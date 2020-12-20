Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201220/vaktsina-1590080224.html
Зеленский признал невозможность объяснить отказ от российской вакцины
Зеленский признал невозможность объяснить отказ от российской вакцины
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию New York Times заявил, что невозможно объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцины из... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T02:19
2020-12-20T02:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
руслан бальбек
госдума рф
владимир зеленский
луганская область
германия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583802800_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4e5ad7bd1023e6509940c7e756211449.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию New York Times заявил, что невозможно объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцины из России, если Европа и Америка не предоставляют сейчас свои.По словам президента, он готовится к "информационной войне" по этому вопросу.Начать вакцинацию в январеРанее на этой неделе Зеленский заявил, что Украине необходимо получить первые партии вакцины от коронавируса COVID-19 уже в январе, чтобы начать прививать население.Он отметил, что Украина должна быть обеспечена лицензионной качественной вакциной. "Над этим заданием работает руководство государства, дипломатический корпус и сотрудники украинских спецслужб", - сказал Зеленский, добавив, что у Киева уже есть информация о производителях вакцины и о том, в каких странах могут быть излишки вакцины.Президент призвал послов активно работать над получением Украиной вакцины, в первую очередь послов страны в Великобритании, США, Франции, Германии, Италии, а также представителя Киева в ЕС.Обещание Зеленского жителям Крыма и ДонбассаВ пятницу Зеленский заявил, что украинцев, которые проживают в Крыму и не контролируемых Киевом районах Донецкой и Луганской областей, включат в план вакцинации от коронавируса."Конечно же, в план вакцинации будут включены украинские граждане с временно оккупированных территорий. Мы не забываем про них. Это наши люди, наши украинцы", - заявил Зеленский в своем видеоблоге, который был опубликован в его Telegram.Украина считает "временно оккупированными территориями" Крым, а также самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики."Пагубные пристрастия" украинских политиковДепутат Госдумы Руслан Бальбек в ответ на слова Зеленского о вакцинации от COVID-19 жителей Крыма заявил, что обещания того, чего не будет, стали "пагубным пристрастием" украинских политиков.Депутат отметил, что президент Украины раздает вакцину, которой нет, непонятно, будет ли она вообще. К тому же, как отметил Бальбек, крымчане и так получат вакцину, которая уже себя зарекомендовала, наряду с другими регионами России. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201215/vaktsina-1589360339.html
https://ria.ru/20201212/vaktsina-1588918784.html
луганская область
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583802800_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c7de92a7f399cdcf27a28d1b21c05fcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, руслан бальбек, госдума рф, владимир зеленский, луганская область, германия, сша, в мире

Зеленский признал невозможность объяснить отказ от российской вакцины

02:19 20.12.2020 (обновлено: 02:35 20.12.2020)
 
© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время совещания в режиме онлайн
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания в режиме онлайн - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© Фото : Офис Президента Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию New York Times заявил, что невозможно объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцины из России, если Европа и Америка не предоставляют сейчас свои.
"Конечно, невозможно объяснить украинскому обществу, почему, когда Америка и Европа не дают вам вакцины, вы не должны брать вакцины из России", - приводит газета слова Зеленского.
По словам президента, он готовится к "информационной войне" по этому вопросу.

Начать вакцинацию в январе

Ранее на этой неделе Зеленский заявил, что Украине необходимо получить первые партии вакцины от коронавируса COVID-19 уже в январе, чтобы начать прививать население.
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 16:42Распространение нового коронавируса
Медведчук опроверг сообщения о поставках вакцины от COVID-19 на Украину
Он отметил, что Украина должна быть обеспечена лицензионной качественной вакциной. "Над этим заданием работает руководство государства, дипломатический корпус и сотрудники украинских спецслужб", - сказал Зеленский, добавив, что у Киева уже есть информация о производителях вакцины и о том, в каких странах могут быть излишки вакцины.
Президент призвал послов активно работать над получением Украиной вакцины, в первую очередь послов страны в Великобритании, США, Франции, Германии, Италии, а также представителя Киева в ЕС.

Обещание Зеленского жителям Крыма и Донбасса

В пятницу Зеленский заявил, что украинцев, которые проживают в Крыму и не контролируемых Киевом районах Донецкой и Луганской областей, включат в план вакцинации от коронавируса.
"Конечно же, в план вакцинации будут включены украинские граждане с временно оккупированных территорий. Мы не забываем про них. Это наши люди, наши украинцы", - заявил Зеленский в своем видеоблоге, который был опубликован в его Telegram.
Вакцинация врачей от коронавируса в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря, 15:26Распространение нового коронавируса
COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса
Украина считает "временно оккупированными территориями" Крым, а также самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

"Пагубные пристрастия" украинских политиков

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в ответ на слова Зеленского о вакцинации от COVID-19 жителей Крыма заявил, что обещания того, чего не будет, стали "пагубным пристрастием" украинских политиков.
"Обещать то, чего нет, или то, чего не будет, стало пагубным пристрастием украинских политиков. И президент Зеленский, конечно же, не избежал этой участи", - сказал РИА Новости Бальбек.
Депутат отметил, что президент Украины раздает вакцину, которой нет, непонятно, будет ли она вообще. К тому же, как отметил Бальбек, крымчане и так получат вакцину, которая уже себя зарекомендовала, наряду с другими регионами России.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Руслан БальбекГосдума РФВладимир ЗеленскийЛуганская областьГерманияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:31Елисейский дворец не сообщил подробности о состоянии Макрона
16:24Харламов высмеял Шнурова за вопрос Путину
16:15В Белоруссии задержали администратора Telegram-канала c данными силовиков
16:04Режиссер Кремлевской елки рассказал о подготовке к празднику в этом году
15:51Американские военные въехали из Ирака в Сирию, сообщили СМИ
15:50В Лондоне в ходе акции "ковид-диссидентов" задержали 29 человек
15:37Правозащитники заявили о 18 задержанных на протестах в Белоруссии
15:37Ученые объяснили, почему маски не останавливают распространение COVID-19
15:13Названы четыре способа борьбы с "эмоциональным" перееданием
15:03Путин оценил ситуацию с преступлениями террористической направленности
15:00Названа причина бессилия США перед "Северным потоком — 2"
14:56Онищенко назвал "реальное средство профилактики" коронавируса
14:55Путин назвал главные задачи спецслужб
14:46Украинская община Крыма призвала Зеленского не обольщаться насчет Байдена
14:45Путин поздравил сотрудников органов безопасности с праздником
14:43В США за сутки выявили более 196 тысяч заболевших COVID-19
14:43Путин призвал спецслужбы учитывать риски тлеющих у границ конфликтов
14:42Путин призвал не допускать искажения роли спецслужб в разгроме нацизма
14:41Путин отметил роль разведчиков в защите национальных интересов
14:39Зеленский прокомментировал слова Санду об Украине
Лента новостейМолния