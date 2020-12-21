https://ria.ru/20201221/akula-1590101525.html

В Австралии сняли на видео битву черепахи с тигровой акулой

В Австралии сняли на видео битву черепахи с тигровой акулой

У берегов Западной Австралии сняли на видео плоскоспинную морскую черепаху, защищающуюся от тигровой акулы, сообщает The Guardian. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T01:05

2020-12-21T01:05

2020-12-21T01:05

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. У берегов Западной Австралии сняли на видео плоскоспинную морскую черепаху, защищающуюся от тигровой акулы, сообщает The Guardian. Группа исследователей из Института Гарри Батлера, Университета Мердока и Департамента биоразнообразия, охраны природы и достопримечательностей Западной Австралии запечатлела битву, усановив камеру на панцирь черепахи в заливе Робак. Несмотря на несоответствие размеров, она агрессивно нападает, пытаясь укусить акула, прежде чем скрыться в безопасном месте.По словам представителя Института Гарри Батлера Дженны Хаунслоу, которую цитирует Университет Мердока, нет ничего удивительного в том, что тигровая акула попытается убить и съесть морскую черепаху, так как эти земноводняе являются одной из главных жертв морских хищников. Она добавила, что в отличие от сухопутных черепах, морские не могут полностью уйти в свой панцирь.

https://ria.ru/20201219/akula-1589947229.html

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