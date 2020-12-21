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Помпео назвал "виновных" в нападении на "зеленую зону" в Багдаде
Помпео назвал "виновных" в нападении на "зеленую зону" в Багдаде
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на "зеленую зону" Багдада проиранское ополчение. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T06:00
2020-12-21T06:00
2020-12-21T06:00
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на "зеленую зону" Багдада проиранское ополчение."То самое ополчение, которое нападает на дипломатические объекты, масштабно разворовывает иракские государственные ресурсы, нападает на мирных протестующих и активистов и занимается насилием против верующих других конфессий", - добавил Помпео.Он призвал иракцев "укреплять суверенитет" и наказать виновных, а также поставить под государственный контроль шиитское ополчение, которое, по мнению Вашингтона, контролируется Ираном.Ранее местные СМИ сообщали, что "зеленая зона" в столице Ирака Багдаде подверглась в воскресенье ракетному обстрелу. Системы ПВО, расположенные на территории американского посольства, отразили ракетную атаку. Как указали в пресс-службе органов безопасности страны, место запуска ракет было установлено, повреждены здания и несколько автомобилей, жертв среди местного населения нет.Посольство США в Багдаде сообщило о незначительных повреждениях на территории диппредставительства после ракетного обстрела, пострадавших и погибших нет.
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майк помпео, багдад (город), ирак, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости.
Госсекретарь США Майк Помпео
обвинил в нападении на "зеленую зону" Багдада
проиранское ополчение.
"США категорически осуждают последнюю атаку поддерживаемого Ираном
ополчения на международную зону в Багдаде. Хотя никто из персонала посольства (США - ред.) не пострадал, нападение вызвало ранение по крайней мере одного иракца и повредило иракскую гражданскую собственность", - говорится в письменном заявлении Помпео.
"То самое ополчение, которое нападает на дипломатические объекты, масштабно разворовывает иракские государственные ресурсы, нападает на мирных протестующих и активистов и занимается насилием против верующих других конфессий", - добавил Помпео.
Он призвал иракцев "укреплять суверенитет" и наказать виновных, а также поставить под государственный контроль шиитское ополчение, которое, по мнению Вашингтона, контролируется Ираном.
Ранее местные СМИ сообщали, что "зеленая зона" в столице Ирака
Багдаде подверглась в воскресенье ракетному обстрелу. Системы ПВО, расположенные на территории американского посольства, отразили ракетную атаку. Как указали в пресс-службе органов безопасности страны, место запуска ракет было установлено, повреждены здания и несколько автомобилей, жертв среди местного населения нет.
Посольство США в Багдаде сообщило о незначительных повреждениях на территории диппредставительства после ракетного обстрела, пострадавших и погибших нет.