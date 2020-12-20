https://ria.ru/20201220/svr-1590076263.html

Незримое искусство во имя родины: СВР отмечает вековой юбилей

Незримое искусство во имя родины: СВР отмечает вековой юбилей

Служба внешней разведки отмечает в воскресенье вековой юбилей. По праву считаясь одной из лучших разведывательных организаций мира, СВР в ходе тонких операций... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T00:22

2020-12-20T00:22

2020-12-20T04:48

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

безопасность

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564514172_0:0:2022:1138_1920x0_80_0_0_3889146dad54bc4034504bb4bca8541c.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Служба внешней разведки отмечает в воскресенье вековой юбилей. По праву считаясь одной из лучших разведывательных организаций мира, СВР в ходе тонких операций добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности своей страны и ее национальных интересов, и сейчас российским разведчикам по праву есть чем гордиться.Работа разведчиков кажется обыденной и рутинной, внешность - скромной и неброской. Они, как правило, не носят оружие и военную форму, не поднимаются в атаку под ураганным огнем, не вступают в яростную рукопашную схватку. Но это настоящие солдаты своей Отчизны – самоотверженно защищающие ее безопасность на самых передовых рубежах. Их победы порой не менее весомы, чем выигранные сражения - так говорил директор СВР Сергей Нарышкин в сентябре нынешнего года, открывая в штаб-квартире Службы внешней разведки в Москве монумент в честь отечественных разведчиков всех времен.Сегодня праздник в том числе и у тех, кто занят поиском перспективных кандидатов на службу в ней, подготовкой будущих разведчиков, обеспечением связью, оперативной техникой и безопасностью при их последующей работе за рубежом. И тех, кто обрабатывает и анализирует сведения, поступающие с разных континентов, и готовит информацию к передаче в "инстанцию" - так в разведке называют высшее руководство государства. И, конечно, это юбилей и множества ветеранов внешней разведки.Со времен древней РусиТайную информацию добывали еще в давние времена. Достаточно взять историю России. Например, в Древней Руси княжеские дружины, защищая свою территорию от набегов кочевников, нуждались в сведениях о противнике, и поэтому отдельные дружинники занимались сбором такой информации. А по мере того, как развивалось российское государство, добыча нужных данных требовала все большего профессионализма от тех, кто ею занимался.Немаловажно и то, что Россия постепенно выходила на международную арену, обзаводилась контактами со все новыми странами, и, естественно, у нее возникала необходимость и в политической, и в военной информации как о партнерах, так и о противниках. Да и потребность в научно-технической информации тоже постепенно росла.В числе тех, кто помогал получать важные сведения, было, например, Великое посольство Петра I. Его участники, находясь в других странах, добыли для страны не только политические сведения, но и новейшие достижения науки и техники зарубежных государств. Среди разведчиков прошлых веков - князь Петр Вяземский, химик Дмитрий Менделеев, географ и исследователь Николай Пржевальский, литератор и дипломат Александр Грибоедов.И все же к XX веку стало ясно, что разведка должна существовать в качестве отдельной профессиональной организации. А после Октябрьской революции 1917 года, когда молодое советское государство поначалу оказалось практически в полной изоляции, и стало невозможно получать необходимую информацию по обычным каналам - дипломатическим, торговым, научным и культурным, - встал вопрос о создании специальной разведывательной структуры.Вдобавок после поражения в Гражданской войне многие белоэмигранты, опираясь на специально созданные центры в разных странах, начали вести подрывную работу против советской власти. В этой связи потребовалось образовать самостоятельную службу, которая бы занималась разведывательной деятельностью для обеспечения безопасности молодого советского государства. И тем более стало ясно, что без хорошо организованной работы за границей органы Всероссийской чрезвычайной комиссии не смогут своевременно выявлять и пресекать подрывную деятельность противника.Поэтому 20 декабря 1920 года председатель ВЧК Феликс Дзержинский подписал приказ о создании Иностранного отдела ВЧК (ИНО). Эту дату принято считать датой рождения внешней разведки как самостоятельного подразделения. За столетие это название не раз менялось, в том числе на Первое главное управление КГБ СССР, а с 1991 года – Службу внешней разведки России. Но задача ИНО-ПГУ-СВР оставалась постоянной - обеспечение безопасности государства извне.Особое искусствоЛюбое сильное государство должно иметь мощные спецслужбы – это хорошо известная аксиома, которую едва ли кто-то возьмется оспаривать. Но за сто лет российская внешняя разведка не просто утвердилась среди лучших разведывательных структур в мире, но и подняла свою работу до вершин подлинного оперативного искусства. И это действительно искусство – потому что, как не раз подчеркивали специалисты, каждую разведывательную операцию нельзя "вычертить" по лекалам прошлого, она должна быть уникальна сама по себе, а ремесленничество, шаблонность – это в конце концов путь к неудачам.Именно поэтому нет смысла говорить о каком-то "разведчике номер один" в истории. Не существует критериев, по которым можно было бы определить самого-самого, пояснял незадолго до юбилея Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости. Тем более что при реализации той или иной разведывательной операции сотрудник разведки, который играет так называемую "первую скрипку", опирается на свой "оркестр" - на коллег, которые работают и в Центре, и на местах, говорил Нарышкин.В том интервью впервые прозвучало необычное на первый взгляд сравнение. "Наша разведывательная школа является одной из ведущих в мире. Как школа русского балета или школа советских и российских математиков, математической науки. Это объективно", - сказал Нарышкин.Пожалуй, наиболее ярко этот тезис подтверждается результатами работы "сотрудников особого резерва", а именно разведчиков-нелегалов – то есть тех, кто работает в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны, в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендированной биографией (легендой). И неслучайно, что сами из тех, кто в разные годы приходил в нелегальную разведку и, как они выражаются, работал "на холоде", называют эту службу высоким подвижничеством – ибо они ради родины добровольно отрекаются от многого всего, что сопровождает "мирскую" жизнь обычных граждан."Школа" отечественной нелегальной разведки начала развиваться в самом начале работы Иностранного отдела ВЧК в 1920-х годах. Ведь тогда у молодого советского государства имелись дипломатические отношения со столь малым числом стран, что их можно было пересчитать на пальцах одной руки. А руководство СССР нуждалось в информации от разведки о происходящем в мире. Именно поэтому выходом из положения стала работа нелегалов за кордоном. Из тех, кто к настоящему времени известен – это подлинные асы Дмитрий Быстролетов, Яков Серебрянский, Александр Коротков, Наум Эйтингон, Василий Зарубин, Исхак Ахмеров.И не случайно в январе нынешнего года произошло поистине беспрецедентное по меркам мировых спецслужб событие, когда Нарышкин озвучил имена еще семерых выдающихся нелегалов разных лет.Поражает то, что делали нелегалы, о которых оказалось возможным рассказать. Например, Теодоро Кастро, посланник Коста-Рики в Югославии, Италии и Ватикане, в начале 1950-х годов выступил с трибуны Генеральной ассамблеи ООН с речью против СССР, которой позавидовали бы многие антисоветчики. А папа Римский столь высоко ценил Кастро, что наградил Мальтийским крестом. Лишь спустя десятилетия стало известно, что тем "костариканцем" был Иосиф Григулевич - легендарный нелегал, работавший под оперативным псевдонимом "Макс". Во время Великой Отечественной войны Григулевич организовывал диверсии в портах Южной Америки и на судах, перевозивших грузы для гитлеровской Германии, позже добыл очень важную информацию по Латинской Америке.Или преуспевающий солидный бизнесмен, которому из дружеских чувств как-то раз предоставил свой личный самолет командующий американской группировкой на юге Европы, будущий директор ЦРУ Стэнсфилд Тернер. Позже оказалось, что Тернер оказал такую услугу асу разведки, Герою Советского Союза Геворку Вартаняну, который еще в 1940-х годах со своей будущей супругой Гоар помогал обеспечивать безопасность Тегеранской конференции. Затем они вместе добыли столь ценную информацию, что, по мнению многих специалистов, она никогда не будет рассекречена.А вот свободный живописец в берете, стоящий за мольбертом на улице в одной из стран и изображающий на холсте местные пейзажи, – это Юрий Шевченко, "взявший под контроль" администрацию президента США, ЦРУ, госдепартамент и штаб-квартиру НАТО, добывший огромный объем материалов, в том числе сведения с высшим грифом секретности "cosmic". В 2017 году президент Владимир Путин вручил Шевченко золотую звезду Героя России, а в нынешнем году Нарышкин рассказал о нелегале в числе других рассекреченных имен "великолепной семерки". К несчастью, Юрий Шевченко ушел из жизни незадолго до 100-летия СВР.Но, как отмечают специалисты, между искусством в разведке и привычным искусством есть принципиальная разница. Если скульптор может по-новому вылепить чем-то не понравившуюся с первого раза статую, кинооператор – переснять дубль, а актер на сцене - воспользоваться помощью суфлера, то у разведчика не будет возможности исправить огрех, который будет означать провал. Если разведчика, работающего под дипломатическим прикрытием, вышлют из страны, то для нелегала бы это грозило арестом и тюрьмой.В истории СВР есть примеры того, как выдающиеся нелегалы не сломились в тюремных застенках, куда они попали из-за предательства. Это Вильям Фишер, широко известный как Рудольф Абель, несколько лет содержавшийся в тюрьме в США на рубеже 1950-х-1960-х годов, и чья стойкость поразила американцев. Это и Конон Молодый, арестованный в Великобритании в 1960-х годах, как и его помощники, Герои России супруги Леонтина и Моррис Коэны. Пережил жестокие пытки в южноафриканской тюрьме в начале 1980-х, но никого и ничего не выдал Герой России Алексей Козлов. Через американскую тюрьму спустя три десятка лет прошел и Герой Советского Союза Михаил Васенков.Командиры разведкиРазвитие, "возмужание" и расцвет отечественной внешней разведки были бы невозможны, не будь во главе нее незаурядных людей. Например, Артура Артузова, при котором началась практика поиска перспективных, "на вырост", помощников отечественной разведки в разных странах. Основы современной СВР закладывались при легендарном начальнике внешней разведки времен Великой Отечественной войны Павле Фитине. В канун войны разведка под его началом сообщала руководству СССР о планах Третьего рейха напасть на Советский Союз. В годы военного лихолетья была налажена работа по выявлению военно-политических планов Германии и ее союзников, также были созданы специальные отряды для ведения разведывательно-диверсионных операций.В числе легендарных разведчиков, павших в борьбе с нацизмом, - Николай Кузнецов, Виктор Лягин, Владимир Молодцов, Иван Кудря, посмертно удостоенные звания Героя Советского Союза. Этим званием были отмечены Дмитрий Медведев, Станислав Ваупшасов, Кирилл Орловский. Звания Героя России в 2007 году удостоился легендарный Алексей Ботян (1917-2020), успешно осуществивший ряд дерзких акций, и спасший в январе 1945 года польский Краков от уничтожения гитлеровцами.Именно при Фитине была проведена операция "Энормоз" по добыванию атомных секретов Запада, которые помогли СССР в сжатые сроки в условиях первых послевоенных лет создать собственное атомное оружие и лишить США монополии в этой области. "Энормоз" считается историками спецслужб, возможно, едва ли не самой великой из известных разведывательных операций в мировой истории."Успехи советской разведки в достижении поставленных перед ней целей ярче всего иллюстрируют ее операции в период Второй мировой войны. Информация, которую секретная служба Москвы получила в годы Второй мировой войны, оказалась столь качественной, что разведка любой другой страны может об этом только мечтать". Это спустя годы писал Аллен Даллес, бывший в свое время шефом ЦРУ. К такому признанию "главного противника" тех лет комментарии, пожалуй, излишни.Важных результатов в годы "холодной войны" Первое главное управление КГБ СССР добилось под руководством Александра Сахаровского. Исключительно важным на рубеже эпох в 1991 году стало назначение на пост первого директора СВР России академика Евгения Примакова. По мнению специалистов, Примаков смог отстоять перед новым руководством государства необходимость существования внешней разведки у страны – не секрет, что тогда нашлись горячие головы, которые считали, что новой России она не нужна. Преемником Примакова, как он и хотел, стал Вячеслав Трубников, удостоенный на посту директора СВР золотой звезды Героя России – это пока единственный случай среди всех руководителей внешней разведки.Помощники РоссииВ числе ключевых факторов успешности отечественной внешней разведки – наличие у нее надежных помощников в разных странах.Сначала работе отечественной разведки во многом помогли симпатии, которые многочисленные зарубежные интеллектуалы испытывали к идеям российской революции 1917 года. Ведь после Первой мировой войны сильное недовольство людей за рубежом вызывала массовая безработица, гиперинфляция, другие проблемы, и Советский Союз как носитель новой, социалистической идеологии был привлекателен для значительной части мира.Но вскоре параллельно с идеями социализма на мировой сцене вырос фашизм. И очень многих прекрасно образованных людей - ученых, журналистов, писателей, деятелей культуры - неприятие античеловеческой идеологии закономерно подтолкнуло к оказанию помощи СССР, в том числе в виде сотрудничества с советской внешней разведкой. В результате в предвоенные и военные годы она опиралась на огромную сеть помощников в Европе, Северной Америке и Азии.В числе таких друзей Советского Союза были и подлинные легенды отечественной внешней разведки, профессионалы высшей пробы. В начале 1930-х годов – Арнольд Дейч и члены занменитой "Кембриджской пятерки" Ким Филби, Дональд Маклейн, Энтони Блант, Гай Берджесс, Джон Кернкросс. Ближе к началу Второй мировой войны – немцы Вилли Леман, Арвид Харнак, Харро Шульце-Бойзен, испанка Африка де лас Эрас, эмигрировавший из нацистской Германии физик Клаус Фукс. В 1950-х – Джордж Блейк, Хайнц Фельфе и другие.И сейчас в мире есть очень много разумных и самостоятельно мыслящих, независимых людей, которым симпатизирует внешняя политика России, ее готовность защищать и отстаивать общечеловеческие ценности, проводить миролюбивую политику, отметил Нарышкин в интервью РИА Новости."Если хотите, импонирует способность России при необходимости защищать слабого. Одним словом, эти люди хорошо понимают, где черное, а где белое, где добро, где зло. И они хотят быть на стороне добра и справедливости", - пояснял директор СВР.Работа на упреждениеСейчас отечественная внешняя разведка не действует против каких-либо государств, а защищает интересы своей страны и решает главную задачу по выявлению всего комплекса внешних угроз России и ее гражданам, рассказывал Нарышкин.Главная задача — обеспечить руководство страны важной информацией для принятия решений в политике, экономике, в оборонной и научно-технической сферах, пояснял он.Нынешнюю обстановку в мире можно характеризовать как "новую холодную войну" с присущими ей особенностями в геополитике, экономике, идеологии, говорил директор СВР. Сейчас против России и других стран, проводящих независимую политику, ведутся настоящие войны – гибридные и санкционные, отмечал Нарышкин. А на Ближнем Востоке и на севере Африки конфликты уже давно переросли в "горячую" фазу. СВР отслеживает эти процессы, в том числе и роль зарубежных спецслужб в них, рассказывал руководитель российской внешней разведки.В числе глобальных угроз, которые находятся в центре внимания СВР, – международный терроризм, продолжающееся расползание хорошо подготовленных, опытных боевиков в разные части мира, "пробуждение" в ряде стран "спящих" ячеек боевиков, повышение их активности в интернете, нелегальная миграция, контрабанда оружия и наркотиков, вопросы кибербезопасности, угрозы биотерроризма, основанного на новых генетических технологиях. Служба внешней разведки не осталась в стороне и от борьбы с коронавирусной пандемией: необходимую информацию СВР поставляет в соответствующие российские министерства и ведомства.Оперативные возможности СВР были наглядно продемонстрированы осенью нынешнего года, когда обострилась ситуация в ряде стран вблизи России – в частности, Белоруссии. Тогда Нарышкин выступил с несколькими заявлениями, в которых вскрыл подоплеку происходящего.Директор СВР рассказал, что, по имеющимся у российской внешней разведки данным, США играли ключевую роль в событиях, которые начались в Белоруссии после президентских выборов, и что Вашингтон пытался организовать "цветную революцию" в этой стране. Причем Вашингтон использует самые нечистоплотные методы для раскачивания обстановки в Белоруссии - в работе с местной оппозицией американцы перешли к повышению активности ее силового крыла из числа радикальных националистов, и госдепартамент США развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов, указывал Нарышкин.Директор СВР тогда также сообщил, что "борцы за обновленную Белоруссию" проходили подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона, а также аффилированных с госдепом американских неправительственных организаций.Тогда же Нарышкин предупредил о подготовке экстремистами резонансной провокации, в ходе которой в Белоруссии был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей Римско-католической церкви. Расчет строился на то, что это позволит существенно повысить антиправительственные настроения среди католиков и подстегнуть их к более активному участию в уличных протестах, пояснял Нарышкин. СВР поделилась своей информацией с белорусскими коллегами, в результате такого упреждающего шага громкая провокация сорвалась. Грубые попытки оказать влияние на ситуацию после выборов США предпринимали и в Киргизии, сообщал глава российской внешней разведки.А в ноябре Нарышкин заявил, что у СВР есть сведения о планах Запада спровоцировать армянских и азербайджанских националистов на дискредитацию и срыв договоренности о прекращении огня в Карабахе. США и их союзники раздосадованы тем, что боевые действия были остановлены при посредничестве Москвы - ведь это, по сути, "обнулило" их многолетнюю работу по вытеснению России из Закавказья, говорил директор СВР.Также Нарышкин рассказывал, что СВР зафиксировала высокую активность ряда западных стран по раскручиванию "дела Навального". Становится все более заметным, что одной из главных мишеней этой кампании является "Северный поток 2", Вашингтону крайне важно добиться закрытия этого проекта, который ставит под вопрос планы Белого дома по наращиванию поставок американского сжиженного природного газа в Европу, указывал Нарышкин.Борьба с неправдойСВР периодически раскрывает документы из своего архива, тем самым в рамках возможного показывая обществу результаты успешной работы разведчиков минувших дней. Но сейчас это приобретает дополнительный важный смысл с точки зрения противостояния попыткам Запада переиначить историю на свой лад и в своих интересах.Работа по фальсификации истории целенаправленно и планомерно ведется под руководством органов государственной власти и спецслужб зарубежных государств с привлечением различных государственных учреждений, общественных организаций, исследовательских структур, историко-культурных центров, неправительственных организаций, отмечали российские эксперты.По мнению специалистов, все это направлено на демонтаж ялтинско-потсдамской системы послевоенного мироустройства и, в конечном счете, имеет целью противодействовать росту российского влияния в современном мире. Но Россия будет защищать историческую правду, в том числе раскрывая архивные документы, которых у нее достаточно, подчеркивал президент Владимир Путин. И поэтому публикация новых архивных документов СВР тоже служит этому справедливому делу.Буквально за несколько дней до нынешнего юбилея вышел в свет сборник "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства", в котором впервые с использованием архивных материалов рассказывается о вехах истории отечественной внешней разведки с момента ее создания и до сегодняшних дней. Большинство из документов, опубликованных в сборнике, впервые вводятся в научный оборот.В книге, в частности, приведены новые документы о подготовке гитлеровской агрессии против СССР, о позиции Японии относительно вступления в войну с Советским Союзом, о перспективах открытия союзниками Второго фронта, о сепаратных переговорах США и Англии с гитлеровцами.Из этих материалов, например, следует, что Великобритания уже весной 1945 года, применяя цензуру, начала искажать историю Второй мировой войны - замалчивала в печати других стран победы Красной Армии и решающую роль Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии. А летом 1941 года Британия специально не торопилась оказывать военную помощь Советскому Союзу после его вступления в войну с Германией, причем Лондон не намеревался передавать Москве ту техническую информацию, которой обладал сам. Что касается США, то их президент Франклин Рузвельт в 1942 году, как выясняется сейчас, планировал добиться прекращения военных действий в Европе и в условиях наступившего мира отодвинуть СССР и Британию на геополитической карте, обеспечив единоличное доминирование Америки.Наконец, СВР опубликовала фотокопию рассекреченной телеграммы, содержание которой касается закулисных контактов Запада с нацистами в 1945 году, в том числе договоренности о том, что гитлеровцы откроют фронт перед англо-американскими войсками, но продолжат сопротивление Красной Армии.Каким будет второй век?В дни юбилея все чаще слышался вопрос – какой будет российская внешняя разведка в своем втором веке и останется ли вообще потребность в разведывательной службе, ведь сейчас большие объемы информации можно за секунды раздобыть в интернете?Нарышкин развеял эти сомнения. Ответственность принимаемых решений на государственном уровне намного выше, чем где-либо - значит, и требования к информации намного выше, в том числе и требования по достоверности, актуальности и полноте, поэтому информация должна быть перепроверена и поступать из разных источников, пояснял директор СВР РИА Новости.Кроме того, руководство государства заинтересовано в получении информации, которая еще не перенесена на электронные или бумажные носители, а еще только находится в чьих-то головах на уровне замыслов. Вот такие сведения и должна добывать и поставлять руководству страны разведывательная служба. Так что профессия разведчика не исчезнет, сказал Нарышкин.При этом можно с высокой вероятностью прогнозировать, что разведчикам будущего обязательно придется уметь усваивать и применять на практике новые знания, новые технологии, успешно адаптироваться к меняющейся обстановке, говорил директор СВР. И все же, как подчеркнул Нарышкин, главным качеством для сотрудников российской внешней разведки по-прежнему останутся чувства патриотизма и ответственности за судьбу своей страны, а ключевым лозунгом – слова, приведенные на знамени СВР: "Отечество, доблесть, честь".

https://ria.ru/20201218/pomosch-1589826194.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201217/naryshkin-1589615681.html

https://ria.ru/20201124/naryshkin-1586177255.html

https://ria.ru/20201203/razvedchiki-1587500704.html

https://ria.ru/20201118/rozn-1585205183.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201106/naryshkin-1583340613.html

https://ria.ru/20201103/naryshkin-1582795344.html

https://ria.ru/20201103/razvedchik-1582815249.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201027/grazhdanstvo-1581742886.html

https://ria.ru/20200922/zakrytie-1577589163.html

https://ria.ru/20201103/naryshkin-1582752662.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200922/navalnyy-sevpotok-1577588622.html

https://ria.ru/20200916/tikhanovskaya-1577320421.html

https://ria.ru/20200905/naryshkin-1576815672.html

https://ria.ru/20200615/1572956682.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), безопасность, общество