Центр Гамалеи и AstraZeneca договорились сотрудничать в борьбе с COVID-19
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Разработчик российской вакцины от коронавируса — Научный центр имени Н. Ф. Гамалеи — подписал меморандум о намерениях сотрудничать с британской компанией AstraZeneca, которая также занимается разработками препарата.
Стороны с соглашением поздравил президент России Владимир Путин.
"Вы от слов перешли к делу. От этих призывов вы перешли к реализации тех задач, которые стоят сегодня перед всем миром, перед человечеством, без всякого преувеличения. Я вас, во-первых, с этим поздравляю. Во-вторых, выражаю надежду на то, что ваше сотрудничество будет успешным. И желаю вам удачи", — сказал Путин по видеосвязи.
По словам президента, для победы над COVID-19 важно использовать все возможности международной кооперации.
В церемонии также участвовал глава РФПИ Кирилл Дмитриев (российская вакцина разработана при поддержке фонда), генеральный исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио, а также представитель компании "Р-Фарм".
Стороны разрабатывают совместную вакцину. Директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинзбург отметил, что ее клинические испытания начались.
"Они не потребуют, насколько я представляю, больших инвестиций и длительного времени по той простой причине, что две технологических платформы, на которых созданы вакцины AstraZeneca и "Спутник V", принципиально схожи, очень похожи. Поэтому те компоненты, которые входят как в один, так и в другой вакцинный препарат, легко совместимы", — пояснил он.
По его словам, такое сотрудничество позволит отечественным производителям вакцин выйти на международные рынки.
Руководитель AstraZeneca добавил, что комбинирование препаратов позволит обеспечить врачей "гибкостью программы вакцинации".
Вакцины AZD1222 (разработана AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом) и "Спутник V" созданы на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Сами аденовирусы при этом лишены способности к репликации — они являются системой доставки генетического материала (антигена) в клетки организма человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.