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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201220/velikobritaniya-1590127834.html
Российский оперштаб отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании
Российский оперштаб отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании
В российском оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом следят за обстановкой в Великобритании, где выявили новую мутацию SARS-CoV-2. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-20T18:34
2020-12-21T02:05
новый штамм коронавируса в британии
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
великобритания
в мире
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В российском оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом следят за обстановкой в Великобритании, где выявили новую мутацию SARS-CoV-2.Как заявили журналистам в оперштабе, там контролируют этот вопрос, а обо всех соответствующих решениях сообщат дополнительно.Новый штамм коронавируса зафиксировали в Соединенном Королевстве в середине декабря. В британском Минздраве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне. Из-за этого в столице государства, а также на юго-востоке Англии ввели самый высокий уровень ограничений.Как утверждают в Великобритании, обнаруженная мутация коронавируса может быть на 70% заразней обычного. Однако пока нет доказательств ее повышенной опасности с точки зрения смертности и госпитализации или сведений о том, что она иначе реагирует на вакцины.В этих условиях несколько европейских стран решили приостановить транспортное сообщение с Великобританией. В частности, Нидерланды до 1 января прекращают принимать авиарейсы из Британии, так как у голландских граждан также зафиксировали новый вариант вируса.В свою очередь, в ЮАР выявили ранее не встречавшийся в республике штамм коронавируса, названный 501.V2. На этом фоне немецкое правительство намерено запретить въезд из этой африканской страны.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201220/granitsy-1590119052.html
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, коронавирусы, великобритания, в мире

Российский оперштаб отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании

18:34 20.12.2020 (обновлено: 02:05 21.12.2020)
 
© AP Photo / Hannah McKayМедики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании
Медики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© AP Photo / Hannah McKay
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В российском оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом следят за обстановкой в Великобритании, где выявили новую мутацию SARS-CoV-2.
Как заявили журналистам в оперштабе, там контролируют этот вопрос, а обо всех соответствующих решениях сообщат дополнительно.
Информационные плакаты с новыми ограничениями, связанными с распространением коронавирусной инфекции в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
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Новый штамм коронавируса зафиксировали в Соединенном Королевстве в середине декабря. В британском Минздраве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне. Из-за этого в столице государства, а также на юго-востоке Англии ввели самый высокий уровень ограничений.
Как утверждают в Великобритании, обнаруженная мутация коронавируса может быть на 70% заразней обычного. Однако пока нет доказательств ее повышенной опасности с точки зрения смертности и госпитализации или сведений о том, что она иначе реагирует на вакцины.
В этих условиях несколько европейских стран решили приостановить транспортное сообщение с Великобританией. В частности, Нидерланды до 1 января прекращают принимать авиарейсы из Британии, так как у голландских граждан также зафиксировали новый вариант вируса.
В свою очередь, в ЮАР выявили ранее не встречавшийся в республике штамм коронавируса, названный 501.V2. На этом фоне немецкое правительство намерено запретить въезд из этой африканской страны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВеликобританияВ мире
 
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