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В Нововоронеже демонтировали испугавший местных жителей памятник Аленке
В Нововоронеже демонтировали испугавший местных жителей памятник Аленке
Нововоронежский памятник Аленке, внешний вид которой вызвал активное осуждение в медиа и соцсетях, демонтировали спустя три дня после установки, сообщила РИА... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T14:31
2020-12-21T16:08
нововоронеж
общество
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ВОРОНЕЖ, 21 дек - РИА Новости. Нововоронежский памятник Аленке, внешний вид которой вызвал активное осуждение в медиа и соцсетях, демонтировали спустя три дня после установки, сообщила РИА Новости замглавы администрации города Светлана Тулинова.Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Внешний вид памятника шокировал сперва горожан, а потом и всю страну. Местные жители на странице "ВКонтакте" попросили мэрию не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли памятник "чертовщиной", "ущербным подобием".В понедельник на совещании в администрации города было принято решение демонтировать этот арт-объект."Демонтировали. Сейчас уже (в соцсетях) пишут: "Зачем демонтируют? Надо оставить", - сказала Тулинова.По его словам, Аленку отправят на хранение в муниципальное предприятие.Как информирует городская библиотека Нововоронежа, согласно легенде, ходок Аленка (ходоками звали людей, которые по поручению своих односельчан уходили в иные края искать землю для поселения) пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала жить односельчан. Позже у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор якобы и ручей, и поселок стали называться Аленовкой, информирует библиотека. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.
https://ria.ru/20201102/pamfilova-1582650446.html
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нововоронеж, общество

В Нововоронеже демонтировали испугавший местных жителей памятник Аленке

14:31 21.12.2020 (обновлено: 16:08 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Бормотов / Перейти в фотобанкДемонтаж памятника Аленке в Нововоронеже
Демонтаж памятника Аленке в Нововоронеже - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Михаил Бормотов
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ВОРОНЕЖ, 21 дек - РИА Новости. Нововоронежский памятник Аленке, внешний вид которой вызвал активное осуждение в медиа и соцсетях, демонтировали спустя три дня после установки, сообщила РИА Новости замглавы администрации города Светлана Тулинова.
Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Внешний вид памятника шокировал сперва горожан, а потом и всю страну. Местные жители на странице "ВКонтакте" попросили мэрию не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли памятник "чертовщиной", "ущербным подобием".
В понедельник на совещании в администрации города было принято решение демонтировать этот арт-объект.
"Демонтировали. Сейчас уже (в соцсетях) пишут: "Зачем демонтируют? Надо оставить", - сказала Тулинова.
По его словам, Аленку отправят на хранение в муниципальное предприятие.
Как информирует городская библиотека Нововоронежа, согласно легенде, ходок Аленка (ходоками звали людей, которые по поручению своих односельчан уходили в иные края искать землю для поселения) пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала жить односельчан. Позже у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор якобы и ручей, и поселок стали называться Аленовкой, информирует библиотека. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
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