https://ria.ru/20201220/vaktsina-1590080224.html

Зеленский признал невозможность объяснить отказ от российской вакцины

Зеленский признал невозможность объяснить отказ от российской вакцины

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию New York Times заявил, что невозможно объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцины из... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T02:19

2020-12-20T02:19

2020-12-20T02:35

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

руслан бальбек

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владимир зеленский

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию New York Times заявил, что невозможно объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцины из России, если Европа и Америка не предоставляют сейчас свои.По словам президента, он готовится к "информационной войне" по этому вопросу.Начать вакцинацию в январеРанее на этой неделе Зеленский заявил, что Украине необходимо получить первые партии вакцины от коронавируса COVID-19 уже в январе, чтобы начать прививать население.Он отметил, что Украина должна быть обеспечена лицензионной качественной вакциной. "Над этим заданием работает руководство государства, дипломатический корпус и сотрудники украинских спецслужб", - сказал Зеленский, добавив, что у Киева уже есть информация о производителях вакцины и о том, в каких странах могут быть излишки вакцины.Президент призвал послов активно работать над получением Украиной вакцины, в первую очередь послов страны в Великобритании, США, Франции, Германии, Италии, а также представителя Киева в ЕС.Обещание Зеленского жителям Крыма и ДонбассаВ пятницу Зеленский заявил, что украинцев, которые проживают в Крыму и не контролируемых Киевом районах Донецкой и Луганской областей, включат в план вакцинации от коронавируса."Конечно же, в план вакцинации будут включены украинские граждане с временно оккупированных территорий. Мы не забываем про них. Это наши люди, наши украинцы", - заявил Зеленский в своем видеоблоге, который был опубликован в его Telegram.Украина считает "временно оккупированными территориями" Крым, а также самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики."Пагубные пристрастия" украинских политиковДепутат Госдумы Руслан Бальбек в ответ на слова Зеленского о вакцинации от COVID-19 жителей Крыма заявил, что обещания того, чего не будет, стали "пагубным пристрастием" украинских политиков.Депутат отметил, что президент Украины раздает вакцину, которой нет, непонятно, будет ли она вообще. К тому же, как отметил Бальбек, крымчане и так получат вакцину, которая уже себя зарекомендовала, наряду с другими регионами России. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201215/vaktsina-1589360339.html

https://ria.ru/20201212/vaktsina-1588918784.html

луганская область

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, руслан бальбек, госдума рф, владимир зеленский, луганская область, германия, сша, в мире