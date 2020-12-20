Правозащитники заявили о 150 задержанных на протестах в Белоруссии
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗадержание сотрудниками правоохранительных органов участников акции протеста в Минске
МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Число задержанных на акциях протеста в воскресенье в Белоруссии превысило 150, сообщил не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна".
По воскресеньям белорусская оппозиция проводит наиболее масштабные протесты. В последние недели формат акций в Минске изменился: вместо шествий в центре города в различных микрорайонах проходят локальные акции, которые зачастую пресекают силовики. Ранее милиция сообщила, что в течение дня в белорусской столице были задержаны около 100 участников несанкционированных массовых мероприятий.
К настоящему времени в списке задержанных по всей республике на сайте правозащитников значится 151 человек, большинство из них - в Минске. Задержанные также есть в Новополоцке, Гродно, Бресте, Витебске, Борисове, Солигорске. Список продолжает обновляться по мере поступления новой информации.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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