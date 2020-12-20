https://ria.ru/20201220/vaktsina-1590106487.html

Мясников сравнил "Спутник V" и вакцину от Pfizer

Мясников сравнил "Спутник V" и вакцину от Pfizer

Врач и телеведущий Александр Мясников сравнил "Спутник V" и американскую вакцину компании Pfizer, раскритиковав зарубежных коллег, назвавших российский препарат РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T14:08

2020-12-20T14:08

2020-12-20T16:12

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

александр мясников (врач)

россия

pfizer, inc.

сша

в мире

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников сравнил "Спутник V" и американскую вакцину компании Pfizer, раскритиковав зарубежных коллег, назвавших российский препарат непроверенным.Врач отметил, что вакцина Pfizer была разработана за очень короткий срок и на абсолютно новой базе. "Спутник V", в свою очередь, базируется на разработках 2002 года, а его предшественники проходили клинические испытания на людях, добавил он.Мясников призвал США остановить "войну вакцин" и сосредоточиться на борьбе с вирусом, который уносит все больше жизней.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589761308.html

россия

сша

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вакцина "спутник v", александр мясников (врач), россия, pfizer, inc., сша, в мире