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На Украине в 2021 году планируют начать глобальную судебную реформу
На Украине в 2021 году планируют начать глобальную судебную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию New York Times заявил, что в 2021 году планирует воплотить глобальную судебную реформу в стране. РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T10:54
2020-12-20T10:54
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 20 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию New York Times заявил, что в 2021 году планирует воплотить глобальную судебную реформу в стране."Больное место в Украине - это суды, и сейчас есть Высший антикоррупционный суд, сейчас мы "воюем" с некоторыми судьями Конституционного Суда, которые хотят разрушить антикоррупционную структуру в Украине. У них ничего не получится. Мы все это переформатируем. И следующий большой шаг - это глобальная судебная реформа на Украине, которую мы начнем воплощать со следующего года, так как уже подготовлено много законов, подготовлены этапы внедрения этих реформ", - приводит слова Зеленского сайт офиса президента.В конце октября КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национального агентства по предотвращению коррупции проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.В декабре парламент Украины принял закон, который позволит вернуть полномочия и разблокировать работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) после скандального решения Конституционного суда (КС) страны. Такое решение поддержали 300 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

На Украине в 2021 году планируют начать глобальную судебную реформу

10:54 20.12.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 20 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию New York Times заявил, что в 2021 году планирует воплотить глобальную судебную реформу в стране.
"Больное место в Украине - это суды, и сейчас есть Высший антикоррупционный суд, сейчас мы "воюем" с некоторыми судьями Конституционного Суда, которые хотят разрушить антикоррупционную структуру в Украине. У них ничего не получится. Мы все это переформатируем. И следующий большой шаг - это глобальная судебная реформа на Украине, которую мы начнем воплощать со следующего года, так как уже подготовлено много законов, подготовлены этапы внедрения этих реформ", - приводит слова Зеленского сайт офиса президента.
В конце октября КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национального агентства по предотвращению коррупции проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.
После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.
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В декабре парламент Украины принял закон, который позволит вернуть полномочия и разблокировать работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) после скандального решения Конституционного суда (КС) страны. Такое решение поддержали 300 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
 
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