Правозащитники заявили о 18 задержанных на протестах в Белоруссии
15:37 20.12.2020 (обновлено: 16:19 20.12.2020)
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов на акции протеста пенсионеров "Марш мудрости" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что на данный момент располагает данными о задержании 18 человек на акциях протеста в воскресенье в республике.
"В воскресенье, 20 декабря, в Беларуси продолжаются традиционные акции протеста. Правозащитный центр "Весна" собирает информацию о задержанных в этот день в Минске и других городах Беларуси… Список постоянно обновляется и дополняется", - говорится в сообщении правозащитников на сайте центра.
В настоящее время в списке 18 фамилий. По одному человеку задержано в Гродно, Солигорске, Борисове, остальные задержаны в Минске.
В воскресенье белорусская оппозиция проводит наиболее масштабные протесты. В последние недели формат акций в Минске изменился: вместо шествий в центре столицы Белоруссии в различных микрорайонах проходят локальные акции. Часть локальных акций пресекается силовиками. Утром в воскресенье спецтехника силовиков выехала со своих баз на окраине Минска и рассредоточилась в городе, в том числе частично в центре. Белорусские правоохранители усилили дежурство в микрорайонах Минска перед запланированной несанкционированной акции оппозиции. Между тем корреспондент РИА Новости, очевидцы и местные СМИ в Telegram-каналах сообщили о локальных шествиях в разных районах Минска, некоторые из них разогнали силовики, правоохранители также провели точечные задержания.
Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила, что в белорусской столице в воскресенье проводились задержания участников несанкционированных акций протеста. По ее словам, официальные данные о количестве задержанных в белорусской столице в воскресенье будут обнародованы вечером после окончания несанкционированных акций.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа участников и перемещении их с улиц во дворы.