https://ria.ru/20201220/tekhnopark-1589941588.html

В Ульяновской области появятся сельские технопарки

В Ульяновской области появятся сельские технопарки

В Ульяновской области разработали новый инструмент, расширяющий возможности муниципалитетов по привлечению инвесторов, – сельский технопарк. Таким образом... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T08:00

2020-12-20T08:00

2020-12-20T09:55

хорошие новости

хорошие новости

инвесторы

сергей морозов (политик)

ульяновская область

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Ульяновской области разработали новый инструмент, расширяющий возможности муниципалитетов по привлечению инвесторов, – сельский технопарк. Таким образом местные власти планируют стимулировать сельское хозяйство и увеличивать число рабочих мест, сообщается на официальном сайте правительства региона."Новый закон призван стимулировать деятельность органов местного самоуправления по организации на их территориях привлекательных для предпринимателей площадок. Мы рассчитываем, что сельские технопарки станут экономическими точками роста в муниципальных образованиях, где появятся новые бизнес-проекты и рабочие места", – отметил министр экономического развития и промышленности Ульяновкой области Дмитрий Вавилин.По его мнению, новый инструмент также позволит увеличить объем налоговых поступлений в местные бюджеты.Документ, внесенный губернатором Сергеем Морозовым, уже одобрен депутатами регионального парламента. Согласно ему, новая площадка должна располагаться в границах сельских территорий Ульяновской области и предназначаться для оказания полного цикла услуг по размещению и развитию резидентов.Общая площадь сельских технопарков может составлять не менее 1,5 гектара, а площадь офисных, производственных, складских и иных зданий и сооружений – не менее 500 квадратных метров.Кроме того, резиденты и управляющие компании сельских технопарков будут иметь право на получение льгот по транспортному и имущественному налогам.

https://ria.ru/20200915/kapital-1577217194.html

ульяновская область

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хорошие новости, инвесторы, сергей морозов (политик), ульяновская область