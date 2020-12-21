https://ria.ru/20201221/avtovaz-1590241944.html

Губернатор Самарской области вручил госнаграды работникам "АвтоВАЗа"

Губернатор Самарской области вручил госнаграды работникам "АвтоВАЗа"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил работникам "АвтоВАЗа" государственные награды за вклад в развитие предприятия, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T15:48

2020-12-21T15:48

2020-12-21T15:48

ив каракатзанис

автоваз

владимир путин

дмитрий азаров

самарская область

экономика

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САМАРА, 21 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил работникам "АвтоВАЗа" государственные награды за вклад в развитие предприятия, сообщила пресс-служба правительства региона.Ранее "АвтоВАЗ" сообщил, что его дочерняя компания – "Lada Запад Тольятти" - в понедельник начала серийное производство обновленного внедорожника Lada Niva Travel. В торжественной церемонии схода с конвейера первого серийного автомобиля приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и президент "АвтоВАЗа" Ив Каракатзанис."Познакомившись с производством обновленной модели, Дмитрий Азаров также вручил работникам АО "АвтоВАЗ" государственные награды за вклад в развитие предприятия и автомобилестроения в целом", - говорится в сообщении.Комментируя старт серийного производства Lada Niva Travel, Азаров отметил, что коллектив "АвтоВАЗа" постоянно находится в зоне внимания президента страны Владимира Путина. "Благодаря его решениям восстановлен спрос, автозаводу удалось вторую половину года проходить гораздо лучше, чем даже были предварительные расчеты. Этот первый автомобиль является очень хорошим подтверждением того, что если внимание к производителю есть, то высокопрофессиональный, ответственный, талантливый и работоспособный коллектив всегда готов ответить встречными трудовыми обязательствами, всегда готов к новым свершениям и победам", - цитирует главу региона пресс-служба.Генеральный директор "Lada Запад Тольятти" Юрий Скульский, в свою очередь, поблагодарил Азарова и правительство региона за поддержку. По данным пресс-службы, завершить проект обновления внедорожника в соответствии с графиком помогла позиция главы региона, Азаров весной этого года обратился к Путину, который одобрил инициативу губернатора и оказал "АвтоВАЗу" беспрецедентную поддержку. В ноябре продажи "АвтоВАЗа" в России выросли на 21,9%, до 38 тысяч автомобилей, что стало новым месячным рекордом за семь лет."АвтоВАЗ" в декабре 2019 года закрыл сделку о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-Avtovaz у американской компании. Таким образом производственная площадка, позднее переименованная в "Лада Запад Тольятти", стала на 100% принадлежать "АвтоВАЗу", а модель Niva вернулась в продуктовый портфель Lada.

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самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ив каракатзанис, автоваз, владимир путин, дмитрий азаров, самарская область, экономика