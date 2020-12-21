https://ria.ru/20201221/alenka-1590225314.html
В Нововоронеже демонтировали испугавший местных жителей памятник Аленке
В Нововоронеже демонтировали испугавший местных жителей памятник Аленке
Нововоронежский памятник Аленке, внешний вид которой вызвал активное осуждение в медиа и соцсетях, демонтировали спустя три дня после установки, сообщила РИА... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T14:31
2020-12-21T14:31
2020-12-21T16:08
нововоронеж
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590246352_0:642:1282:1363_1920x0_80_0_0_c8f23b34b3cabbe496943c75b12123f5.jpg
ВОРОНЕЖ, 21 дек - РИА Новости. Нововоронежский памятник Аленке, внешний вид которой вызвал активное осуждение в медиа и соцсетях, демонтировали спустя три дня после установки, сообщила РИА Новости замглавы администрации города Светлана Тулинова.Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Внешний вид памятника шокировал сперва горожан, а потом и всю страну. Местные жители на странице "ВКонтакте" попросили мэрию не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли памятник "чертовщиной", "ущербным подобием".В понедельник на совещании в администрации города было принято решение демонтировать этот арт-объект."Демонтировали. Сейчас уже (в соцсетях) пишут: "Зачем демонтируют? Надо оставить", - сказала Тулинова.По его словам, Аленку отправят на хранение в муниципальное предприятие.Как информирует городская библиотека Нововоронежа, согласно легенде, ходок Аленка (ходоками звали людей, которые по поручению своих односельчан уходили в иные края искать землю для поселения) пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала жить односельчан. Позже у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор якобы и ручей, и поселок стали называться Аленовкой, информирует библиотека. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.
https://ria.ru/20201102/pamfilova-1582650446.html
нововоронеж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590246352_0:522:1282:1484_1920x0_80_0_0_bfdf87775a9b489c50b4807db4f96730.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нововоронеж, общество
ВОРОНЕЖ, 21 дек - РИА Новости. Нововоронежский памятник Аленке, внешний вид которой вызвал активное осуждение в медиа и соцсетях, демонтировали спустя три дня после установки, сообщила РИА Новости замглавы администрации города Светлана Тулинова.
Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже
18 декабря. Внешний вид памятника шокировал сперва горожан, а потом и всю страну. Местные жители на странице "ВКонтакте" попросили мэрию не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли памятник "чертовщиной", "ущербным подобием".
В понедельник на совещании в администрации города было принято решение демонтировать этот арт-объект.
"Демонтировали. Сейчас уже (в соцсетях) пишут: "Зачем демонтируют? Надо оставить", - сказала Тулинова.
По его словам, Аленку отправят на хранение в муниципальное предприятие.
Как информирует городская библиотека Нововоронежа, согласно легенде, ходок Аленка (ходоками звали людей, которые по поручению своих односельчан уходили в иные края искать землю для поселения) пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала жить односельчан. Позже у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор якобы и ручей, и поселок стали называться Аленовкой, информирует библиотека. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.