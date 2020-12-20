Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201220/svr-1589938251.html
Тайный фронт. Как работает самая засекреченная разведка мира
Тайный фронт. Как работает самая засекреченная разведка мира
Разгром подпольных организаций, выполнение стратегически важных задач и прямое участие в глобальном противостоянии мировых держав — 20 декабря исполняется 100... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T08:00
2020-12-20T08:00
кембриджская пятерка
гпу
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589628717_88:305:837:726_1920x0_80_0_0_5fc9ab39a9e9ea51fb2c7ee0ac0c207f.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Николай Протопопов. Разгром подпольных организаций, выполнение стратегически важных задач и прямое участие в глобальном противостоянии мировых держав — 20 декабря исполняется 100 лет со дня создания Службы внешней разведки России (СВР). В разное время разведчики провели сотни секретных операций, многие из которых повлияли на судьбы целых стран. О некоторых из них — в материале РИА Новости.Рождение легендыВ 1921 году Главное политическое управление приступило к масштабной контрразведывательной операции "Трест" против белогвардейского подполья. К этому времени сотрудники ГПУ нейтрализовали крупную антибольшевистскую организацию "Монархическое объединение Центральной России" (МОЦР). Это не афишировали, наоборот, контрразведчики грамотно использовали уже несуществующую организацию для выявления и внедрения агентов в зарубежные контрреволюционные центры.Создали ячейку МОЦР в Европе и налаживали контакты с иностранными шпионами, сторонниками прежней власти. Советские разведчики встречались с лидерами европейских антибольшевистских движений, узнавали об их планах и намерениях, получали инструкции на подрывные действия.Так, бывший российский подданный и британский шпион Сидней Рейли призывал подставных монархистов совершать террористические акты против руководителей советского правительства. Оценив угрозу, в ГПУ решили выманить его на территорию СССР.Помогли сами англичане. По их заданию Рейли отправился в Россию, чтобы проверить "Монархическое объединение" и убедиться в серьезности намерений и решительности его членов. Советские агенты, в свою очередь, предоставили шпиону "окно" через границу.Сотрудники ГПУ устроили Рейли встречи с подставными членами МОЦР и даже инсценировали в Подмосковье заседание политсовета организации, на котором высокий гость настаивал на экспроприации музейных ценностей у советской власти и активном сотрудничестве с британской разведкой. Ничего не подозревающий шпион даже умудрился отправить несколько открыток из "большевистского логова" коллегам в Германию и США.Рейли не позволили покинуть Россию — его арестовали и в ноябре 1925-го казнили. В операции "Трест" контрразведчики также захватили нескольких важных участников антисоветского подполья, предотвратили теракты и накачали дезинформацией западные спецслужбы.Работа на опережениеПосле Октябрьской революции и в годы Гражданской войны в Советской России в условиях иностранной интервенции возникла острая необходимость добычи секретной информации из-за рубежа.Сначала особые отделы агентурной работы действовали на базе армейских чрезвычайных комиссий, а позже в ВЧК организовали Иностранный отдел, занимавшийся резидентурами за рубежом. При каждой дипломатической и торговой миссии работали разведчик и несколько оперативников. В странах, с которыми не было дипломатических отношений, резиденты находились нелегально.Тут катализатором послужило поражение в советско-польской войне. Стало очевидно, что без хорошо организованной работы за границей не обойтись.Поэтому 20 декабря 1920-го председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии Феликс Дзержинский подписал приказ о создании самостоятельного Иностранного отдела ВЧК, через несколько лет переименованного в Главное политическое управление.В 1930-х внешняя разведка сосредоточилась на добыче информации о военно-политических планах так называемого антикоминтерновского пакта — союза Германии, Японии и Италии.Во многих европейских странах действовали нелегальные резидентуры, не только занимавшиеся разведдеятельностью, но и устраивавшие диверсионные акты против нацистской Германии и ее сателлитов. В частности, советские агенты подрывали и выводили из строя немецкие пароходы, перевозившие оружие и боеприпасы для франкистских мятежников во время гражданской войны в Испании.Стратегический эффектВ Великую Отечественную внешняя разведка внесла неоценимый вклад в разгром фашистской Германии. Мощные агентурные сети работали как в государствах "оси", так и в странах — союзниках по антигитлеровской коалиции. Разведчики сорвали множество немецких планов.Например, в мае 1943-го советские агенты в Лондоне узнали о немецкой операции "Цитадель" — масштабном наступлении под Курском. Нацисты стремились вернуть стратегическую инициативу после поражения под Сталинградом. Москва благодаря зарубежным резидентурам выяснила количество войск, точные даты начала и направления наступления.Столь ценная информация поступила от "Кембриджской пятерки". В частности, Джон Кернкросс был сотрудником английской дешифровальной службы "Блечли-парк", взломавшей код немецкой шифровальной машины "Энигма".Он периодически передавал важнейшие немецкие радиограммы, перехваченные и расшифрованные британцами. В том числе помог заранее раскрыть планы немцев на Курской дуге. Красная армия заблаговременно организовала мощную оборону и, отбив врага, сама перешла в контрнаступление. В итоге советские войска одержали стратегическую победу под Курском.На пороге АпокалипсисаПосле разгрома Германии между недавними союзниками по антигитлеровской коалиции началась холодная война. США испытали ядерное оружие и даже применили его в Хиросиме и Нагасаки. Следующими могли стать города СССР. Противопоставить американцам было нечего.По ядерной теме разведка работала с начала 1940-х. В основном информацию об этом оружии добывали резидентуры в Штатах и Великобритании. Западные ученые и инженеры опережали советских на несколько лет — в СССР атомным проектом занялись только в 1943 году.Однако ценнейшая научно-техническая информация, добытая разведчиками, нивелировала отставание. Так, родоначальник советской атомной отрасли академик Игорь Курчатов признавался, что разведчики "заставляют нас по многим вопросам пересмотреть свои взгляды" и указывают "на технические возможности решения всей проблемы в значительно более короткие сроки, чем предполагалось. Академик Абрам Иоффе отмечал, что получаемые из-за рубежа данные на много месяцев сократили работы и облегчили выбор направлений, освободили советских ученых от длительных поисков правильных решений.Уже в августе 1949-го СССР, понесший колоссальные человеческие и материальные потери в войне с фашистской Германией, испытал собственную атомную бомбу. Американскую монополию в этой сфере ликвидировали, что минимизировало риски начала ядерной войны.Прозрачный намекВ последующие годы советская внешняя разведка работала по всему миру — резиденты искали и находили важную политическую, экономическую, научно-техническую информацию.Привлекали агентов и для решения точечных задач. Так, в 1985-м разведчики помогли освободить из плена работников советского посольства в Ливане, захваченных террористами. Резиденты установили контакт с ливанскими спецслужбами и представителями организаций, имевших отношение к захвату. Выяснилось, что заказ на советских дипломатов поступил от движения "Хезболла". От Москвы таким образом требовали надавить на Сирию, чтобы Дамаск прекратил военные действия против палестинских лагерей и радикальных мусульман на севере Ливана.Разведчики быстро определили, где содержат дипломатов. Сначала рассматривалось силовое вмешательство, но позже этот вариант отбросили — слишком велик риск гибели заложников. Оставалось только одно — действовать дипломатически. Глава ливанской резидентуры полковник Юрий Перфильев, руководствуясь указанием Москвы, встретился с лидером похитителей — шейхом Мухаммедом Фадлаллой, который, к слову, никогда не принимал иностранцев.В беседе с шейхом разведчик подчеркнул, что Москва рассматривает похищение как досадную ошибку и ждет ее скорейшего исправления. И как бы между делом напомнил, что в южных регионах СССР начались учения ракетных войск. Дескать, от ошибок никто не застрахован — какая-нибудь ракета может сбиться с курса и случайно залететь в один из районов Ближнего Востока, например, в резиденцию аятоллы Хомейни. Намек был предельно ясен. Шейх, не дав конкретного ответа, пообещал усиленно молиться о заложниках. Через несколько дней их освободили.
https://ria.ru/20201203/abel-1587489662.html
https://ria.ru/20201203/kontrrazvedka-1587377714.html
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589628717_96:306:831:857_1920x0_80_0_0_7186030350fa1343190cb5c8b5ff1d31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кембриджская пятерка, гпу, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ссср

Тайный фронт. Как работает самая засекреченная разведка мира

08:00 20.12.2020
 
© Фото : Пресс-бюро СВРРассекреченный документ разведки
Рассекреченный документ разведки - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© Фото : Пресс-бюро СВР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Николай Протопопов. Разгром подпольных организаций, выполнение стратегически важных задач и прямое участие в глобальном противостоянии мировых держав — 20 декабря исполняется 100 лет со дня создания Службы внешней разведки России (СВР). В разное время разведчики провели сотни секретных операций, многие из которых повлияли на судьбы целых стран. О некоторых из них — в материале РИА Новости.

Рождение легенды

В 1921 году Главное политическое управление приступило к масштабной контрразведывательной операции "Трест" против белогвардейского подполья. К этому времени сотрудники ГПУ нейтрализовали крупную антибольшевистскую организацию "Монархическое объединение Центральной России" (МОЦР). Это не афишировали, наоборот, контрразведчики грамотно использовали уже несуществующую организацию для выявления и внедрения агентов в зарубежные контрреволюционные центры.
Создали ячейку МОЦР в Европе и налаживали контакты с иностранными шпионами, сторонниками прежней власти. Советские разведчики встречались с лидерами европейских антибольшевистских движений, узнавали об их планах и намерениях, получали инструкции на подрывные действия.
© Фото : public domainАгент английской разведки ST-1 Сидней Рейли
Агент английской разведки ST-1 Сидней Рейли - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Фото : public domain
Агент английской разведки ST-1 Сидней Рейли
Так, бывший российский подданный и британский шпион Сидней Рейли призывал подставных монархистов совершать террористические акты против руководителей советского правительства. Оценив угрозу, в ГПУ решили выманить его на территорию СССР.
Помогли сами англичане. По их заданию Рейли отправился в Россию, чтобы проверить "Монархическое объединение" и убедиться в серьезности намерений и решительности его членов. Советские агенты, в свою очередь, предоставили шпиону "окно" через границу.
Сотрудники ГПУ устроили Рейли встречи с подставными членами МОЦР и даже инсценировали в Подмосковье заседание политсовета организации, на котором высокий гость настаивал на экспроприации музейных ценностей у советской власти и активном сотрудничестве с британской разведкой. Ничего не подозревающий шпион даже умудрился отправить несколько открыток из "большевистского логова" коллегам в Германию и США.
© РИА Новости / Н. СмирновВладимир Ильич Ленин с группой командиров обходит строй войск Всевобуча. 25 мая 1919 года
Владимир Ильич Ленин с группой командиров обходит строй войск Всевобуча. 25 мая 1919 года - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Н. Смирнов
Владимир Ильич Ленин с группой командиров обходит строй войск Всевобуча. 25 мая 1919 года
Рейли не позволили покинуть Россию — его арестовали и в ноябре 1925-го казнили. В операции "Трест" контрразведчики также захватили нескольких важных участников антисоветского подполья, предотвратили теракты и накачали дезинформацией западные спецслужбы.

Работа на опережение

После Октябрьской революции и в годы Гражданской войны в Советской России в условиях иностранной интервенции возникла острая необходимость добычи секретной информации из-за рубежа.
Сначала особые отделы агентурной работы действовали на базе армейских чрезвычайных комиссий, а позже в ВЧК организовали Иностранный отдел, занимавшийся резидентурами за рубежом. При каждой дипломатической и торговой миссии работали разведчик и несколько оперативников. В странах, с которыми не было дипломатических отношений, резиденты находились нелегально.
© Фото : Public DomainЗаседание Коллегии ВЧК, 1919 или 1920 год
Заседание Коллегии ВЧК, 1919 или 1920 год - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Фото : Public Domain
Заседание Коллегии ВЧК, 1919 или 1920 год
Тут катализатором послужило поражение в советско-польской войне. Стало очевидно, что без хорошо организованной работы за границей не обойтись.
Поэтому 20 декабря 1920-го председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии Феликс Дзержинский подписал приказ о создании самостоятельного Иностранного отдела ВЧК, через несколько лет переименованного в Главное политическое управление.
В 1930-х внешняя разведка сосредоточилась на добыче информации о военно-политических планах так называемого антикоминтерновского пакта — союза Германии, Японии и Италии.
© AP Photo / FILEАдольф Гитлер и Бенито Муссолини. 1934 год
Адольф Гитлер и Бенито Муссолини. 1934 год - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© AP Photo / FILE
Адольф Гитлер и Бенито Муссолини. 1934 год
Во многих европейских странах действовали нелегальные резидентуры, не только занимавшиеся разведдеятельностью, но и устраивавшие диверсионные акты против нацистской Германии и ее сателлитов. В частности, советские агенты подрывали и выводили из строя немецкие пароходы, перевозившие оружие и боеприпасы для франкистских мятежников во время гражданской войны в Испании.

Стратегический эффект

В Великую Отечественную внешняя разведка внесла неоценимый вклад в разгром фашистской Германии. Мощные агентурные сети работали как в государствах "оси", так и в странах — союзниках по антигитлеровской коалиции. Разведчики сорвали множество немецких планов.
Например, в мае 1943-го советские агенты в Лондоне узнали о немецкой операции "Цитадель" — масштабном наступлении под Курском. Нацисты стремились вернуть стратегическую инициативу после поражения под Сталинградом. Москва благодаря зарубежным резидентурам выяснила количество войск, точные даты начала и направления наступления.
Столь ценная информация поступила от "Кембриджской пятерки". В частности, Джон Кернкросс был сотрудником английской дешифровальной службы "Блечли-парк", взломавшей код немецкой шифровальной машины "Энигма".
© AP PhotoЛидер "Кембриджской пятерки" Ким Филби. 1955 год
Лидер Кембриджской пятёрки Ким Филби. 1955 год - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© AP Photo
Лидер "Кембриджской пятерки" Ким Филби. 1955 год
Он периодически передавал важнейшие немецкие радиограммы, перехваченные и расшифрованные британцами. В том числе помог заранее раскрыть планы немцев на Курской дуге. Красная армия заблаговременно организовала мощную оборону и, отбив врага, сама перешла в контрнаступление. В итоге советские войска одержали стратегическую победу под Курском.

На пороге Апокалипсиса

После разгрома Германии между недавними союзниками по антигитлеровской коалиции началась холодная война. США испытали ядерное оружие и даже применили его в Хиросиме и Нагасаки. Следующими могли стать города СССР. Противопоставить американцам было нечего.
По ядерной теме разведка работала с начала 1940-х. В основном информацию об этом оружии добывали резидентуры в Штатах и Великобритании. Западные ученые и инженеры опережали советских на несколько лет — в СССР атомным проектом занялись только в 1943 году.
© РИА Новости / Овчинников / Перейти в фотобанкАтомная бомба "Малыш", сброшенная на Хиросиму
Атомная бомба Малыш, сброшенная на Хиросиму - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Овчинников
Перейти в фотобанк
Атомная бомба "Малыш", сброшенная на Хиросиму
Однако ценнейшая научно-техническая информация, добытая разведчиками, нивелировала отставание. Так, родоначальник советской атомной отрасли академик Игорь Курчатов признавался, что разведчики "заставляют нас по многим вопросам пересмотреть свои взгляды" и указывают "на технические возможности решения всей проблемы в значительно более короткие сроки, чем предполагалось. Академик Абрам Иоффе отмечал, что получаемые из-за рубежа данные на много месяцев сократили работы и облегчили выбор направлений, освободили советских ученых от длительных поисков правильных решений.
Уже в августе 1949-го СССР, понесший колоссальные человеческие и материальные потери в войне с фашистской Германией, испытал собственную атомную бомбу. Американскую монополию в этой сфере ликвидировали, что минимизировало риски начала ядерной войны.

Прозрачный намек

В последующие годы советская внешняя разведка работала по всему миру — резиденты искали и находили важную политическую, экономическую, научно-техническую информацию.
Рудольф Абель - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 12:52
Разведчик Абель добыл планы ядерного удара США по СССР, сообщил Нарышкин
Привлекали агентов и для решения точечных задач. Так, в 1985-м разведчики помогли освободить из плена работников советского посольства в Ливане, захваченных террористами. Резиденты установили контакт с ливанскими спецслужбами и представителями организаций, имевших отношение к захвату. Выяснилось, что заказ на советских дипломатов поступил от движения "Хезболла". От Москвы таким образом требовали надавить на Сирию, чтобы Дамаск прекратил военные действия против палестинских лагерей и радикальных мусульман на севере Ливана.
Разведчики быстро определили, где содержат дипломатов. Сначала рассматривалось силовое вмешательство, но позже этот вариант отбросили — слишком велик риск гибели заложников. Оставалось только одно — действовать дипломатически. Глава ливанской резидентуры полковник Юрий Перфильев, руководствуясь указанием Москвы, встретился с лидером похитителей — шейхом Мухаммедом Фадлаллой, который, к слову, никогда не принимал иностранцев.
Удостоверение Смерш на антикварном салоне в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 08:00
"Особо не церемонились": как работала самая грозная советская спецслужба
В беседе с шейхом разведчик подчеркнул, что Москва рассматривает похищение как досадную ошибку и ждет ее скорейшего исправления. И как бы между делом напомнил, что в южных регионах СССР начались учения ракетных войск. Дескать, от ошибок никто не застрахован — какая-нибудь ракета может сбиться с курса и случайно залететь в один из районов Ближнего Востока, например, в резиденцию аятоллы Хомейни. Намек был предельно ясен. Шейх, не дав конкретного ответа, пообещал усиленно молиться о заложниках. Через несколько дней их освободили.
 
Кембриджская пятеркаГПУСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)СССР
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:31Елисейский дворец не сообщил подробности о состоянии Макрона
16:24Харламов высмеял Шнурова за вопрос Путину
16:15В Белоруссии задержали администратора Telegram-канала c данными силовиков
16:04Режиссер Кремлевской елки рассказал о подготовке к празднику в этом году
15:51Американские военные въехали из Ирака в Сирию, сообщили СМИ
15:50В Лондоне в ходе акции "ковид-диссидентов" задержали 29 человек
15:37Правозащитники заявили о 18 задержанных на протестах в Белоруссии
15:37Ученые объяснили, почему маски не останавливают распространение COVID-19
15:13Названы четыре способа борьбы с "эмоциональным" перееданием
15:03Путин оценил ситуацию с преступлениями террористической направленности
15:00Названа причина бессилия США перед "Северным потоком — 2"
14:56Онищенко назвал "реальное средство профилактики" коронавируса
14:55Путин назвал главные задачи спецслужб
14:46Украинская община Крыма призвала Зеленского не обольщаться насчет Байдена
14:45Путин поздравил сотрудников органов безопасности с праздником
14:43В США за сутки выявили более 196 тысяч заболевших COVID-19
14:43Путин призвал спецслужбы учитывать риски тлеющих у границ конфликтов
14:42Путин призвал не допускать искажения роли спецслужб в разгроме нацизма
14:41Путин отметил роль разведчиков в защите национальных интересов
14:39Зеленский прокомментировал слова Санду об Украине
Лента новостейМолния