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Названы вызывающие бессонницу продукты
Названы вызывающие бессонницу продукты
Врач и телеведущая Елена Малышева назвала продукты, которые ухудшают качестве сна. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T08:54
2020-12-21T09:28
елена малышева
здоровье
общество
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева назвала продукты, которые ухудшают качестве сна.Людям, страдающим от бессонницы, она посоветовала в первую очередь исключить алкоголь, поскольку из-за него сон становится прерывистым и неполноценным.В список также вошел кофе, который негативно влияет на режим сна сразу по двум причинам.Жирная и острая пища способна вызвать дискомфорт и изжогу, в результате чего у человека возникают трудности с засыпанием, отметила Малышева."Если вы плохо спите, вам придется навести продуктовый порядок в приемах пищи перед сном", — сказала она.В качестве полезного перекуса перед сном врач предложила кефир, фисташки, вишню, индейку, палтус, шпинат и кунжут.
https://ria.ru/20201208/rasteniya-1588311991.html
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елена малышева, здоровье, общество

Названы вызывающие бессонницу продукты

08:54 21.12.2020 (обновлено: 09:28 21.12.2020)
 
© Depositphotos / logoffБессонница
Бессонница - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Depositphotos / logoff
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева назвала продукты, которые ухудшают качестве сна.
Людям, страдающим от бессонницы, она посоветовала в первую очередь исключить алкоголь, поскольку из-за него сон становится прерывистым и неполноценным.
В список также вошел кофе, который негативно влияет на режим сна сразу по двум причинам.

"Во-первых, это слабый психостимулятор, во-вторых, это сильный мочегонный препарат. И вы будете засыпать и просыпаться, потому что через 20 минут вы захотите сбегать в туалет", — объяснила ведущая в эфире "Первого канала".

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Жирная и острая пища способна вызвать дискомфорт и изжогу, в результате чего у человека возникают трудности с засыпанием, отметила Малышева.
"Если вы плохо спите, вам придется навести продуктовый порядок в приемах пищи перед сном", — сказала она.
В качестве полезного перекуса перед сном врач предложила кефир, фисташки, вишню, индейку, палтус, шпинат и кунжут.
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