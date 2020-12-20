NYT: Трамп хотел назначить спецпрокурором юриста, делавшую ошибки в суде
07:38 20.12.2020 (обновлено: 07:46 20.12.2020)
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсуждал возможность назначить спецпрокурором для расследования предполагаемой фальсификации на президентских выборах свою сторонницу-юриста Сидни Пауэлл, которая известна ошибками в суде, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
Пауэлл неоднократно критиковали за неточности и ошибки в юридической практике. Однажды она подала в суд ходатайство, состоящее из чистого листа. Ранее Пауэлл выступила с заявлением, что электронное оборудование для подсчета голосов в США было создано в Венесуэле по требованию экс-президента Уго Чавеса, скончавшегося в 2013 году. По словам Пауэлл, нарушения на выборах происходили из-за "массивного влияния коммунистических денег через Венесуэлу, Кубу и, вероятно, Китай".
Пауэлл изначально выступала от имени штаба Трампа, однако в конечном счете штаб от нее отмежевался и заявил, что она участвует в судебных протестах по собственной инициативе, не являясь членом юридической команды президента.
Однако в пятницу в ходе встречи с советниками Трамп предложил назначить Пауэлл спецпрокурором для расследования фальсификаций. Большинство советников выступили против этой идеи, в том числе личный адвокат президента Руди Джулиани. По информации издания Wall Street Journal, против назначения Пауэлл выступили юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне и руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз.
Отмечается, что Пауэлл присутствовала на встрече. По словам источников, она обвинила других советников Трампа, что они "сдались" в борьбе за отстаивание победы действующего президента. СМИ сообщают, что остается неясным, отказался ли Трамп от назначения Пауэлл.