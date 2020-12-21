https://ria.ru/20201221/bessonnitsa-1590160186.html

Названы вызывающие бессонницу продукты

Названы вызывающие бессонницу продукты

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала продукты, которые ухудшают качестве сна. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T08:54

2020-12-21T08:54

2020-12-21T09:28

елена малышева

здоровье

общество

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева назвала продукты, которые ухудшают качестве сна.Людям, страдающим от бессонницы, она посоветовала в первую очередь исключить алкоголь, поскольку из-за него сон становится прерывистым и неполноценным.В список также вошел кофе, который негативно влияет на режим сна сразу по двум причинам.Жирная и острая пища способна вызвать дискомфорт и изжогу, в результате чего у человека возникают трудности с засыпанием, отметила Малышева."Если вы плохо спите, вам придется навести продуктовый порядок в приемах пищи перед сном", — сказала она.В качестве полезного перекуса перед сном врач предложила кефир, фисташки, вишню, индейку, палтус, шпинат и кунжут.

https://ria.ru/20201208/rasteniya-1588311991.html

https://ria.ru/20200924/pokhudenie-1577667442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена малышева, здоровье, общество