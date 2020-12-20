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В Испании задержали россиянина по делу о хищении 900 тысяч евро
В Испании задержали россиянина по делу о хищении 900 тысяч евро
Национальная полиция задержала в Адехе (Тенерифе, Канарские острова, Испания) мужчину, объявленного Россией в международный розыск, сообщило агентство Europa... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T16:57
2020-12-20T17:29
тенерифе
канарские острова
испания
в мире
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МАДРИД, 20 дек — РИА Новости. Национальная полиция задержала в Адехе (Тенерифе, Канарские острова, Испания) мужчину, объявленного Россией в международный розыск, сообщило агентство Europa Press.Задержанному 56 лет, его разыскивали за мошенничество и хищение 900 тысяч евро.По данным агентства, это произошло, когда фигурант возглавлял одно из государственных предприятий в России.Полиция сообщила, что на Тенерифе он жил вместе с еще одним членом семьи.Другие подробности не приводятся.
https://ria.ru/20200121/1563670953.html
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тенерифе, канарские острова, испания, в мире

В Испании задержали россиянина по делу о хищении 900 тысяч евро

16:57 20.12.2020 (обновлено: 17:29 20.12.2020)
 
© Фото : предоставлено Гражданской Гвардией ИспанииНациональная полиция Испании
Национальная полиция Испании - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© Фото : предоставлено Гражданской Гвардией Испании
Читать ria.ru в
МАДРИД, 20 дек — РИА Новости. Национальная полиция задержала в Адехе (Тенерифе, Канарские острова, Испания) мужчину, объявленного Россией в международный розыск, сообщило агентство Europa Press.
Задержанному 56 лет, его разыскивали за мошенничество и хищение 900 тысяч евро.
По данным агентства, это произошло, когда фигурант возглавлял одно из государственных предприятий в России.
Полиция сообщила, что на Тенерифе он жил вместе с еще одним членом семьи.
Другие подробности не приводятся.
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ТенерифеКанарские островаИспанияВ мире
 
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