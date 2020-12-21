https://ria.ru/20201221/alenka-1590172484.html

Власти Нововоронежа объяснили появление "позорящего город" памятника

Власти Нововоронежа объяснили появление "позорящего город" памятника

Администрация Нововоронежа заявила, что власти согласовывали проект резонансного памятника Аленке со старейшими жителями города. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T10:32

2020-12-21T10:32

2020-12-21T14:34

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воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 21 дек — РИА Новости. Администрация Нововоронежа заявила, что власти согласовывали проект резонансного памятника Аленке со старейшими жителями города.Объект презентовали 18 декабря к 250-летию села Новая Аленовка. Внешний вид памятника сперва шокировал горожан, а потом и жителей со всей России. Местные жители в комментариях на странице горадминистрации "ВКонтакте" просили мэрию "не позорить город этим уродством", называли его "ущербным подобием", "чертовщиной" и просили убрать этот "шедевр" с улиц. В итоге Аленку демонтировали.По ее словам, проект стоил примерно миллион рублей, при этом из городского бюджета на него денег не тратили. Разработал арт-объект воронежский художник. Теперь Аленку отправят на хранение в одно из муниципальных предприятий.Как информирует городская библиотека Нововоронежа, согласно легенде, ходок Аленка (ходоками звали людей, которые по поручению своих односельчан уходили в иные края искать землю для поселения) пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала жить односельчан. Позже у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор якобы и ручей, и поселок стали называться Аленовкой, информирует библиотека. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.

https://ria.ru/20201122/pamyatnik-1585816448.html

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дон, воронежская область, нововоронеж, общество