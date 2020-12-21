https://ria.ru/20201221/antiterror-1590180581.html

В МИД рассказали о сотрудничестве России и стран Евросоюза по антитеррору

В МИД рассказали о сотрудничестве России и стран Евросоюза по антитеррору

Российское сотрудничество с европейскими партнерами по борьбе против терроризма продолжает набирать обороты, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T11:16

2020-12-21T11:16

2020-12-21T11:16

олег сыромолотов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

франция

италия

испания

терроризм

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российское сотрудничество с европейскими партнерами по борьбе против терроризма продолжает набирать обороты, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Наше сотрудничество с европейскими партнерами продолжает набирать обороты. Это происходит не столько из-за всплеска тердеятельности в Европе, сколько из-за общего понимания необходимости борьбы с терроризмом", - сказал он на вопрос, стали ли европейские партнеры более конструктивно относиться к сотрудничеству по антитеррору с Россией на фоне ряда терактов и всплеска экстремизма в странах ЕС."Позитивно рассматриваем взаимодействие с Испанией, Францией, Италией и некоторыми другими странами", - пояснил он.Российская сторона надеется, "что такой настрой сохранится и сотрудничество как по линии внешнеполитических ведомств, так и спецслужб продолжится"."Что касается новых терактов, то вне зависимости от наличия или отсутствия конкретной информации по той или иной стране нужно не терять бдительность, не давая террористам ни малейшего шанса осуществить свои человеконенавистнические планы", - добавил он.

https://ria.ru/20201203/ugrozy-1587577157.html

франция

италия

испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег сыромолотов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, франция, италия, испания, терроризм