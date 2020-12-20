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Мясников сравнил "Спутник V" и вакцину от Pfizer
Мясников сравнил "Спутник V" и вакцину от Pfizer
Врач и телеведущий Александр Мясников сравнил "Спутник V" и американскую вакцину компании Pfizer, раскритиковав зарубежных коллег, назвавших российский препарат РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T14:08
2020-12-20T16:12
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
александр мясников (врач)
россия
pfizer, inc.
сша
в мире
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников сравнил "Спутник V" и американскую вакцину компании Pfizer, раскритиковав зарубежных коллег, назвавших российский препарат непроверенным.Врач отметил, что вакцина Pfizer была разработана за очень короткий срок и на абсолютно новой базе. "Спутник V", в свою очередь, базируется на разработках 2002 года, а его предшественники проходили клинические испытания на людях, добавил он.Мясников призвал США остановить "войну вакцин" и сосредоточиться на борьбе с вирусом, который уносит все больше жизней.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", александр мясников (врач), россия, pfizer, inc., сша, в мире

Мясников сравнил "Спутник V" и вакцину от Pfizer

14:08 20.12.2020 (обновлено: 16:12 20.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников сравнил "Спутник V" и американскую вакцину компании Pfizer, раскритиковав зарубежных коллег, назвавших российский препарат непроверенным.

"Я не хочу присоединяться к обсуждению — какая у них (у США. — Прим. ред.) вакцина "плохая"! Не надо уподобляться им. Но посоветовать им посмотреться в зеркало надо", — написал он в телеграм-канале.

Врач отметил, что вакцина Pfizer была разработана за очень короткий срок и на абсолютно новой базе. "Спутник V", в свою очередь, базируется на разработках 2002 года, а его предшественники проходили клинические испытания на людях, добавил он.
Мясников призвал США остановить "войну вакцин" и сосредоточиться на борьбе с вирусом, который уносит все больше жизней.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Александр Мясников (врач)РоссияPfizer, Inc.СШАВ мире
 
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