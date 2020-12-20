https://ria.ru/20201220/ssha-1590108939.html

В США за сутки выявили более 196 тысяч заболевших COVID-19

В США за сутки выявили более 196 тысяч заболевших COVID-19

Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на 196 295, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T14:43

2020-12-20T14:43

2020-12-20T14:43

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

сша

техас

в мире

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на 196 295, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Накануне университет Хопкинса зафиксировал суточный максимум заражений в США, который составил более 249 тысяч. В то же время из субботних данных Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) следовало, что за сутки подтверждено свыше 400 тысяч случаев COVID-19, однако это объяснялось тем, что в статистику Центра теперь включаются не только подтвержденные случаи заражения коронавирусом в штате Техас, но и "вероятные" (более 171,5 тысячи при 13 253 подтвержденных).По данным университета, за минувшие 24 часа в США скончались 2571 пациентов с подтвержденным заболеванием.По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 17,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 316 тысяч человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201219/voz--1590046229.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, техас, в мире