https://ria.ru/20201220/zaderzhaniya-1590144233.html

Правозащитники заявили о 150 задержанных на протестах в Белоруссии

Правозащитники заявили о 150 задержанных на протестах в Белоруссии

Число задержанных на акциях протеста в воскресенье в Белоруссии превысило 150, сообщил не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна". РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T23:22

2020-12-20T23:22

2020-12-20T23:22

протесты в белоруссии

светлана тихановская

весна

александр лукашенко

витебск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Число задержанных на акциях протеста в воскресенье в Белоруссии превысило 150, сообщил не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна".По воскресеньям белорусская оппозиция проводит наиболее масштабные протесты. В последние недели формат акций в Минске изменился: вместо шествий в центре города в различных микрорайонах проходят локальные акции, которые зачастую пресекают силовики. Ранее милиция сообщила, что в течение дня в белорусской столице были задержаны около 100 участников несанкционированных массовых мероприятий.К настоящему времени в списке задержанных по всей республике на сайте правозащитников значится 151 человек, большинство из них - в Минске. Задержанные также есть в Новополоцке, Гродно, Бресте, Витебске, Борисове, Солигорске. Список продолжает обновляться по мере поступления новой информации.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20201220/protest-1590130731.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201220/belorussiya-1590121312.html

витебск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, весна, александр лукашенко, витебск, белоруссия, в мире