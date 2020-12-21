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https://ria.ru/20201221/alenka-1590172484.html
Власти Нововоронежа объяснили появление "позорящего город" памятника
Власти Нововоронежа объяснили появление "позорящего город" памятника
Администрация Нововоронежа заявила, что власти согласовывали проект резонансного памятника Аленке со старейшими жителями города. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T10:32
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культура
дон
воронежская область
нововоронеж
общество
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ВОРОНЕЖ, 21 дек — РИА Новости. Администрация Нововоронежа заявила, что власти согласовывали проект резонансного памятника Аленке со старейшими жителями города.Объект презентовали 18 декабря к 250-летию села Новая Аленовка. Внешний вид памятника сперва шокировал горожан, а потом и жителей со всей России. Местные жители в комментариях на странице горадминистрации "ВКонтакте" просили мэрию "не позорить город этим уродством", называли его "ущербным подобием", "чертовщиной" и просили убрать этот "шедевр" с улиц. В итоге Аленку демонтировали.По ее словам, проект стоил примерно миллион рублей, при этом из городского бюджета на него денег не тратили. Разработал арт-объект воронежский художник. Теперь Аленку отправят на хранение в одно из муниципальных предприятий.Как информирует городская библиотека Нововоронежа, согласно легенде, ходок Аленка (ходоками звали людей, которые по поручению своих односельчан уходили в иные края искать землю для поселения) пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала жить односельчан. Позже у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор якобы и ручей, и поселок стали называться Аленовкой, информирует библиотека. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.
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воронежская область
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дон, воронежская область, нововоронеж, общество

Власти Нововоронежа объяснили появление "позорящего город" памятника

10:32 21.12.2020 (обновлено: 14:34 21.12.2020)
 
© Фото : "Нововоронеж Online"/ВКонтактеПамятник Аленке в Нововоронеже
Памятник Аленке в Нововоронеже - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Фото : "Нововоронеж Online"/ВКонтакте
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 21 дек — РИА Новости. Администрация Нововоронежа заявила, что власти согласовывали проект резонансного памятника Аленке со старейшими жителями города.
Объект презентовали 18 декабря к 250-летию села Новая Аленовка. Внешний вид памятника сперва шокировал горожан, а потом и жителей со всей России. Местные жители в комментариях на странице горадминистрации "ВКонтакте" просили мэрию "не позорить город этим уродством", называли его "ущербным подобием", "чертовщиной" и просили убрать этот "шедевр" с улиц. В итоге Аленку демонтировали.

"Было принято решение о демонтаже. Сегодня ее срежут. Это не памятник, это арт-объект. Это у нас была создана рабочая группа, посвященная проведению мероприятий к 250-летию села Новая Аленовка. Установка арт-объекта — одно из многочисленных мероприятий", — сказала РИА Новости замглавы администрации Светлана Тулинова.

По ее словам, проект стоил примерно миллион рублей, при этом из городского бюджета на него денег не тратили. Разработал арт-объект воронежский художник.
Теперь Аленку отправят на хранение в одно из муниципальных предприятий.
Как информирует городская библиотека Нововоронежа, согласно легенде, ходок Аленка (ходоками звали людей, которые по поручению своих односельчан уходили в иные края искать землю для поселения) пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала жить односельчан. Позже у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор якобы и ручей, и поселок стали называться Аленовкой, информирует библиотека. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.
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