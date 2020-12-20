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СМИ: задержаны еще двое подозреваемых в причастности к теракту в Вене
СМИ: задержаны еще двое подозреваемых в причастности к теракту в Вене
Еще двое подозреваемых в причастности к теракту, произошедшему в Вене в начале ноября, задержаны в австрийской столице, сообщило местное издание Kronen Zeitung. РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T12:38
2020-12-20T12:38
2020-12-20T12:38
теракт в вене
исламское государство
австрия
вена
в мире
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Еще двое подозреваемых в причастности к теракту, произошедшему в Вене в начале ноября, задержаны в австрийской столице, сообщило местное издание Kronen Zeitung.По его данным, один из подозреваемых, австриец афганского происхождения, был пойман в пятницу вечером усилиями австрийского антитеррористического подразделения специального назначения Cobra. Сообщается, что следы его ДНК были обнаружены на винтовке и патронах, которые использовал ликвидированный террорист.Кроме того, в воскресенье прокуратура сообщила о задержании еще одного человека, добавляет газета.Вечером 2 ноября в центре Вены был совершен теракт: вооруженный человек ходил по улицам и стрелял в прохожих, в итоге погибли четыре человека, еще 22 получили ранения. Нападавшего ликвидировали. По данным МВД, он был сторонником группировки "Исламское государство"*.* Террористическая организация, запрещена в России
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теракт в вене, исламское государство, австрия, вена, в мире