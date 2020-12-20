https://ria.ru/20201220/zaderzhannye-1590113277.html

Правозащитники заявили о 18 задержанных на протестах в Белоруссии

Правозащитники заявили о 18 задержанных на протестах в Белоруссии

Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что на данный момент располагает данными о задержании 18 человек на акциях... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T15:37

2020-12-20T15:37

2020-12-20T16:19

протесты в белоруссии

минск

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МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что на данный момент располагает данными о задержании 18 человек на акциях протеста в воскресенье в республике."В воскресенье, 20 декабря, в Беларуси продолжаются традиционные акции протеста. Правозащитный центр "Весна" собирает информацию о задержанных в этот день в Минске и других городах Беларуси… Список постоянно обновляется и дополняется", - говорится в сообщении правозащитников на сайте центра.В настоящее время в списке 18 фамилий. По одному человеку задержано в Гродно, Солигорске, Борисове, остальные задержаны в Минске.В воскресенье белорусская оппозиция проводит наиболее масштабные протесты. В последние недели формат акций в Минске изменился: вместо шествий в центре столицы Белоруссии в различных микрорайонах проходят локальные акции. Часть локальных акций пресекается силовиками. Утром в воскресенье спецтехника силовиков выехала со своих баз на окраине Минска и рассредоточилась в городе, в том числе частично в центре. Белорусские правоохранители усилили дежурство в микрорайонах Минска перед запланированной несанкционированной акции оппозиции. Между тем корреспондент РИА Новости, очевидцы и местные СМИ в Telegram-каналах сообщили о локальных шествиях в разных районах Минска, некоторые из них разогнали силовики, правоохранители также провели точечные задержания.Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила, что в белорусской столице в воскресенье проводились задержания участников несанкционированных акций протеста. По ее словам, официальные данные о количестве задержанных в белорусской столице в воскресенье будут обнародованы вечером после окончания несанкционированных акций.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа участников и перемещении их с улиц во дворы.

https://ria.ru/20201215/tikhanovskaya-1589398319.html

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