https://ria.ru/20201221/aviasoobschenie-1590151039.html

Колумбия приостановила авиасообщение с Великобританией

Колумбия приостановила авиасообщение с Великобританией

Власти Колумбии с понедельника приостанавливают авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса, сообщает газета El Tiempo со... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T02:50

2020-12-21T02:50

2020-12-21T02:50

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус covid-19

великобритания

колумбия

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 дек - РИА Новости. Власти Колумбии с понедельника приостанавливают авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса, сообщает газета El Tiempo со ссылкой на президента страны Ивана Дуке."С понедельника приостанавливаются полеты в и из Великобритании", - приводит издание его слова.По его словам, те, кто прибыл из Великобритании в течение последних восьми дней, должны самоизолироваться на 14 дней."Это предупредительные меры, они не для того, чтобы создать панику", - отметил Дуке.В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.В минздраве ЮАР на этой неделе также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/aviasoobschenie-1590149173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, великобритания, колумбия, в мире