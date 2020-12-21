https://ria.ru/20201221/astrazenecca-1590264026.html

Центр Гамалеи и AstraZeneca договорились сотрудничать в борьбе с COVID-19

Центр Гамалеи и AstraZeneca договорились сотрудничать в борьбе с COVID-19

Разработчик российской вакцины от коронавируса — Научный центр имени Н. Ф. Гамалеи — подписал меморандум о намерениях сотрудничать с британской компанией... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T17:45

2020-12-21T17:45

2020-12-21T17:45

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

р-фарм

владимир путин

технологии

astrazeneca

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Разработчик российской вакцины от коронавируса — Научный центр имени Н. Ф. Гамалеи — подписал меморандум о намерениях сотрудничать с британской компанией AstraZeneca, которая также занимается разработками препарата.Стороны с соглашением поздравил президент России Владимир Путин.По словам президента, для победы над COVID-19 важно использовать все возможности международной кооперации.В церемонии также участвовал глава РФПИ Кирилл Дмитриев (российская вакцина разработана при поддержке фонда), генеральный исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио, а также представитель компании "Р-Фарм".Стороны разрабатывают совместную вакцину. Директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинзбург отметил, что ее клинические испытания начались.По его словам, такое сотрудничество позволит отечественным производителям вакцин выйти на международные рынки. Руководитель AstraZeneca добавил, что комбинирование препаратов позволит обеспечить врачей "гибкостью программы вакцинации".Вакцины AZD1222 (разработана AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом) и "Спутник V" созданы на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Сами аденовирусы при этом лишены способности к репликации — они являются системой доставки генетического материала (антигена) в клетки организма человека.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/pandemiya-1590202344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, р-фарм, владимир путин, технологии, astrazeneca