Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201221/akula-1590101525.html
В Австралии сняли на видео битву черепахи с тигровой акулой
В Австралии сняли на видео битву черепахи с тигровой акулой
У берегов Западной Австралии сняли на видео плоскоспинную морскую черепаху, защищающуюся от тигровой акулы, сообщает The Guardian. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T01:05
2020-12-21T01:05
туризм
туризм
новости - туризм
западная австралия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575068808_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_5ea8e22f6311831eab6f795005ae90ba.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. У берегов Западной Австралии сняли на видео плоскоспинную морскую черепаху, защищающуюся от тигровой акулы, сообщает The Guardian. Группа исследователей из Института Гарри Батлера, Университета Мердока и Департамента биоразнообразия, охраны природы и достопримечательностей Западной Австралии запечатлела битву, усановив камеру на панцирь черепахи в заливе Робак. Несмотря на несоответствие размеров, она агрессивно нападает, пытаясь укусить акула, прежде чем скрыться в безопасном месте.По словам представителя Института Гарри Батлера Дженны Хаунслоу, которую цитирует Университет Мердока, нет ничего удивительного в том, что тигровая акула попытается убить и съесть морскую черепаху, так как эти земноводняе являются одной из главных жертв морских хищников. Она добавила, что в отличие от сухопутных черепах, морские не могут полностью уйти в свой панцирь.
https://ria.ru/20201219/akula-1589947229.html
западная австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575068808_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_1085fba60fde352a08fb206910ae0907.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, западная австралия

В Австралии сняли на видео битву черепахи с тигровой акулой

01:05 21.12.2020
 
© Depositphotos / outsiderzoneЧерепаха
Черепаха - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Depositphotos / outsiderzone
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. У берегов Западной Австралии сняли на видео плоскоспинную морскую черепаху, защищающуюся от тигровой акулы, сообщает The Guardian.
Группа исследователей из Института Гарри Батлера, Университета Мердока и Департамента биоразнообразия, охраны природы и достопримечательностей Западной Австралии запечатлела битву, усановив камеру на панцирь черепахи в заливе Робак.
Несмотря на несоответствие размеров, она агрессивно нападает, пытаясь укусить акула, прежде чем скрыться в безопасном месте.
По словам представителя Института Гарри Батлера Дженны Хаунслоу, которую цитирует Университет Мердока, нет ничего удивительного в том, что тигровая акула попытается убить и съесть морскую черепаху, так как эти земноводняе являются одной из главных жертв морских хищников.
“Что меня поразило, так это то, что черепаха агрессивно защищалась, пытаясь укусить атакующую акулу”, — сказала Хаунслоу.
Она добавила, что в отличие от сухопутных черепах, морские не могут полностью уйти в свой панцирь.
Бычья (тупорылая) акула - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
19 декабря, 02:17Туризм
Австралиец обнаружил огромную бычью акулу в своем саду
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмЗападная Австралия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:06Звонарь Кремля рассказал, когда наступает Новый год
08:05В России успешно испытали летающую боевую машину десанта
08:01Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
07:55Власти Москвы предупредили автомобилистов о вечерних пробках
07:46На Кубани четыре человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком
07:43Трамп подписал временный бюджет на день, предотвратив шатдаун
07:29В Хабаровском крае опровергли слухи о предстоящем локдауне в регионе
07:24СМИ: протестующие в Сюнике попытались блокировать кортеж Пашиняна
07:22Армения рассказала о размещении пограничников в Сюнике
07:17В Хабаровске заведующего складом обвиняют в крупной краже табака
07:15Онищенко: новогодние каникулы позволят сдержать эпидемический процесс
07:13В Уфе произошел пожар на станции переливания крови
07:12Политики рассказали о планах на Новый год в пандемию COVID-19
07:09На Сахалине восстановят в правах рабочих, уволенных за видео про дороги
06:34Страны мира закрывают сообщение с Британией из-за мутации коронавируса
06:10Диетологи посоветовали не пить много шампанского в новогоднюю ночь
06:07Канада приостановила авиарейсы из Британии
06:05Россияне назвали желаемый размер пенсии
06:03В Красноярске автобус въехал в стоявший на дороге грузовик
06:00Помпео назвал "виновных" в нападении на "зеленую зону" в Багдаде
Лента новостейМолния