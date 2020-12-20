Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20201220/tekhnopark-1589941588.html
В Ульяновской области появятся сельские технопарки
В Ульяновской области появятся сельские технопарки
В Ульяновской области разработали новый инструмент, расширяющий возможности муниципалитетов по привлечению инвесторов, – сельский технопарк. Таким образом... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T08:00
2020-12-20T09:55
хорошие новости
хорошие новости
инвесторы
сергей морозов (политик)
ульяновская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590089594_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_1a7f3d29ece1123469156f08bb84d6df.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Ульяновской области разработали новый инструмент, расширяющий возможности муниципалитетов по привлечению инвесторов, – сельский технопарк. Таким образом местные власти планируют стимулировать сельское хозяйство и увеличивать число рабочих мест, сообщается на официальном сайте правительства региона."Новый закон призван стимулировать деятельность органов местного самоуправления по организации на их территориях привлекательных для предпринимателей площадок. Мы рассчитываем, что сельские технопарки станут экономическими точками роста в муниципальных образованиях, где появятся новые бизнес-проекты и рабочие места", – отметил министр экономического развития и промышленности Ульяновкой области Дмитрий Вавилин.По его мнению, новый инструмент также позволит увеличить объем налоговых поступлений в местные бюджеты.Документ, внесенный губернатором Сергеем Морозовым, уже одобрен депутатами регионального парламента. Согласно ему, новая площадка должна располагаться в границах сельских территорий Ульяновской области и предназначаться для оказания полного цикла услуг по размещению и развитию резидентов.Общая площадь сельских технопарков может составлять не менее 1,5 гектара, а площадь офисных, производственных, складских и иных зданий и сооружений – не менее 500 квадратных метров.Кроме того, резиденты и управляющие компании сельских технопарков будут иметь право на получение льгот по транспортному и имущественному налогам.
https://ria.ru/20200915/kapital-1577217194.html
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590089594_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_55e0243758337fc6ce3abe6198387337.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хорошие новости, инвесторы, сергей морозов (политик), ульяновская область

В Ульяновской области появятся сельские технопарки

08:00 20.12.2020 (обновлено: 09:55 20.12.2020)
 
© РИА Новости / Антон ПодгайкоКомбайны на весенней посевной
Комбайны на весенней посевной - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Антон Подгайко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. В Ульяновской области разработали новый инструмент, расширяющий возможности муниципалитетов по привлечению инвесторов, – сельский технопарк. Таким образом местные власти планируют стимулировать сельское хозяйство и увеличивать число рабочих мест, сообщается на официальном сайте правительства региона.
"Новый закон призван стимулировать деятельность органов местного самоуправления по организации на их территориях привлекательных для предпринимателей площадок. Мы рассчитываем, что сельские технопарки станут экономическими точками роста в муниципальных образованиях, где появятся новые бизнес-проекты и рабочие места", – отметил министр экономического развития и промышленности Ульяновкой области Дмитрий Вавилин.
Мужчина сажает ребенка на велосипед - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 08:00Хорошие новости
Отцовский капитал появится в Ульяновской области
По его мнению, новый инструмент также позволит увеличить объем налоговых поступлений в местные бюджеты.
Документ, внесенный губернатором Сергеем Морозовым, уже одобрен депутатами регионального парламента. Согласно ему, новая площадка должна располагаться в границах сельских территорий Ульяновской области и предназначаться для оказания полного цикла услуг по размещению и развитию резидентов.
Общая площадь сельских технопарков может составлять не менее 1,5 гектара, а площадь офисных, производственных, складских и иных зданий и сооружений – не менее 500 квадратных метров.
Кроме того, резиденты и управляющие компании сельских технопарков будут иметь право на получение льгот по транспортному и имущественному налогам.
 
Хорошие новостиХорошие новостиИнвесторыСергей Морозов (политик)Ульяновская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:31Елисейский дворец не сообщил подробности о состоянии Макрона
16:24Харламов высмеял Шнурова за вопрос Путину
16:15В Белоруссии задержали администратора Telegram-канала c данными силовиков
16:04Режиссер Кремлевской елки рассказал о подготовке к празднику в этом году
15:51Американские военные въехали из Ирака в Сирию, сообщили СМИ
15:50В Лондоне в ходе акции "ковид-диссидентов" задержали 29 человек
15:37Правозащитники заявили о 18 задержанных на протестах в Белоруссии
15:37Ученые объяснили, почему маски не останавливают распространение COVID-19
15:13Названы четыре способа борьбы с "эмоциональным" перееданием
15:03Путин оценил ситуацию с преступлениями террористической направленности
15:00Названа причина бессилия США перед "Северным потоком — 2"
14:56Онищенко назвал "реальное средство профилактики" коронавируса
14:55Путин назвал главные задачи спецслужб
14:46Украинская община Крыма призвала Зеленского не обольщаться насчет Байдена
14:45Путин поздравил сотрудников органов безопасности с праздником
14:43В США за сутки выявили более 196 тысяч заболевших COVID-19
14:43Путин призвал спецслужбы учитывать риски тлеющих у границ конфликтов
14:42Путин призвал не допускать искажения роли спецслужб в разгроме нацизма
14:41Путин отметил роль разведчиков в защите национальных интересов
14:39Зеленский прокомментировал слова Санду об Украине
Лента новостейМолния