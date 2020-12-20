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Туризм
https://ria.ru/20201220/turtsiya-1589945998.html
Туристы назвали необычные сувениры, которые можно привезти из Турции
Туристы назвали необычные сувениры, которые можно привезти из Турции
Туристы перечислили необычные напитки и продукты, которые можно привезти из Турции в качестве сувенира, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T00:35
2020-12-20T00:35
туризм
туризм
шанлыурфа (провинция)
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Туристы перечислили необычные напитки и продукты, которые можно привезти из Турции в качестве сувенира, сообщает АТОР.На полках магазинов можно найти разнообразные пекмезы в стеклянной таре. Они выглядят как банки с сиропом, но на самом деле это уваренный на медленном огне до консистенции меда натуральный сок плодов или ягод без добавления сахара. Его делают из винограда, шелковицы, ягод можжевельника, персиков, фиников, абрикосов и даже из дыни. Едят в чистом виде или добавляют в йогурты и выпечку.Шалгам — напиток темно-красного цвета, по вкусу — как обычный рассол, только не из капусты или огурцов. Его делают путем кисломолочного брожения из красной репы, черной моркови и мелко помолотого булгура с добавлением уксуса, соли и дрожжей. Иногда добавляют перец и специи для остроты.В турецкой кухне сладкий (в России его называют "болгарский") перец — один из самых любимых и частых ингредиентов блюд. Вместо плодов хозяйки там часто используют пасту — кладут в сковороду при обжарке овощей и мяса, добавляют в соусы, супы.Перец исот в некоторых магазинах называется Urfa biber. В свежем виде он — ярко-красный стручковый колоколовидной формы, на вкус — сладкий с небольшой остротой. Специя из него — маслянистый черновато-бордовый порошок. При заготовке его сушат, а затем мелят с оливковым маслом и подсаливают. По степени жгучести исот — что-то среднее между чили и кайенским. Его добавляют в кебабы, овощные и блюда из баранины, в салат из помидоров. В Турции, особенно на востоке страны, популярен кофе дибек — мягкий по вкусу и крепости с добавками из дикой фисташки, какао-порошка и специй. Его варят как обычный, но кладут не одну, а две ложки порошка на чашку. Еще можно привезти заменитель кофе — мененгич из дикой фисташки. Его варят как обычный, с водой или молоком.
https://ria.ru/20201209/oman-1588053568.html
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туризм, шанлыурфа (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция, еда

Туристы назвали необычные сувениры, которые можно привезти из Турции

00:35 20.12.2020
 
CC0 / Anatolianpride / Шалгам
Шалгам - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
CC0 / Anatolianpride /
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Туристы перечислили необычные напитки и продукты, которые можно привезти из Турции в качестве сувенира, сообщает АТОР.
На полках магазинов можно найти разнообразные пекмезы в стеклянной таре. Они выглядят как банки с сиропом, но на самом деле это уваренный на медленном огне до консистенции меда натуральный сок плодов или ягод без добавления сахара. Его делают из винограда, шелковицы, ягод можжевельника, персиков, фиников, абрикосов и даже из дыни. Едят в чистом виде или добавляют в йогурты и выпечку.
Шалгам — напиток темно-красного цвета, по вкусу — как обычный рассол, только не из капусты или огурцов. Его делают путем кисломолочного брожения из красной репы, черной моркови и мелко помолотого булгура с добавлением уксуса, соли и дрожжей. Иногда добавляют перец и специи для остроты.
В турецкой кухне сладкий (в России его называют "болгарский") перец — один из самых любимых и частых ингредиентов блюд. Вместо плодов хозяйки там часто используют пасту — кладут в сковороду при обжарке овощей и мяса, добавляют в соусы, супы.
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Перец исот в некоторых магазинах называется Urfa biber. В свежем виде он — ярко-красный стручковый колоколовидной формы, на вкус — сладкий с небольшой остротой. Специя из него — маслянистый черновато-бордовый порошок. При заготовке его сушат, а затем мелят с оливковым маслом и подсаливают. По степени жгучести исот — что-то среднее между чили и кайенским. Его добавляют в кебабы, овощные и блюда из баранины, в салат из помидоров.
В Турции, особенно на востоке страны, популярен кофе дибек — мягкий по вкусу и крепости с добавками из дикой фисташки, какао-порошка и специй. Его варят как обычный, но кладут не одну, а две ложки порошка на чашку.
Еще можно привезти заменитель кофе — мененгич из дикой фисташки. Его варят как обычный, с водой или молоком.
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