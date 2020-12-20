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https://ria.ru/20201220/zarplata-1590081253.html
Жаловавшаяся Путину санитарка назвала свой реальный заработок
Жаловавшаяся Путину санитарка назвала свой реальный заработок
Сотрудница Кольской ЦРБ Мурманской области, которая в ходе пресс-конференции президента Владимира Путина пожаловалась на неполучение выплат за работу с... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T03:35
2020-12-20T03:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
андрей чибис
владимир путин
мурманская область
общество
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Сотрудница Кольской ЦРБ Мурманской области, которая в ходе пресс-конференции президента Владимира Путина пожаловалась на неполучение выплат за работу с коронавирусными пациентами, прокомментировала слова главы регионального Минздрава Дмитрия Панычева о своем заработке.Ранее Панычев заявил, что с ноября женщина получает порядка 77 тысяч рублей выплат и 116 тысяч рублей зарплаты.Сотрудница больницы заявила изданию "Подъем", что за месяц заработала 29 тысяч рублей."Это с учетом, что еще было совместительство. У меня есть расчетные листы", - сказала она, пообещав обнародовать соответствующие документы.Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ранее сообщил, что пообщался с сотрудницей больницы. По его словам, до того, как женщина перешла в разряд медперсонала, федеральные выплаты были ей не положены, но с ноября женщина начала получать и федеральные деньги.Чибис подчеркнул, что власти региона внимательно относятся к вопросам выплат врачам и перепроверяют все факты, связанные с этим.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201217/murmansk-1589688453.html
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коронавирус covid-19, андрей чибис, владимир путин, мурманская область, общество

Жаловавшаяся Путину санитарка назвала свой реальный заработок

03:35 20.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники входят в красную зону городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские сотрудники входят в красную зону городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Сотрудница Кольской ЦРБ Мурманской области, которая в ходе пресс-конференции президента Владимира Путина пожаловалась на неполучение выплат за работу с коронавирусными пациентами, прокомментировала слова главы регионального Минздрава Дмитрия Панычева о своем заработке.
Ранее Панычев заявил, что с ноября женщина получает порядка 77 тысяч рублей выплат и 116 тысяч рублей зарплаты.
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СК начал проверку после жалобы мурманских медиков Путину
Сотрудница больницы заявила изданию "Подъем", что за месяц заработала 29 тысяч рублей.
"Это с учетом, что еще было совместительство. У меня есть расчетные листы", - сказала она, пообещав обнародовать соответствующие документы.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ранее сообщил, что пообщался с сотрудницей больницы. По его словам, до того, как женщина перешла в разряд медперсонала, федеральные выплаты были ей не положены, но с ноября женщина начала получать и федеральные деньги.
Чибис подчеркнул, что власти региона внимательно относятся к вопросам выплат врачам и перепроверяют все факты, связанные с этим.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Андрей ЧибисВладимир ПутинМурманская областьОбщество
 
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