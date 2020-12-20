Жаловавшаяся Путину санитарка назвала свой реальный заработок
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники входят в красную зону городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Сотрудница Кольской ЦРБ Мурманской области, которая в ходе пресс-конференции президента Владимира Путина пожаловалась на неполучение выплат за работу с коронавирусными пациентами, прокомментировала слова главы регионального Минздрава Дмитрия Панычева о своем заработке.
Ранее Панычев заявил, что с ноября женщина получает порядка 77 тысяч рублей выплат и 116 тысяч рублей зарплаты.
Сотрудница больницы заявила изданию "Подъем", что за месяц заработала 29 тысяч рублей.
"Это с учетом, что еще было совместительство. У меня есть расчетные листы", - сказала она, пообещав обнародовать соответствующие документы.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ранее сообщил, что пообщался с сотрудницей больницы. По его словам, до того, как женщина перешла в разряд медперсонала, федеральные выплаты были ей не положены, но с ноября женщина начала получать и федеральные деньги.
Чибис подчеркнул, что власти региона внимательно относятся к вопросам выплат врачам и перепроверяют все факты, связанные с этим.
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