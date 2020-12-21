https://ria.ru/20201221/alenka-1590272170.html
Появилось видео демонтажа памятника Аленке в Нововоронеже
Появилось видео демонтажа памятника Аленке в Нововоронеже
Газета "Известия" опубликовала ролик демонтажа скульптуры Аленки в Нововоронеже, вызвавшей недовольство горожан. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T18:16
2020-12-21T18:16
2020-12-21T18:19
воронежская область
нововоронеж
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Газета "Известия" опубликовала ролик демонтажа скульптуры Аленки в Нововоронеже, вызвавшей недовольство горожан. На кадрах видно, как памятник в присутствии местных жителей срезают с постамента, чтобы увезти на хранение. Судьбу монумента администрация решит после Нового года. В минувшую пятницу в Нововоронеже установили памятник, посвященный 250-летию села Новая Аленовка. Горожане были поражены внешним видом скульптуры и потребовали от мэрии убрать его и не "позорить город". В понедельник руководство города приняло решение демонтировать арт-объект.Как сообщает городская библиотека Нововоронежа, согласно легенде, ходок Аленка (ходоками звали людей, которые по поручению своих односельчан уходили в иные края искать землю для поселения) пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала жить односельчан. Позже у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор якобы и ручей, и поселок стали называться Аленовкой, информирует библиотека. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.
https://radiosputnik.ria.ru/20201221/pamyatnik-1590267092.html
воронежская область
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воронежская область, нововоронеж
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
Газета "Известия
" опубликовала ролик демонтажа скульптуры Аленки в Нововоронеже
, вызвавшей недовольство горожан.
На кадрах видно, как памятник в присутствии местных жителей срезают с постамента, чтобы увезти на хранение. Судьбу монумента администрация решит после Нового года.
В минувшую пятницу в Нововоронеже установили памятник, посвященный 250-летию села Новая Аленовка. Горожане были поражены внешним видом скульптуры и потребовали от мэрии убрать его и не "позорить город". В понедельник руководство города приняло решение демонтировать арт-объект.
Как сообщает городская библиотека Нововоронежа, согласно легенде, ходок Аленка (ходоками звали людей, которые по поручению своих односельчан уходили в иные края искать землю для поселения) пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала жить односельчан. Позже у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор якобы и ручей, и поселок стали называться Аленовкой, информирует библиотека. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.