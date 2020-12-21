Власти Нововоронежа объяснили появление "позорящего город" памятника
10:32 21.12.2020 (обновлено: 14:34 21.12.2020)
ВОРОНЕЖ, 21 дек — РИА Новости. Администрация Нововоронежа заявила, что власти согласовывали проект резонансного памятника Аленке со старейшими жителями города.
Объект презентовали 18 декабря к 250-летию села Новая Аленовка. Внешний вид памятника сперва шокировал горожан, а потом и жителей со всей России. Местные жители в комментариях на странице горадминистрации "ВКонтакте" просили мэрию "не позорить город этим уродством", называли его "ущербным подобием", "чертовщиной" и просили убрать этот "шедевр" с улиц. В итоге Аленку демонтировали.
"Было принято решение о демонтаже. Сегодня ее срежут. Это не памятник, это арт-объект. Это у нас была создана рабочая группа, посвященная проведению мероприятий к 250-летию села Новая Аленовка. Установка арт-объекта — одно из многочисленных мероприятий", — сказала РИА Новости замглавы администрации Светлана Тулинова.
По ее словам, проект стоил примерно миллион рублей, при этом из городского бюджета на него денег не тратили. Разработал арт-объект воронежский художник.
Теперь Аленку отправят на хранение в одно из муниципальных предприятий.
Как информирует городская библиотека Нововоронежа, согласно легенде, ходок Аленка (ходоками звали людей, которые по поручению своих односельчан уходили в иные края искать землю для поселения) пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала жить односельчан. Позже у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор якобы и ручей, и поселок стали называться Аленовкой, информирует библиотека. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.
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