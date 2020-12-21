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В Новом Иерусалиме готовят выставку "Младшие Брейгели и их эпоха"
В Новом Иерусалиме готовят выставку "Младшие Брейгели и их эпоха"
Открытие выставки "Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз" в музее "Новый Иерусалим" в... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T19:41
2020-12-21T19:41
2020-12-21T19:41
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Открытие выставки "Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз" в музее "Новый Иерусалим" в Подмосковье, которое изначально планировалось на 21 декабря, перенесли на три дня из-за пандемии, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея."Дата была скорректирована с учетом ситуации с пандемией. Монтажные работы идут по графику, дата открытия была финально утверждена после получения распоряжения об открытии музеев с учетом необходимого времени на подготовку к запуску проекта в очном формате с учетом соблюдения всех норм и требований", - сказали в пресс-службе, отметив, что выставка откроется 24 декабря.На выставке будут представлены произведения XVI-XVII веков фламандских и голландских мастеров одной из крупнейших частных коллекций в России.В экспозицию выставки вошли 70 произведений именитых нидерландских мастеров, в частности, произведения Питера Брейгеля-младшего, Яна Брейгеля-младшего и Яна Брейгеля-старшего и их современников - голландских и немецких художников: Хендрика Ван Балена, Йооса де Момпера, Себастьяна Вранкса и другие.РИА Новости выступают информационным партнером выставки.
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РИА Новости
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новости культуры, питер брейгель (младший), музеи, питер брейгель (старший), новый иерусалим (музей), московская область (подмосковье)
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Открытие выставки "Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз" в музее "Новый Иерусалим" в Подмосковье, которое изначально планировалось на 21 декабря, перенесли на три дня из-за пандемии, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
"Дата была скорректирована с учетом ситуации с пандемией. Монтажные работы идут по графику, дата открытия была финально утверждена после получения распоряжения об открытии музеев с учетом необходимого времени на подготовку к запуску проекта в очном формате с учетом соблюдения всех норм и требований", - сказали в пресс-службе, отметив, что выставка откроется 24 декабря.
На выставке будут представлены произведения XVI-XVII веков фламандских и голландских мастеров одной из крупнейших частных коллекций в России.
В экспозицию выставки вошли 70 произведений именитых нидерландских мастеров, в частности, произведения Питера Брейгеля-младшего, Яна Брейгеля-младшего и Яна Брейгеля-старшего и их современников - голландских и немецких художников: Хендрика Ван Балена, Йооса де Момпера, Себастьяна Вранкса и другие.
РИА Новости выступают информационным партнером выставки.