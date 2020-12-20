https://ria.ru/20201220/svr-1589938251.html

Тайный фронт. Как работает самая засекреченная разведка мира

Тайный фронт. Как работает самая засекреченная разведка мира

Разгром подпольных организаций, выполнение стратегически важных задач и прямое участие в глобальном противостоянии мировых держав — 20 декабря исполняется 100... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T08:00

2020-12-20T08:00

2020-12-20T08:00

кембриджская пятерка

гпу

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

ссср

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Николай Протопопов. Разгром подпольных организаций, выполнение стратегически важных задач и прямое участие в глобальном противостоянии мировых держав — 20 декабря исполняется 100 лет со дня создания Службы внешней разведки России (СВР). В разное время разведчики провели сотни секретных операций, многие из которых повлияли на судьбы целых стран. О некоторых из них — в материале РИА Новости.Рождение легендыВ 1921 году Главное политическое управление приступило к масштабной контрразведывательной операции "Трест" против белогвардейского подполья. К этому времени сотрудники ГПУ нейтрализовали крупную антибольшевистскую организацию "Монархическое объединение Центральной России" (МОЦР). Это не афишировали, наоборот, контрразведчики грамотно использовали уже несуществующую организацию для выявления и внедрения агентов в зарубежные контрреволюционные центры.Создали ячейку МОЦР в Европе и налаживали контакты с иностранными шпионами, сторонниками прежней власти. Советские разведчики встречались с лидерами европейских антибольшевистских движений, узнавали об их планах и намерениях, получали инструкции на подрывные действия.Так, бывший российский подданный и британский шпион Сидней Рейли призывал подставных монархистов совершать террористические акты против руководителей советского правительства. Оценив угрозу, в ГПУ решили выманить его на территорию СССР.Помогли сами англичане. По их заданию Рейли отправился в Россию, чтобы проверить "Монархическое объединение" и убедиться в серьезности намерений и решительности его членов. Советские агенты, в свою очередь, предоставили шпиону "окно" через границу.Сотрудники ГПУ устроили Рейли встречи с подставными членами МОЦР и даже инсценировали в Подмосковье заседание политсовета организации, на котором высокий гость настаивал на экспроприации музейных ценностей у советской власти и активном сотрудничестве с британской разведкой. Ничего не подозревающий шпион даже умудрился отправить несколько открыток из "большевистского логова" коллегам в Германию и США.Рейли не позволили покинуть Россию — его арестовали и в ноябре 1925-го казнили. В операции "Трест" контрразведчики также захватили нескольких важных участников антисоветского подполья, предотвратили теракты и накачали дезинформацией западные спецслужбы.Работа на опережениеПосле Октябрьской революции и в годы Гражданской войны в Советской России в условиях иностранной интервенции возникла острая необходимость добычи секретной информации из-за рубежа.Сначала особые отделы агентурной работы действовали на базе армейских чрезвычайных комиссий, а позже в ВЧК организовали Иностранный отдел, занимавшийся резидентурами за рубежом. При каждой дипломатической и торговой миссии работали разведчик и несколько оперативников. В странах, с которыми не было дипломатических отношений, резиденты находились нелегально.Тут катализатором послужило поражение в советско-польской войне. Стало очевидно, что без хорошо организованной работы за границей не обойтись.Поэтому 20 декабря 1920-го председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии Феликс Дзержинский подписал приказ о создании самостоятельного Иностранного отдела ВЧК, через несколько лет переименованного в Главное политическое управление.В 1930-х внешняя разведка сосредоточилась на добыче информации о военно-политических планах так называемого антикоминтерновского пакта — союза Германии, Японии и Италии.Во многих европейских странах действовали нелегальные резидентуры, не только занимавшиеся разведдеятельностью, но и устраивавшие диверсионные акты против нацистской Германии и ее сателлитов. В частности, советские агенты подрывали и выводили из строя немецкие пароходы, перевозившие оружие и боеприпасы для франкистских мятежников во время гражданской войны в Испании.Стратегический эффектВ Великую Отечественную внешняя разведка внесла неоценимый вклад в разгром фашистской Германии. Мощные агентурные сети работали как в государствах "оси", так и в странах — союзниках по антигитлеровской коалиции. Разведчики сорвали множество немецких планов.Например, в мае 1943-го советские агенты в Лондоне узнали о немецкой операции "Цитадель" — масштабном наступлении под Курском. Нацисты стремились вернуть стратегическую инициативу после поражения под Сталинградом. Москва благодаря зарубежным резидентурам выяснила количество войск, точные даты начала и направления наступления.Столь ценная информация поступила от "Кембриджской пятерки". В частности, Джон Кернкросс был сотрудником английской дешифровальной службы "Блечли-парк", взломавшей код немецкой шифровальной машины "Энигма".Он периодически передавал важнейшие немецкие радиограммы, перехваченные и расшифрованные британцами. В том числе помог заранее раскрыть планы немцев на Курской дуге. Красная армия заблаговременно организовала мощную оборону и, отбив врага, сама перешла в контрнаступление. В итоге советские войска одержали стратегическую победу под Курском.На пороге АпокалипсисаПосле разгрома Германии между недавними союзниками по антигитлеровской коалиции началась холодная война. США испытали ядерное оружие и даже применили его в Хиросиме и Нагасаки. Следующими могли стать города СССР. Противопоставить американцам было нечего.По ядерной теме разведка работала с начала 1940-х. В основном информацию об этом оружии добывали резидентуры в Штатах и Великобритании. Западные ученые и инженеры опережали советских на несколько лет — в СССР атомным проектом занялись только в 1943 году.Однако ценнейшая научно-техническая информация, добытая разведчиками, нивелировала отставание. Так, родоначальник советской атомной отрасли академик Игорь Курчатов признавался, что разведчики "заставляют нас по многим вопросам пересмотреть свои взгляды" и указывают "на технические возможности решения всей проблемы в значительно более короткие сроки, чем предполагалось. Академик Абрам Иоффе отмечал, что получаемые из-за рубежа данные на много месяцев сократили работы и облегчили выбор направлений, освободили советских ученых от длительных поисков правильных решений.Уже в августе 1949-го СССР, понесший колоссальные человеческие и материальные потери в войне с фашистской Германией, испытал собственную атомную бомбу. Американскую монополию в этой сфере ликвидировали, что минимизировало риски начала ядерной войны.Прозрачный намекВ последующие годы советская внешняя разведка работала по всему миру — резиденты искали и находили важную политическую, экономическую, научно-техническую информацию.Привлекали агентов и для решения точечных задач. Так, в 1985-м разведчики помогли освободить из плена работников советского посольства в Ливане, захваченных террористами. Резиденты установили контакт с ливанскими спецслужбами и представителями организаций, имевших отношение к захвату. Выяснилось, что заказ на советских дипломатов поступил от движения "Хезболла". От Москвы таким образом требовали надавить на Сирию, чтобы Дамаск прекратил военные действия против палестинских лагерей и радикальных мусульман на севере Ливана.Разведчики быстро определили, где содержат дипломатов. Сначала рассматривалось силовое вмешательство, но позже этот вариант отбросили — слишком велик риск гибели заложников. Оставалось только одно — действовать дипломатически. Глава ливанской резидентуры полковник Юрий Перфильев, руководствуясь указанием Москвы, встретился с лидером похитителей — шейхом Мухаммедом Фадлаллой, который, к слову, никогда не принимал иностранцев.В беседе с шейхом разведчик подчеркнул, что Москва рассматривает похищение как досадную ошибку и ждет ее скорейшего исправления. И как бы между делом напомнил, что в южных регионах СССР начались учения ракетных войск. Дескать, от ошибок никто не застрахован — какая-нибудь ракета может сбиться с курса и случайно залететь в один из районов Ближнего Востока, например, в резиденцию аятоллы Хомейни. Намек был предельно ясен. Шейх, не дав конкретного ответа, пообещал усиленно молиться о заложниках. Через несколько дней их освободили.

https://ria.ru/20201203/abel-1587489662.html

https://ria.ru/20201203/kontrrazvedka-1587377714.html

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кембриджская пятерка, гпу, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ссср