Зеленский признал невозможность объяснить отказ от российской вакцины
02:19 20.12.2020 (обновлено: 02:35 20.12.2020)
© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время совещания в режиме онлайн
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию New York Times заявил, что невозможно объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцины из России, если Европа и Америка не предоставляют сейчас свои.
"Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему, когда Америка и Европа не дают вам вакцины, вы не должны брать вакцины из России", - приводит газета слова Зеленского.
По словам президента, он готовится к "информационной войне" по этому вопросу.
Начать вакцинацию в январе
Ранее на этой неделе Зеленский заявил, что Украине необходимо получить первые партии вакцины от коронавируса COVID-19 уже в январе, чтобы начать прививать население.
Он отметил, что Украина должна быть обеспечена лицензионной качественной вакциной. "Над этим заданием работает руководство государства, дипломатический корпус и сотрудники украинских спецслужб", - сказал Зеленский, добавив, что у Киева уже есть информация о производителях вакцины и о том, в каких странах могут быть излишки вакцины.
Президент призвал послов активно работать над получением Украиной вакцины, в первую очередь послов страны в Великобритании, США, Франции, Германии, Италии, а также представителя Киева в ЕС.
Обещание Зеленского жителям Крыма и Донбасса
В пятницу Зеленский заявил, что украинцев, которые проживают в Крыму и не контролируемых Киевом районах Донецкой и Луганской областей, включат в план вакцинации от коронавируса.
"Конечно же, в план вакцинации будут включены украинские граждане с временно оккупированных территорий. Мы не забываем про них. Это наши люди, наши украинцы", - заявил Зеленский в своем видеоблоге, который был опубликован в его Telegram.
Украина считает "временно оккупированными территориями" Крым, а также самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.
"Пагубные пристрастия" украинских политиков
Депутат Госдумы Руслан Бальбек в ответ на слова Зеленского о вакцинации от COVID-19 жителей Крыма заявил, что обещания того, чего не будет, стали "пагубным пристрастием" украинских политиков.
"Обещать то, чего нет, или то, чего не будет, стало пагубным пристрастием украинских политиков. И президент Зеленский, конечно же, не избежал этой участи", - сказал РИА Новости Бальбек.
Депутат отметил, что президент Украины раздает вакцину, которой нет, непонятно, будет ли она вообще. К тому же, как отметил Бальбек, крымчане и так получат вакцину, которая уже себя зарекомендовала, наряду с другими регионами России.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф