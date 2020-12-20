https://ria.ru/20201220/ssha-1590088652.html

СМИ: сенат США согласовал новый пакет помощи из-за COVID-19

СМИ: сенат США согласовал новый пакет помощи из-за COVID-19

Представители Республиканской и Демократической партий США в сенате достигли соглашения о дополнительном пакете экономической помощи из-за пандемии... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T09:41

2020-12-20T09:41

2020-12-20T09:42

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

чак шумер

митч макконнелл

сша

в мире

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Представители Республиканской и Демократической партий США в сенате достигли соглашения о дополнительном пакете экономической помощи из-за пандемии коронавируса, голосование ожидается в конгрессе в воскресенье, сообщает газета Wall Street Journal.Ранее сообщалось, что демократы в конгрессе и республиканская администрация в течение нескольких месяцев не могут договориться об объеме дополнительной помощи, который должен включать как дополнительные компенсации оставшимся без работы, так и выделение средств на поддержку малого бизнеса и экономику страны."Похоже, мы сможем (проголосовать - ред.). Если ничего не изменится и ничего не встанет у нас на пути, мы сможем проголосовать завтра", - заявил в субботу вечером лидер демократов в сенате Чак Шумер.Как сообщает издание, готовящийся к принятию пакет помощи объемом около 900 миллиардов долларов будет включать увеличение пособия по безработице на 300 долларов в неделю и выплаты физическим лицам на сумму 600 долларов. Кроме того, предполагается дополнительное финансирование для школ, медицинских работников и малого бизнеса. Ожидается, что вместе с пакетом экономической помощи конгрессмены из палаты представителей и сената проголосуют в воскресенье за временный бюджет, чтобы предотвратить "шатдаун" - временное сокращение работы министерств в отсутствие бюджета.Ранее сообщалось, что сенаторы США от обеих партий представили проект помощи для экономики страны на 908 миллиардов долларов. Глава республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл также заявлял, что законодатели близки к принятию компромиссного пакета мер поддержания экономики на фоне пандемии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201219/byudzhet-1589996224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, чак шумер, митч макконнелл, сша, в мире