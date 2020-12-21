https://ria.ru/20201221/aviasoobschenie-1590255612.html

Минздрав объяснил приостановку авиасообщения с Британией

Минздрав объяснил приостановку авиасообщения с Британией

Решение о временной приостановке авиасообщения с Великобританией принято для сохранения здоровья россиян, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T17:31

2020-12-21T17:31

2020-12-21T22:35

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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

великобритания

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Решение о временной приостановке авиасообщения с Великобританией принято для сохранения здоровья россиян, сообщила пресс-служба Минздрава России."Решение о временной приостановке авиасообщения с Великобританией принято в целях защиты здоровья россиян", - говорится в сообщении.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.В понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что Россия останавливает авиасообщение с Великобританией с 0.00 22 декабря на неделю в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в этой стране.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590254154.html

https://ria.ru/20201221/vaktsina-1590231358.html

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