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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201220/zaderzhaniya-1590144233.html
Правозащитники заявили о 150 задержанных на протестах в Белоруссии
Правозащитники заявили о 150 задержанных на протестах в Белоруссии
Число задержанных на акциях протеста в воскресенье в Белоруссии превысило 150, сообщил не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна". РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T23:22
2020-12-20T23:22
протесты в белоруссии
светлана тихановская
весна
александр лукашенко
витебск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Число задержанных на акциях протеста в воскресенье в Белоруссии превысило 150, сообщил не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна".По воскресеньям белорусская оппозиция проводит наиболее масштабные протесты. В последние недели формат акций в Минске изменился: вместо шествий в центре города в различных микрорайонах проходят локальные акции, которые зачастую пресекают силовики. Ранее милиция сообщила, что в течение дня в белорусской столице были задержаны около 100 участников несанкционированных массовых мероприятий.К настоящему времени в списке задержанных по всей республике на сайте правозащитников значится 151 человек, большинство из них - в Минске. Задержанные также есть в Новополоцке, Гродно, Бресте, Витебске, Борисове, Солигорске. Список продолжает обновляться по мере поступления новой информации.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20201220/protest-1590130731.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201220/belorussiya-1590121312.html
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светлана тихановская, весна, александр лукашенко, витебск, белоруссия, в мире

Правозащитники заявили о 150 задержанных на протестах в Белоруссии

23:22 20.12.2020
 
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗадержание сотрудниками правоохранительных органов участников акции протеста в Минске
Задержание сотрудниками правоохранительных органов участников акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Число задержанных на акциях протеста в воскресенье в Белоруссии превысило 150, сообщил не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна".
По воскресеньям белорусская оппозиция проводит наиболее масштабные протесты. В последние недели формат акций в Минске изменился: вместо шествий в центре города в различных микрорайонах проходят локальные акции, которые зачастую пресекают силовики. Ранее милиция сообщила, что в течение дня в белорусской столице были задержаны около 100 участников несанкционированных массовых мероприятий.
Сотрудники правоохранительных органов на акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
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К настоящему времени в списке задержанных по всей республике на сайте правозащитников значится 151 человек, большинство из них - в Минске. Задержанные также есть в Новополоцке, Гродно, Бресте, Витебске, Борисове, Солигорске. Список продолжает обновляться по мере поступления новой информации.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяВеснаАлександр ЛукашенкоВитебскБелоруссияВ мире
 
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