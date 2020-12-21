https://ria.ru/20201221/assanzh-1590259919.html

В бундестаге создали рабочую группу для освобождения Ассанжа

В бундестаге создали рабочую группу для освобождения Ассанжа

В бундестаге ФРГ создана специальная рабочая группа с целью освобождения основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщила в понедельник газета Rheinische Post. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T17:21

2020-12-21T17:21

2020-12-21T17:21

арест джулиана ассанжа

бундестаг германии

wikileaks

джулиан ассанж

великобритания

швеция

германия

эквадор

сша

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БЕРЛИН, 21 дек - РИА Новости. В бундестаге ФРГ создана специальная рабочая группа с целью освобождения основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщила в понедельник газета Rheinische Post."В качестве совместной инициативы членов всех демократических парламентских групп в германском бундестаге мы хотим послать четкий сигнал, направленный на защиту свободы слова и свободы прессы, которым угрожает экстрадиция Джулиана Ассанжа", - говорится в заявлении группы, которое приводит газета. Отмечается, что в рабочую группу вошли представители всех фракций, кроме "Альтернативы для Германии".Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет. Вердикт будет вынесен 4 января, однако дело этим не закончится: каким бы ни было решение суда, другая сторона подаст апелляцию. По словам юристов Ассанжа, рассмотрение его дела, скорее всего, растянется на много лет.Ранее спецдокладчик ООН по вопросу о пытках Нильс Мельцер заявил, что Ассанж должен быть немедленно освобожден из тюрьмы или помещен под домашний арест из-за вспышки COVID-19 в тюрьме Белмарш. В российском постпредстве при ОБСЕ заявили, что Россия разделяет этот призыв.

https://ria.ru/20201002/assanzh-1578114987.html

https://ria.ru/20200930/assanzh-1578025523.html

великобритания

швеция

германия

эквадор

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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