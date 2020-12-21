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В Австралии сняли на видео битву черепахи с тигровой акулой
В Австралии сняли на видео битву черепахи с тигровой акулой
У берегов Западной Австралии сняли на видео плоскоспинную морскую черепаху, защищающуюся от тигровой акулы, сообщает The Guardian. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T01:05
2020-12-21T01:05
2020-12-21T01:05
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. У берегов Западной Австралии сняли на видео плоскоспинную морскую черепаху, защищающуюся от тигровой акулы, сообщает The Guardian. Группа исследователей из Института Гарри Батлера, Университета Мердока и Департамента биоразнообразия, охраны природы и достопримечательностей Западной Австралии запечатлела битву, усановив камеру на панцирь черепахи в заливе Робак. Несмотря на несоответствие размеров, она агрессивно нападает, пытаясь укусить акула, прежде чем скрыться в безопасном месте.По словам представителя Института Гарри Батлера Дженны Хаунслоу, которую цитирует Университет Мердока, нет ничего удивительного в том, что тигровая акула попытается убить и съесть морскую черепаху, так как эти земноводняе являются одной из главных жертв морских хищников. Она добавила, что в отличие от сухопутных черепах, морские не могут полностью уйти в свой панцирь.
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
У берегов Западной Австралии сняли на видео плоскоспинную морскую черепаху, защищающуюся от тигровой акулы, сообщает
The Guardian.
Группа исследователей из Института Гарри Батлера, Университета Мердока и Департамента биоразнообразия, охраны природы и достопримечательностей Западной Австралии запечатлела битву, усановив камеру на панцирь черепахи в заливе Робак.
Несмотря на несоответствие размеров, она агрессивно нападает, пытаясь укусить акула, прежде чем скрыться в безопасном месте.
По словам представителя Института Гарри Батлера Дженны Хаунслоу, которую цитирует
Университет Мердока, нет ничего удивительного в том, что тигровая акула попытается убить и съесть морскую черепаху, так как эти земноводняе являются одной из главных жертв морских хищников.
“Что меня поразило, так это то, что черепаха агрессивно защищалась, пытаясь укусить атакующую акулу”, — сказала Хаунслоу.
Она добавила, что в отличие от сухопутных черепах, морские не могут полностью уйти в свой панцирь.