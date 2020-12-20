https://ria.ru/20201220/velikobritaniya-1590127834.html

Российский оперштаб отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании

Российский оперштаб отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании

В российском оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом следят за обстановкой в Великобритании, где выявили новую мутацию SARS-CoV-2. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-20T18:34

2020-12-20T18:34

2020-12-21T02:05

новый штамм коронавируса в британии

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

великобритания

в мире

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В российском оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом следят за обстановкой в Великобритании, где выявили новую мутацию SARS-CoV-2.Как заявили журналистам в оперштабе, там контролируют этот вопрос, а обо всех соответствующих решениях сообщат дополнительно.Новый штамм коронавируса зафиксировали в Соединенном Королевстве в середине декабря. В британском Минздраве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне. Из-за этого в столице государства, а также на юго-востоке Англии ввели самый высокий уровень ограничений.Как утверждают в Великобритании, обнаруженная мутация коронавируса может быть на 70% заразней обычного. Однако пока нет доказательств ее повышенной опасности с точки зрения смертности и госпитализации или сведений о том, что она иначе реагирует на вакцины.В этих условиях несколько европейских стран решили приостановить транспортное сообщение с Великобританией. В частности, Нидерланды до 1 января прекращают принимать авиарейсы из Британии, так как у голландских граждан также зафиксировали новый вариант вируса.В свою очередь, в ЮАР выявили ранее не встречавшийся в республике штамм коронавируса, названный 501.V2. На этом фоне немецкое правительство намерено запретить въезд из этой африканской страны.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201220/granitsy-1590119052.html

https://ria.ru/20201220/koronavirus-1590125386.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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