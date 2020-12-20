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В Саратовской области начальника подразделения РЖД задержали за взятку
В Саратовской области начальника подразделения РЖД задержали за взятку
Следователи задержали начальника Приволжской дирекции по тепловодоснабжению (подразделение филиала РЖД) по подозрению в получении взятки в размере 1,2 миллиона... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T00:43
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следственный комитет россии (ск рф)
ржд
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 20 дек - РИА Новости. Следователи задержали начальника Приволжской дирекции по тепловодоснабжению (подразделение филиала РЖД) по подозрению в получении взятки в размере 1,2 миллиона рублей, сообщило Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.По материалам УФСБ по Саратовской области в отношении начальника Приволжской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению (филиал РЖД) возбуждено дело по статье УК "Получение взятки в особо крупном размере". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Имя подозреваемого следствие не называет. По данным сайта РЖД, Приволжскую дирекцию по тепловодоснабжению возглавляет Александр Кобзев.
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следственный комитет россии (ск рф), ржд, саратовская область, происшествия

В Саратовской области начальника подразделения РЖД задержали за взятку

00:43 20.12.2020 (обновлено: 04:57 20.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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САРАТОВ, 20 дек - РИА Новости. Следователи задержали начальника Приволжской дирекции по тепловодоснабжению (подразделение филиала РЖД) по подозрению в получении взятки в размере 1,2 миллиона рублей, сообщило Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

"Следствием установлено, что в августе текущего года подозреваемый заключил договор со строительной компанией на выполнение аварийно-восстановительных работ на теплотрассе станции Балаково на сумму свыше 11 миллионов рублей, потребовав у генерального директора компании денежные средства в размере 25% от общей суммы договора. При получении денежных средств в размере 1,2 миллиона рублей злоумышленник был задержан", - говорится в сообщении.

По материалам УФСБ по Саратовской области в отношении начальника Приволжской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению (филиал РЖД) возбуждено дело по статье УК "Получение взятки в особо крупном размере". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Имя подозреваемого следствие не называет. По данным сайта РЖД, Приволжскую дирекцию по тепловодоснабжению возглавляет Александр Кобзев.
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Следственный комитет России (СК РФ)РЖДСаратовская областьПроисшествия
 
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