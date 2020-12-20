https://ria.ru/20201220/svr-1590099176.html

Патрушев поздравил сотрудников и ветеранов СВР со столетием службы

Патрушев поздравил сотрудников и ветеранов СВР со столетием службы

Каждая успешно проведенная операция Службы внешней разведки России обеспечивает безопасность миллионов российских граждан, стабильность и развитие государства,... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T12:14

2020-12-20T12:14

2020-12-20T12:18

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

николай патрушев

безопасность

общество

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Каждая успешно проведенная операция Службы внешней разведки России обеспечивает безопасность миллионов российских граждан, стабильность и развитие государства, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в поздравлении сотрудникам и ветеранам СВР по случаю ее 100-летия."История нашего государства неразрывно связана с деятельностью специальных служб. Основываясь на легендарном опыте предыдущих поколений отечественных разведчиков, вы ежедневно проявляете талант, мужество и мастерство. Зачастую рискуя жизнью вдали от Родины, самоотверженно добываете ценнейшие сведения, необходимые для обеспечения национальной безопасности", - говорится в телеграмме Патрушева, которую приводит пресс-служба аппарата Совбеза.Усилия внешней разведки направлены на отстаивание внешнеполитических интересов России, укрепление ее промышленного и оборонного потенциала страны. СВР ограждает общество и государство от потенциальных внешних угроз, постоянно удерживая в фокусе внимания такие сферы, как борьба с терроризмом и экстремизмом, пресечение каналов их финансирования, контроль над вооружениями, нераспространение оружия массового уничтожения, добавил Патрушев."Каждая успешно проведенная операция нашей разведки по-своему героически уникальна, а главное - она обеспечивает безопасность миллионов российских граждан, суверенитет, общественно-политическую стабильность, экономическое развитие и научно-технический прогресс нашей страны", - отметил Патрушев."Поздравляю вас с вековым юбилеем Службы внешней разведки. Горжусь вашими успехами в работе на благо и процветание России", - написал секретарь СБ. Патрушев пожелал личному составу СВР и ее ветеранам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и новых побед во славу Отечества.

https://ria.ru/20201203/abel-1587489662.html

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), николай патрушев, безопасность, общество