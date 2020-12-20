https://ria.ru/20201220/ukraina-1590108240.html

Зеленский прокомментировал слова Санду об Украине

Зеленский прокомментировал слова Санду об Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию New York Times заявил, что позиция избранного президента Молдавии Майи Санду относительно ситуации в... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T14:39

2020-12-20T14:39

2020-12-20T14:39

майя санду

игорь додон

владимир зеленский

молдавия

республика крым

оон

украина

в мире

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КИЕВ, 20 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию New York Times заявил, что позиция избранного президента Молдавии Майи Санду относительно ситуации в Донбассе и вокруг Крыма ему более понятна, чем позиция ее предшественника Игоря Додона.Ранее Санду в интервью изданию "Европейская правда" заявила, что считает Крым территорией Украины. Санду отметила, что жители страны придерживаются различных позиций по этому вопросу, однако ее мнение остается неизменным."До того, как Майя Санду стала президентом, она как премьер прилетала на Украину, и я встречался с ней и знаю ее позицию по Крыму, и мне ее позиция по Украине в целом относительно войны в Донбассе понятна гораздо больше, чем позиция предыдущего президента Додона. Я поддерживаю Майю, она это знает. Мне очень симпатична Молдавия в целом с таким лидером, и я желаю ей демократического развития", - приводит слова Зеленского сайт офиса президента.Санду победила на выборах президента Молдавии во втором туре с 57,75% голосов, опередив Додона (42,25%). Инаугурация пройдет 24 декабря.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201217/mirotvortsy-1589703348.html

https://ria.ru/20201217/sandu-1589726662.html

молдавия

республика крым

украина

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майя санду, игорь додон, владимир зеленский, молдавия, республика крым, оон, украина, в мире