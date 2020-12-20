https://ria.ru/20201220/zrenie-1590139449.html

Ученые рассказали о потерявших зрение после COVID-19 пациентах

Ученые рассказали о потерявших зрение после COVID-19 пациентах

Ученые обнаружили, что коронавирус может спровоцировать редкую инфекцию, которая приводит к потере зрения. Об этом пишет Knowridge Science Report. РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T21:13

2020-12-20T21:13

2020-12-20T21:13

коронавирус covid-19

здоровье

сша

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Ученые обнаружили, что коронавирус может спровоцировать редкую инфекцию, которая приводит к потере зрения. Об этом пишет Knowridge Science Report.Исследование было проведено командой Университета Хофстра в Хемпстеде, штат Нью-Йорк.В одной из больниц Нью-Йорка у трех пациентов, страдающих COVID-19, развился кератит — воспаление роговицы. Затем на этом фоне развился эндофтальмит — гнойное воспаление внутренних оболочек глазного яблока.Наличие трех случаев эндофтальмита за такое короткое время является чрезвычайно редким явлением, и, поскольку все они были связаны с инфекцией COVID-19, необходимо новое исследование, отмечают специалисты.Из трех пациентов один умер от COVID-19, другому пришлось удалить глаз, а третий — потерял зрение.Отмечается, что всем участникам наблюдений было больше 60 лет.Эндофтальмит встречается очень редко, но может быть вызван вирусом. Симптомами инфекции могут быть покраснение, боль, выделения из глаза, отек век и снижение зрения.Кроме того, переход кератита в эндофтальмит — очень редкое явление. Другое исследование показало только 27 случаев за 15 лет, когда у пациента развился эндофтальмит, вызванный кератитом.Хотя вполне возможно, что кератит был связан с COVID-19, у ученых на данный момент очень мало информации, позволяющей предположить, что заболевание возникло именно из-за коронавируса.

https://ria.ru/20201220/maski-1590113410.html

https://ria.ru/20201220/koronavirus-1590125386.html

сша

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коронавирус covid-19, здоровье, сша