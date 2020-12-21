https://ria.ru/20201221/asfalt-1590155030.html

На Сахалине восстановят в правах рабочих, уволенных за видео про дороги

На Сахалине восстановят в правах рабочих, уволенных за видео про дороги

Дорожных рабочих, которые сняли видео о некачественной укладке асфальта в Южно-Сахалинске и были уволены, восстановят в правах после проверки прокуратуры,... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T07:09

2020-12-21T07:09

2020-12-21T07:20

южно-сахалинск

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 дек - РИА Новости. Дорожных рабочих, которые сняли видео о некачественной укладке асфальта в Южно-Сахалинске и были уволены, восстановят в правах после проверки прокуратуры, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.Ранее в сети появилось видео, на котором один из рабочих показал, как нарушается технология при капитальном ремонте улицы Больничной в Южно-Сахалинске. В следующем видео рабочие, назвавшие себя Романом и Дмитрием, рассказали, что после инцидента руководство строительной компании уволило их с нарушением законодательства и без выходного пособия.Как отметили в прокуратуре, лабораторные исследования качества укладки дорожного покрытия улицы Больничной показали, что качество асфальта не соответствует нормативным требованиям, а муниципальный контракт в установленный срок не исполнен."В отношении подрядной организации - работодателя инициировано возбуждение дел об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права)", - сообщили в прокуратуре.

https://radiosputnik.ria.ru/20200309/1568265375.html

южно-сахалинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южно-сахалинск, происшествия