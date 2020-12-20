https://ria.ru/20201220/zarplata-1590081253.html

Жаловавшаяся Путину санитарка назвала свой реальный заработок

Жаловавшаяся Путину санитарка назвала свой реальный заработок

Сотрудница Кольской ЦРБ Мурманской области, которая в ходе пресс-конференции президента Владимира Путина пожаловалась на неполучение выплат за работу с... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T03:35

2020-12-20T03:35

2020-12-20T03:35

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

андрей чибис

владимир путин

мурманская область

общество

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Сотрудница Кольской ЦРБ Мурманской области, которая в ходе пресс-конференции президента Владимира Путина пожаловалась на неполучение выплат за работу с коронавирусными пациентами, прокомментировала слова главы регионального Минздрава Дмитрия Панычева о своем заработке.Ранее Панычев заявил, что с ноября женщина получает порядка 77 тысяч рублей выплат и 116 тысяч рублей зарплаты.Сотрудница больницы заявила изданию "Подъем", что за месяц заработала 29 тысяч рублей."Это с учетом, что еще было совместительство. У меня есть расчетные листы", - сказала она, пообещав обнародовать соответствующие документы.Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ранее сообщил, что пообщался с сотрудницей больницы. По его словам, до того, как женщина перешла в разряд медперсонала, федеральные выплаты были ей не положены, но с ноября женщина начала получать и федеральные деньги.Чибис подчеркнул, что власти региона внимательно относятся к вопросам выплат врачам и перепроверяют все факты, связанные с этим.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201217/murmansk-1589688453.html

https://ria.ru/20201217/narusheniya-1589774282.html

мурманская область

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коронавирус covid-19, андрей чибис, владимир путин, мурманская область, общество