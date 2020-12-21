https://ria.ru/20201221/bessonnitsa-1590160186.html
Названы вызывающие бессонницу продукты
Названы вызывающие бессонницу продукты
Врач и телеведущая Елена Малышева назвала продукты, которые ухудшают качестве сна. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T08:54
2020-12-21T08:54
2020-12-21T09:28
елена малышева
здоровье
общество
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева назвала продукты, которые ухудшают качестве сна.Людям, страдающим от бессонницы, она посоветовала в первую очередь исключить алкоголь, поскольку из-за него сон становится прерывистым и неполноценным.В список также вошел кофе, который негативно влияет на режим сна сразу по двум причинам.Жирная и острая пища способна вызвать дискомфорт и изжогу, в результате чего у человека возникают трудности с засыпанием, отметила Малышева."Если вы плохо спите, вам придется навести продуктовый порядок в приемах пищи перед сном", — сказала она.В качестве полезного перекуса перед сном врач предложила кефир, фисташки, вишню, индейку, палтус, шпинат и кунжут.
https://ria.ru/20201208/rasteniya-1588311991.html
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елена малышева, здоровье, общество
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
Врач и телеведущая Елена Малышева
назвала продукты, которые ухудшают качестве сна.
Людям, страдающим от бессонницы, она посоветовала в первую очередь исключить алкоголь, поскольку из-за него сон становится прерывистым и неполноценным.
В список также вошел кофе, который негативно влияет на режим сна сразу по двум причинам.
"Во-первых, это слабый психостимулятор, во-вторых, это сильный мочегонный препарат. И вы будете засыпать и просыпаться, потому что через 20 минут вы захотите сбегать в туалет", — объяснила ведущая в эфире "Первого канала".
Жирная и острая пища способна вызвать дискомфорт и изжогу, в результате чего у человека возникают трудности с засыпанием, отметила Малышева.
"Если вы плохо спите, вам придется навести продуктовый порядок в приемах пищи перед сном", — сказала она.
В качестве полезного перекуса перед сном врач предложила кефир, фисташки, вишню, индейку, палтус, шпинат и кунжут.