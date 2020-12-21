https://ria.ru/20201221/alenka-1590272170.html

Появилось видео демонтажа памятника Аленке в Нововоронеже

Появилось видео демонтажа памятника Аленке в Нововоронеже

Газета "Известия" опубликовала ролик демонтажа скульптуры Аленки в Нововоронеже, вызвавшей недовольство горожан. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T18:16

2020-12-21T18:16

2020-12-21T18:19

воронежская область

нововоронеж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590271747_0:0:1180:665_1920x0_80_0_0_5cf92c8a93c4356fca82433f698a6cae.png

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Газета "Известия" опубликовала ролик демонтажа скульптуры Аленки в Нововоронеже, вызвавшей недовольство горожан. На кадрах видно, как памятник в присутствии местных жителей срезают с постамента, чтобы увезти на хранение. Судьбу монумента администрация решит после Нового года. В минувшую пятницу в Нововоронеже установили памятник, посвященный 250-летию села Новая Аленовка. Горожане были поражены внешним видом скульптуры и потребовали от мэрии убрать его и не "позорить город". В понедельник руководство города приняло решение демонтировать арт-объект.Как сообщает городская библиотека Нововоронежа, согласно легенде, ходок Аленка (ходоками звали людей, которые по поручению своих односельчан уходили в иные края искать землю для поселения) пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала жить односельчан. Позже у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор якобы и ручей, и поселок стали называться Аленовкой, информирует библиотека. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.

https://radiosputnik.ria.ru/20201221/pamyatnik-1590267092.html

воронежская область

нововоронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, нововоронеж