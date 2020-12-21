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На Сахалине восстановят в правах рабочих, уволенных за видео про дороги
На Сахалине восстановят в правах рабочих, уволенных за видео про дороги
Дорожных рабочих, которые сняли видео о некачественной укладке асфальта в Южно-Сахалинске и были уволены, восстановят в правах после проверки прокуратуры,... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T07:09
2020-12-21T07:09
2020-12-21T07:20
южно-сахалинск
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 дек - РИА Новости. Дорожных рабочих, которые сняли видео о некачественной укладке асфальта в Южно-Сахалинске и были уволены, восстановят в правах после проверки прокуратуры, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.Ранее в сети появилось видео, на котором один из рабочих показал, как нарушается технология при капитальном ремонте улицы Больничной в Южно-Сахалинске. В следующем видео рабочие, назвавшие себя Романом и Дмитрием, рассказали, что после инцидента руководство строительной компании уволило их с нарушением законодательства и без выходного пособия.Как отметили в прокуратуре, лабораторные исследования качества укладки дорожного покрытия улицы Больничной показали, что качество асфальта не соответствует нормативным требованиям, а муниципальный контракт в установленный срок не исполнен."В отношении подрядной организации - работодателя инициировано возбуждение дел об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права)", - сообщили в прокуратуре.
https://radiosputnik.ria.ru/20200309/1568265375.html
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южно-сахалинск, происшествия
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 дек - РИА Новости.
Дорожных рабочих, которые сняли видео о некачественной укладке асфальта в Южно-Сахалинске
и были уволены, восстановят в правах после проверки прокуратуры, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.
Ранее в сети появилось видео, на котором один из рабочих показал, как нарушается технология при капитальном ремонте улицы Больничной в Южно-Сахалинске. В следующем видео рабочие, назвавшие себя Романом и Дмитрием, рассказали, что после инцидента руководство строительной компании уволило их с нарушением законодательства и без выходного пособия.
"В ходе надзорных мероприятий вскрыты факты несоблюдения порядка увольнения двух работников, нарушения их прав на получение своевременной заработной платы. Помимо этого, заключаемые с работниками трудовые договоры не соответствуют установленным требованиям. Восстановление трудовых прав работников находится на контроле прокуратуры Южно-Сахалинска", - говорится в сообщении ведомства.
Как отметили в прокуратуре, лабораторные исследования качества укладки дорожного покрытия улицы Больничной показали, что качество асфальта не соответствует нормативным требованиям, а муниципальный контракт в установленный срок не исполнен.
"В отношении подрядной организации - работодателя инициировано возбуждение дел об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права)", - сообщили в прокуратуре.