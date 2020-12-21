Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201221/asfalt-1590155030.html
На Сахалине восстановят в правах рабочих, уволенных за видео про дороги
На Сахалине восстановят в правах рабочих, уволенных за видео про дороги
Дорожных рабочих, которые сняли видео о некачественной укладке асфальта в Южно-Сахалинске и были уволены, восстановят в правах после проверки прокуратуры,... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T07:09
2020-12-21T07:20
южно-сахалинск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573694791_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_11fa0231aaa374816b9323335102bbf8.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 дек - РИА Новости. Дорожных рабочих, которые сняли видео о некачественной укладке асфальта в Южно-Сахалинске и были уволены, восстановят в правах после проверки прокуратуры, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.Ранее в сети появилось видео, на котором один из рабочих показал, как нарушается технология при капитальном ремонте улицы Больничной в Южно-Сахалинске. В следующем видео рабочие, назвавшие себя Романом и Дмитрием, рассказали, что после инцидента руководство строительной компании уволило их с нарушением законодательства и без выходного пособия.Как отметили в прокуратуре, лабораторные исследования качества укладки дорожного покрытия улицы Больничной показали, что качество асфальта не соответствует нормативным требованиям, а муниципальный контракт в установленный срок не исполнен."В отношении подрядной организации - работодателя инициировано возбуждение дел об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права)", - сообщили в прокуратуре.
https://radiosputnik.ria.ru/20200309/1568265375.html
южно-сахалинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573694791_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_55618d8f63b278dec791194eeec898fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
южно-сахалинск, происшествия

На Сахалине восстановят в правах рабочих, уволенных за видео про дороги

07:09 21.12.2020 (обновлено: 07:20 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр КряжевРабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 дек - РИА Новости. Дорожных рабочих, которые сняли видео о некачественной укладке асфальта в Южно-Сахалинске и были уволены, восстановят в правах после проверки прокуратуры, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.
Ранее в сети появилось видео, на котором один из рабочих показал, как нарушается технология при капитальном ремонте улицы Больничной в Южно-Сахалинске. В следующем видео рабочие, назвавшие себя Романом и Дмитрием, рассказали, что после инцидента руководство строительной компании уволило их с нарушением законодательства и без выходного пособия.
"В ходе надзорных мероприятий вскрыты факты несоблюдения порядка увольнения двух работников, нарушения их прав на получение своевременной заработной платы. Помимо этого, заключаемые с работниками трудовые договоры не соответствуют установленным требованиям. Восстановление трудовых прав работников находится на контроле прокуратуры Южно-Сахалинска", - говорится в сообщении ведомства.
Как отметили в прокуратуре, лабораторные исследования качества укладки дорожного покрытия улицы Больничной показали, что качество асфальта не соответствует нормативным требованиям, а муниципальный контракт в установленный срок не исполнен.
"В отношении подрядной организации - работодателя инициировано возбуждение дел об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права)", - сообщили в прокуратуре.
Черный песчаный пляж Рейнисфьяра и горы - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
9 марта, 14:00Акценты
Отдых на асфальте: планета теряет песчаные пляжиКлиматические изменения рано или поздно могут привести к необратимым изменениям. Элиты понимают угрозу, но приступать к реальным немедленным действиям по сбережению планеты не готовы. Причин масса: от экономических и политических до отсутствия взаимопонимания.
 
Южно-СахалинскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:06Звонарь Кремля рассказал, когда наступает Новый год
08:05В России успешно испытали летающую боевую машину десанта
08:01Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
07:55Власти Москвы предупредили автомобилистов о вечерних пробках
07:46На Кубани четыре человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком
07:43Трамп подписал временный бюджет на день, предотвратив шатдаун
07:29В Хабаровском крае опровергли слухи о предстоящем локдауне в регионе
07:24СМИ: протестующие в Сюнике попытались блокировать кортеж Пашиняна
07:22Армения рассказала о размещении пограничников в Сюнике
07:17В Хабаровске заведующего складом обвиняют в крупной краже табака
07:15Онищенко: новогодние каникулы позволят сдержать эпидемический процесс
07:13В Уфе произошел пожар на станции переливания крови
07:12Политики рассказали о планах на Новый год в пандемию COVID-19
07:09На Сахалине восстановят в правах рабочих, уволенных за видео про дороги
06:34Страны мира закрывают сообщение с Британией из-за мутации коронавируса
06:10Диетологи посоветовали не пить много шампанского в новогоднюю ночь
06:07Канада приостановила авиарейсы из Британии
06:05Россияне назвали желаемый размер пенсии
06:03В Красноярске автобус въехал в стоявший на дороге грузовик
06:00Помпео назвал "виновных" в нападении на "зеленую зону" в Багдаде
Лента новостейМолния