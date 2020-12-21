https://ria.ru/20201221/aes-1590210433.html

Российские АЭС досрочно выполнили план по выработке электроэнергии

Российские АЭС досрочно выполнили план по выработке электроэнергии

Российские атомные электростанции с опережением выполнили план 2020 года по генерации, уже выработано свыше 208 миллиардов киловатт-часов электроэнергии,... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T13:36

2020-12-21T13:36

2020-12-21T13:36

ядерные технологии

россия

академик ломоносов (плавучая атомная электростанция)

чукотка

ленинградская аэс

росэнергоатом

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские атомные электростанции с опережением выполнили план 2020 года по генерации, уже выработано свыше 208 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, сообщил оператор всех российских АЭС концерн "Росэнергоатом" (входит в госкорпорацию "Росатом")."В минувшие выходные российские АЭС досрочно выполнили годовое государственное задание Федеральной антимонопольной службы по выработке электроэнергии в объеме 207,614 миллиардов киловатт-часов", - говорится в сообщении. В 2019 году на соответствующую дату было выработано 202,124 миллиарда киловатт-часов.Несмотря на снижение спроса на электроэнергию из-за сокращения промышленного производства, связанного с пандемией COVID-19 (диспетчерские ограничения относительно баланса ФАС в 2020 году составили 2,42 миллиардов киловатт-часов против 0,33 миллиардов киловатт-часов 2019 году), по данным на понедельник, АЭС России выработали 208,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.В мае 2020 года введена в промышленную эксплуатацию плавучая атомная теплоэлектростанция на Чукотке, которая с начала года выработала около 122,75 миллионов киловатт-часов, отмечает "Росэнергоатом".В марте 2021 года планируется ввести в промышленную эксплуатацию новый, шестой энергоблок Ленинградской АЭС с реакторной установкой ВВЭР-1200, который с момента включения в сеть в октябре нынешнего года выработал более 638 миллионов киловатт-часов, говорится в сообщении.В России действуют 11 АЭС (в том числе единственный в мире плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов"). Доля всех АЭС в общей выработке электроэнергии в России составляет почти 20%.

https://ria.ru/20201214/rosatom-1589198164.html

россия

чукотка

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россия, академик ломоносов (плавучая атомная электростанция), чукотка, ленинградская аэс, росэнергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"