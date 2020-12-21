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Колумбия приостановила авиасообщение с Великобританией
Колумбия приостановила авиасообщение с Великобританией
Власти Колумбии с понедельника приостанавливают авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса, сообщает газета El Tiempo со... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T02:50
2020-12-21T02:50
2020-12-21T02:50
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
великобритания
колумбия
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 дек - РИА Новости. Власти Колумбии с понедельника приостанавливают авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса, сообщает газета El Tiempo со ссылкой на президента страны Ивана Дуке."С понедельника приостанавливаются полеты в и из Великобритании", - приводит издание его слова.По его словам, те, кто прибыл из Великобритании в течение последних восьми дней, должны самоизолироваться на 14 дней."Это предупредительные меры, они не для того, чтобы создать панику", - отметил Дуке.В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.В минздраве ЮАР на этой неделе также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, великобритания, колумбия, в мире
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 дек - РИА Новости.
Власти Колумбии
с понедельника приостанавливают авиасообщение с Великобританией
из-за выявленного там нового штамма коронавируса, сообщает газета El Tiempo
со ссылкой на президента страны Ивана Дуке
.
"С понедельника приостанавливаются полеты в и из Великобритании", - приводит издание его слова.
По его словам, те, кто прибыл из Великобритании в течение последних восьми дней, должны самоизолироваться на 14 дней.
"Это предупредительные меры, они не для того, чтобы создать панику", - отметил Дуке.
В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
В минздраве ЮАР
на этой неделе также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.