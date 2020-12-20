https://ria.ru/20201220/tramp-1590083636.html

NYT: Трамп хотел назначить спецпрокурором юриста, делавшую ошибки в суде

NYT: Трамп хотел назначить спецпрокурором юриста, делавшую ошибки в суде

Президент США Дональд Трамп обсуждал возможность назначить спецпрокурором для расследования предполагаемой фальсификации на президентских выборах свою... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T07:38

2020-12-20T07:38

2020-12-20T07:46

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсуждал возможность назначить спецпрокурором для расследования предполагаемой фальсификации на президентских выборах свою сторонницу-юриста Сидни Пауэлл, которая известна ошибками в суде, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.Пауэлл неоднократно критиковали за неточности и ошибки в юридической практике. Однажды она подала в суд ходатайство, состоящее из чистого листа. Ранее Пауэлл выступила с заявлением, что электронное оборудование для подсчета голосов в США было создано в Венесуэле по требованию экс-президента Уго Чавеса, скончавшегося в 2013 году. По словам Пауэлл, нарушения на выборах происходили из-за "массивного влияния коммунистических денег через Венесуэлу, Кубу и, вероятно, Китай".Пауэлл изначально выступала от имени штаба Трампа, однако в конечном счете штаб от нее отмежевался и заявил, что она участвует в судебных протестах по собственной инициативе, не являясь членом юридической команды президента.Однако в пятницу в ходе встречи с советниками Трамп предложил назначить Пауэлл спецпрокурором для расследования фальсификаций. Большинство советников выступили против этой идеи, в том числе личный адвокат президента Руди Джулиани. По информации издания Wall Street Journal, против назначения Пауэлл выступили юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне и руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз.Отмечается, что Пауэлл присутствовала на встрече. По словам источников, она обвинила других советников Трампа, что они "сдались" в борьбе за отстаивание победы действующего президента. СМИ сообщают, что остается неясным, отказался ли Трамп от назначения Пауэлл.

https://radiosputnik.ria.ru/20201219/tramp-1590064906.html

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дональд трамп, сша, в мире