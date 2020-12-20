https://ria.ru/20201220/vzyatka-1590077100.html

В Саратовской области начальника подразделения РЖД задержали за взятку

В Саратовской области начальника подразделения РЖД задержали за взятку

Следователи задержали начальника Приволжской дирекции по тепловодоснабжению (подразделение филиала РЖД) по подозрению в получении взятки в размере 1,2 миллиона... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T00:43

2020-12-20T00:43

2020-12-20T04:57

следственный комитет россии (ск рф)

ржд

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происшествия

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САРАТОВ, 20 дек - РИА Новости. Следователи задержали начальника Приволжской дирекции по тепловодоснабжению (подразделение филиала РЖД) по подозрению в получении взятки в размере 1,2 миллиона рублей, сообщило Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.По материалам УФСБ по Саратовской области в отношении начальника Приволжской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению (филиал РЖД) возбуждено дело по статье УК "Получение взятки в особо крупном размере". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Имя подозреваемого следствие не называет. По данным сайта РЖД, Приволжскую дирекцию по тепловодоснабжению возглавляет Александр Кобзев.

https://ria.ru/20201216/vzyatki-1589421939.html

саратовская область

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следственный комитет россии (ск рф), ржд, саратовская область, происшествия