим" в Подмосковье, которое изначально планировалось на 21 декабря, перенесли на три дня из-за пандемии, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея."Дата была скорректирована с учетом ситуации с пандемией. Монтажные работы идут по графику, дата открытия была финально утверждена после получения распоряжения об открытии музеев с учетом необходимого времени на подготовку к запуску проекта в очном формате с учетом соблюдения всех норм и требований", - сказали в пресс-службе, отметив, что выставка откроется 24 декабря.На выставке будут представлены произведения XVI-XVII веков фламандских и голландских мастеров одной из крупнейших частных коллекций в России.В экспозицию выставки вошли 70 произведений именитых нидерландских мастеров, в частности, произведения Питера Брейгеля-младшего, Яна Брейгеля-младшего и Яна Брейгеля-старшего и их современников - голландских и немецких художников: Хендрика Ван Балена, Йооса де Момпера, Себастьяна Вранкса и другие.РИА Новости выступают информационным партнером выставки.

https://ria.ru/20201216/muzei-1589363043.html

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новости культуры, питер брейгель (младший), музеи, питер брейгель (старший), новый иерусалим (музей), московская область (подмосковье)