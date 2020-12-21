https://ria.ru/20201221/alenka-1590225314.html

В Нововоронеже демонтировали испугавший местных жителей памятник Аленке

В Нововоронеже демонтировали испугавший местных жителей памятник Аленке

Нововоронежский памятник Аленке, внешний вид которой вызвал активное осуждение в медиа и соцсетях, демонтировали спустя три дня после установки, сообщила РИА... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T14:31

2020-12-21T14:31

2020-12-21T16:08

нововоронеж

общество

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ВОРОНЕЖ, 21 дек - РИА Новости. Нововоронежский памятник Аленке, внешний вид которой вызвал активное осуждение в медиа и соцсетях, демонтировали спустя три дня после установки, сообщила РИА Новости замглавы администрации города Светлана Тулинова.Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Внешний вид памятника шокировал сперва горожан, а потом и всю страну. Местные жители на странице "ВКонтакте" попросили мэрию не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли памятник "чертовщиной", "ущербным подобием".В понедельник на совещании в администрации города было принято решение демонтировать этот арт-объект."Демонтировали. Сейчас уже (в соцсетях) пишут: "Зачем демонтируют? Надо оставить", - сказала Тулинова.По его словам, Аленку отправят на хранение в муниципальное предприятие.Как информирует городская библиотека Нововоронежа, согласно легенде, ходок Аленка (ходоками звали людей, которые по поручению своих односельчан уходили в иные края искать землю для поселения) пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала жить односельчан. Позже у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор якобы и ручей, и поселок стали называться Аленовкой, информирует библиотека. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.

https://ria.ru/20201102/pamfilova-1582650446.html

нововоронеж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нововоронеж, общество