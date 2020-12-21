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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201221/aviasoobschenie-1590255612.html
Минздрав объяснил приостановку авиасообщения с Британией
Минздрав объяснил приостановку авиасообщения с Британией
Решение о временной приостановке авиасообщения с Великобританией принято для сохранения здоровья россиян, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T17:31
2020-12-21T22:35
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
великобритания
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Решение о временной приостановке авиасообщения с Великобританией принято для сохранения здоровья россиян, сообщила пресс-служба Минздрава России."Решение о временной приостановке авиасообщения с Великобританией принято в целях защиты здоровья россиян", - говорится в сообщении.Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.В понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что Россия останавливает авиасообщение с Великобританией с 0.00 22 декабря на неделю в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в этой стране.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), великобритания

Минздрав объяснил приостановку авиасообщения с Британией

17:31 21.12.2020 (обновлено: 22:35 21.12.2020)
 
© REUTERS / Simon DawsonСамолеты авиакомпании British Airways в лондонском аэропорту Хитроу
Самолеты авиакомпании British Airways в лондонском аэропорту Хитроу - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© REUTERS / Simon Dawson
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Решение о временной приостановке авиасообщения с Великобританией принято для сохранения здоровья россиян, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Решение о временной приостановке авиасообщения с Великобританией принято в целях защиты здоровья россиян", - говорится в сообщении.
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В понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что Россия останавливает авиасообщение с Великобританией с 0.00 22 декабря на неделю в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в этой стране.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Великобритания
 
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