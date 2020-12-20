https://ria.ru/20201220/zaderzhanie-1590119390.html

В Испании задержали россиянина по делу о хищении 900 тысяч евро

В Испании задержали россиянина по делу о хищении 900 тысяч евро

Национальная полиция задержала в Адехе (Тенерифе, Канарские острова, Испания) мужчину, объявленного Россией в международный розыск, сообщило агентство Europa... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T16:57

2020-12-20T16:57

2020-12-20T17:29

тенерифе

канарские острова

испания

в мире

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МАДРИД, 20 дек — РИА Новости. Национальная полиция задержала в Адехе (Тенерифе, Канарские острова, Испания) мужчину, объявленного Россией в международный розыск, сообщило агентство Europa Press.Задержанному 56 лет, его разыскивали за мошенничество и хищение 900 тысяч евро.По данным агентства, это произошло, когда фигурант возглавлял одно из государственных предприятий в России.Полиция сообщила, что на Тенерифе он жил вместе с еще одним членом семьи.Другие подробности не приводятся.

https://ria.ru/20200121/1563670953.html

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канарские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тенерифе, канарские острова, испания, в мире