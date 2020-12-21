https://ria.ru/20201221/avakov-1589940968.html

Кто здесь власть. На Украине его не может уволить даже президент

Кто здесь власть. На Украине его не может уволить даже президент

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило дело, чьим фигурантом может стать министр внутренних дел Арсен Аваков. С главой МВД и раньше... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T08:00

2020-12-21T08:00

2020-12-21T08:00

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

арсен аваков

петр порошенко

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Антон Лисицын. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило дело, чьим фигурантом может стать министр внутренних дел Арсен Аваков. С главой МВД и раньше конфликтовал руководитель НАБУ Артем Сытник, которого неоднократно пытались уволить: он числился в реестре коррупционеров. В противостоянии украинских силовых ведомств разбиралось РИА Новости.Нет процедуры — нет увольненияВ деле, которое расследует НАБУ, помимо Авакова, возможно, замешана и бывшая глава Нацбанка Валерия Гонтарева. В ответ на запрос СМИ в бюро рассказали: вдвоем с министром внутренних дел они могли завладеть суммами со счетов в одном из банков.После этого во Львове подожгли автомобиль сотрудника НАБУ. В ведомстве не исключили, что инцидент связан с профессиональной деятельностью владельца машины. На событие отреагировала общественная организация "Центр противодействия коррупции", существующая за счет грантов, в том числе и Фонда Джорджа Сороса. Там заявили, что это автомобиль детектива, который вел дело против сына Арсена Авакова — Александра — по подозрению в хищении денег на рюкзаки для украинской армии. Бюро в 2017-м проводило обыск у Авакова-младшего и задержало его. На помощь прибыли бойцы спецроты Министерства внутренних дел. В 2018-м дело закрыли.Но НАБУ ссорится не только с МВД — к ведомству без восторга относятся и другие государственные структуры. Так, в среду, 16 декабря, министр юстиции Украины Денис Малюська напомнил: в этот день утратили силу некоторые положения закона о Национальном антикоррупционном бюро. Суд признал их неконституционными."Вследствие решения КСУ (Конституционного суда Украины) сейчас не существует процедуры назначения директора НАБУ. В кратко- и среднесрочной перспективе это не критично и не слишком важно. Нет оснований для освобождения от должности руководителя ведомства и, соответственно, избрания нового директора", — подчеркнул Малюська.Политическая мотивацияМесяцем ранее Владимир Зеленский на онлайн-встрече с послами стран "Большой семерки" и Евросоюза дал слово, что Сытник останется на месте. "Решение Конституционного суда не отменяет факт создания и функционирования НАБУ, не ограничивает работу детективов и не ставит под сомнение его статус как правоохранительного органа", — отчитывался глава государства.Оправдываться перед дипломатами Зеленскому пришлось из-за постановления о том, что процедура назначения директора бюро неконституционна. Судьи предписали Верховной раде привести нормативные акты в соответствие с Основным законом. А окружной административный суд Киева вынес постановление об отстранении Сытника от должности и поручил Министерству юстиции вычеркнуть главу НАБУ из списка руководителей государственных органов. До того Большая палата КС признала неконституционным указ бывшего президента Петра Порошенко о назначении Сытника. В НАБУ заявили: это постановление "политически мотивированно". В КС обратились депутаты Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Василий Нимченко и Григорий Мамка. К слову, первый — бывший член того же суда. Они указали, что некоторые полномочия президента (например, назначение на должность главы бюро) не предусмотрены Основным законом.Сытник ответил, что постановление суда его не касается. "Указ президента издали после того, как я приступил к исполнению обязанностей. Фактически его действие исчерпано", — высказался глава НАБУ. И напомнил, что президент назначает также и руководителей Госпогранслужбы и Национальной полиции, хотя это не оговорено в Конституции.В мае 2020-го Сытник пытался оспорить в Европейском суде по правам человека штраф за незадекларированный отдых в охотничьих угодьях, оплаченный другими людьми. Его внесли в реестр лиц, совершивших коррупционное правонарушение. Но это никак не повлияло на политическую карьеру.Тогда он решил, что ему мстят за расследование против сына Авакова. "Это административное дело — продолжение истории с рюкзаками. Некоторые министры жаждут мести и делают все, чтобы каким-то образом повлиять на мое пребывание в должности", — утверждал глава НАБУ.Это не правоохранительные структурыНАБУ, как и другие параллельные силовые структуры — Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и суд — элементы внешнего влияния, объясняет Иван Лизан, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050. Такие же организации, по его словам, создает ЕС при поддержке США в других странах Восточной Европы. В перспективе они должны образовать систему наднациональных силовиков."Как ни странно, но украинские олигархи — последний бастион суверенитета, оборона против внешнего управления, — продолжает Лизан. — Да, они живут по принципу "Техас грабит Техас", но другим страну отдавать не хотят. А Зеленский в сложном положении: к власти его привел олигархат, он пытается избавиться от его влияния. Плюс дал много обещаний западным политикам. Им недовольны на Западе. Так что сейчас украинский президент между Сциллой и Харибдой — теми, кому обязан властью, и теми, кто против кланов в украинской политике".Лизан объясняет: обвинения в том, что НАБУ и САП не доводят дела до суда, связаны с непониманием их роли. Эти политические, а не правоохранительные структуры, уточняет он, и уголовное преследование — предупреждение политику от западных кураторов, а не показатель того, что он преступил закон. Угроза санкций действует лучше самих санкций."Сытник же ведет себя нагло, потому что его назначали не на Украине, и мнение местных политиков его не волнует. И с президентом позволяет себе так говорить, потому что власть Зеленского тает, идет эрозия его рейтинга, так называемого монобольшинства в Раде. Параллельно те, кого презрительно называют "соросятами", — агенты влияния, работающие за гранты, — делают все для усечения полномочий украинских силовиков, в первую очередь главной спецслужбы — СБУ", — заключает Лизан.Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Мединский, ныне политический беженец, полагает: сейчас министр внутренних дел еще больше усилится — умер его давний политический соперник, мэр Харькова Геннадий Кернес."Гепа (прозвище Кернеса. — Прим. ред.) не такой уж милый, каким его воспринимает общественное сознание. Образ крепкого хозяйственника и борца с бандеровцами — умелая игра на публику. Это был циничный, жесткий, даже жестокий человек. Хотя по сравнению с Аваковым он и правда умеренный политик", — объясняет Мединский.По его словам, министр внутренних дел никогда ни перед чем не останавливается и живет по собственным правилам. "Демонстративно дает интервью на русском языке, хотя преследует тех, кто "недостаточно украинец". И к его выступлениям по поводу карантинных мер относятся со всем вниманием — в отличие от видео Зеленского. Потому что знают: президент просто так болтает, а Аваков заставит выполнять меры, о которых рассказал", — подчеркивает эксперт.Руслан Бортник, директор Украинского института политики, дело НАБУ с фигурантом Аваковым считает бесперспективным. Но при этом отмечает: "Оно создает определенное информационное давление и может быть попыткой дискредитации на фоне появившихся слухов о том, что министр внутренних дел претендует на роль премьера".Эксперт добавляет: у Авакова высокий антирейтинг, как у многих украинских политиков. Но в случае обострения внутриполитической обстановки он вполне может возглавить правительство— если элита и часть общества решат, что нужна твердая рука. Тем более что в команде Зеленского глава МВД — первый по опыту и политическому влиянию. Значительное ухудшение ситуации ему не на руку, так что пока он в какой-то мере — гарант стабильности.

https://ria.ru/20200611/1572763857.html

https://ria.ru/20200526/1571977739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Аваков бросил в Саакашвили стакан с водой. Кадры инцидента Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и губернатор Одессы Михаил Саакашвили устроили скандал во время заседания Нацсовета реформ. Смотрите на видео, как политики выкрикивали оскорбления в адрес друг друга. 2020-12-21T08:00 true PT3M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальное антикоррупционное бюро украины (набу), арсен аваков, петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, украина