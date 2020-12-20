https://ria.ru/20201220/terakt-1590100577.html

СМИ: задержаны еще двое подозреваемых в причастности к теракту в Вене

СМИ: задержаны еще двое подозреваемых в причастности к теракту в Вене

Еще двое подозреваемых в причастности к теракту, произошедшему в Вене в начале ноября, задержаны в австрийской столице, сообщило местное издание Kronen Zeitung. РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T12:38

2020-12-20T12:38

2020-12-20T12:38

теракт в вене

исламское государство

австрия

вена

в мире

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Еще двое подозреваемых в причастности к теракту, произошедшему в Вене в начале ноября, задержаны в австрийской столице, сообщило местное издание Kronen Zeitung.По его данным, один из подозреваемых, австриец афганского происхождения, был пойман в пятницу вечером усилиями австрийского антитеррористического подразделения специального назначения Cobra. Сообщается, что следы его ДНК были обнаружены на винтовке и патронах, которые использовал ликвидированный террорист.Кроме того, в воскресенье прокуратура сообщила о задержании еще одного человека, добавляет газета.Вечером 2 ноября в центре Вены был совершен теракт: вооруженный человек ходил по улицам и стрелял в прохожих, в итоге погибли четыре человека, еще 22 получили ранения. Нападавшего ликвидировали. По данным МВД, он был сторонником группировки "Исламское государство"*.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20201113/terakt-1584479425.html

австрия

вена

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, исламское государство, австрия, вена, в мире