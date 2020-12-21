https://ria.ru/20201221/belaes-1590292841.html

Генератор первого блока БелАЭС подключили к энергосистеме

Генератор первого блока БелАЭС подключили к энергосистеме

Этап энергетического пуска первого энергоблока БелАЭС завершен, турбогенератор первого энергоблока снова подключен к энергосистеме, сообщила в понедельник... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T20:23

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2020-12-21T20:38

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МИНСК, 21 дек – РИА Новости. Этап энергетического пуска первого энергоблока БелАЭС завершен, турбогенератор первого энергоблока снова подключен к энергосистеме, сообщила в понедельник пресс-служба минэнерго Белоруссии."Этап энергетического пуска первого энергоблока БелАЭС завершен. Все предусмотренные им технические мероприятия и испытания выполнены. 21 декабря в 19.48 (совпадает с мск) турбогенератор первого энергоблока снова подключен к энергосистеме с последующим набором мощности до 500 МВт", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в его Telegram-канале.Там подчеркивается, что "всего проведено 246 испытаний, в том числе - режима сброса нагрузки турбогенератора энергоблока с 500 МВт до нуля". В ближайшее время после получения разрешения Госатомнадзора начнется опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока, добавили в пресс-службе.Согласно сообщению, на этапе опытно-промышленной эксплуатации предусмотрено последовательное освоение мощности реакторной установки, 75% – 90% – 100% от номинальной, с проведением необходимых испытаний, включая режим сброса нагрузки турбогенератора до нуля."После успешного завершения испытаний будет проведено комплексное опробование энергоблока в течение 15 суток на номинальной мощности. По его завершению первый энергоблок БелАЭС в установленном порядке будет принят приемочной комиссией в эксплуатацию", - подчеркивается в сообщении.Ранее глава минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что первый энергоблок Белорусской АЭС планируется в понедельник снова подключить к сети после плановой остановки, проведенной в рамках тестирования оборудования. Третьего декабря в ведомстве сообщали, что первый энергоблок БелАЭС планово остановлен для тестирования систем и оборудования. Предполагалось, что тестирование продлится до 11 декабря.В конце ноября главный инженер БелАЭС Анатолий Бондарь в эфире телеканала "Беларусь 1" сообщал, что на первом блоке станции начинаются динамические испытания, во время которых предполагается повышение и понижение мощности вплоть до технической остановки.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году. Реактор первого энергоблока ранее вышел на мощность 40% от номинальной, продолжаются испытания систем и оборудования энергоблока. Согласно графику сооружения БелАЭС, этап опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока запланирован на декабрь.

https://ria.ru/20201216/belorussiya-1589466401.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201203/belaes-1587544143.html

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