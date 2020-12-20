https://ria.ru/20201220/vzyatka-1590077100.html
В Саратовской области начальника подразделения РЖД задержали за взятку
В Саратовской области начальника подразделения РЖД задержали за взятку
Следователи задержали начальника Приволжской дирекции по тепловодоснабжению (подразделение филиала РЖД) по подозрению в получении взятки в размере 1,2 миллиона... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T00:43
2020-12-20T00:43
2020-12-20T04:57
следственный комитет россии (ск рф)
ржд
саратовская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1468f6e7c7615a495613e5da6831d30f.jpg
САРАТОВ, 20 дек - РИА Новости. Следователи задержали начальника Приволжской дирекции по тепловодоснабжению (подразделение филиала РЖД) по подозрению в получении взятки в размере 1,2 миллиона рублей, сообщило Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.По материалам УФСБ по Саратовской области в отношении начальника Приволжской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению (филиал РЖД) возбуждено дело по статье УК "Получение взятки в особо крупном размере". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Имя подозреваемого следствие не называет. По данным сайта РЖД, Приволжскую дирекцию по тепловодоснабжению возглавляет Александр Кобзев.
https://ria.ru/20201216/vzyatki-1589421939.html
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), ржд, саратовская область, происшествия