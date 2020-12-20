https://ria.ru/20201220/ubiystvo-1590145260.html
Москвичку заподозрили в убийстве сына
Москвичку заподозрили в убийстве сына
Женщина подозревается в убийстве сына во время ссоры, тело мужчины найдено с колото-резаными ранениями в одной из квартир на востоке Москвы, сообщила старший... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-20T23:54
2020-12-20T23:54
2020-12-21T04:44
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Женщина подозревается в убийстве сына во время ссоры, тело мужчины найдено с колото-резаными ранениями в одной из квартир на востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.По данным следствия, 20 декабря в квартире одного из домов по Краснобогатырской улице в Москве найдено тело мужчины с колото-резаными ранениями в области груди и туловища. Предварительно установлено, что погибший вел асоциальный образ жизни и указанные ранения во время ссоры ему нанесла мать."Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... убийство", - сообщила Иванова.В настоящее время следователи работают на месте происшествия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20201116/khakasiya-1584779650.html
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия