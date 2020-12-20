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Эксперт дал совет по переносу старых чатов WhatsApp на новый смартфон
Эксперт дал совет по переносу старых чатов WhatsApp на новый смартфон
Восстановить свои чаты на новом смартфоне технически возможно. Для этого следует покопаться в настройках старого телефона. Если изначально не была выбрана... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T01:16
2020-12-20T01:16
2020-12-20T01:16
денис кусков
технологии
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Восстановить свои чаты на новом смартфоне технически возможно. Для этого следует покопаться в настройках старого телефона. Если изначально не была выбрана ежедневная активация данных, это необходимо сделать это перед переносом, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.Такие действия дадут возможность перенести в облако все данные, контент и фотографии телефона, что понадобится для дальнейшего восстановления информации.При загрузке нового смартфона вам понадобится авторизоваться по номеру вашего телефона, к которому привязан аккаунт. Это поможет перенести на устройство все данные из облачного хранилища."Занимает все это несколько минут в зависимости от объема сохраненной информации. И, как правило, никаких проблем при этом не возникает", - резюмировал эксперт.
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денис кусков, технологии
МОСКВА, 20 дек – РИА Новости.
Восстановить свои чаты на новом смартфоне
технически возможно. Для этого следует покопаться в настройках старого телефона. Если изначально не была выбрана ежедневная активация данных, это необходимо сделать это перед переносом, рассказал агентству "Прайм"
директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.
Такие действия дадут возможность перенести в облако все данные, контент и фотографии телефона, что понадобится для дальнейшего восстановления информации.
При загрузке нового смартфона вам понадобится авторизоваться по номеру вашего телефона, к которому привязан аккаунт. Это поможет перенести на устройство все данные из облачного хранилища.
"Занимает все это несколько минут в зависимости от объема сохраненной информации. И, как правило, никаких проблем при этом не возникает", - резюмировал эксперт.