https://ria.ru/20201220/ubiystvo-1590145260.html

Москвичку заподозрили в убийстве сына

Москвичку заподозрили в убийстве сына

Женщина подозревается в убийстве сына во время ссоры, тело мужчины найдено с колото-резаными ранениями в одной из квартир на востоке Москвы, сообщила старший... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-20T23:54

2020-12-20T23:54

2020-12-21T04:44

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Женщина подозревается в убийстве сына во время ссоры, тело мужчины найдено с колото-резаными ранениями в одной из квартир на востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.По данным следствия, 20 декабря в квартире одного из домов по Краснобогатырской улице в Москве найдено тело мужчины с колото-резаными ранениями в области груди и туловища. Предварительно установлено, что погибший вел асоциальный образ жизни и указанные ранения во время ссоры ему нанесла мать."Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... убийство", - сообщила Иванова.В настоящее время следователи работают на месте происшествия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20201116/khakasiya-1584779650.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия