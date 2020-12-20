Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201220/ssha-1590088652.html
СМИ: сенат США согласовал новый пакет помощи из-за COVID-19
СМИ: сенат США согласовал новый пакет помощи из-за COVID-19
Представители Республиканской и Демократической партий США в сенате достигли соглашения о дополнительном пакете экономической помощи из-за пандемии... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T09:41
2020-12-20T09:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
чак шумер
митч макконнелл
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583002368_0:135:2752:1683_1920x0_80_0_0_54368d926706ae4b15de6f7350c140c6.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Представители Республиканской и Демократической партий США в сенате достигли соглашения о дополнительном пакете экономической помощи из-за пандемии коронавируса, голосование ожидается в конгрессе в воскресенье, сообщает газета Wall Street Journal.Ранее сообщалось, что демократы в конгрессе и республиканская администрация в течение нескольких месяцев не могут договориться об объеме дополнительной помощи, который должен включать как дополнительные компенсации оставшимся без работы, так и выделение средств на поддержку малого бизнеса и экономику страны."Похоже, мы сможем (проголосовать - ред.). Если ничего не изменится и ничего не встанет у нас на пути, мы сможем проголосовать завтра", - заявил в субботу вечером лидер демократов в сенате Чак Шумер.Как сообщает издание, готовящийся к принятию пакет помощи объемом около 900 миллиардов долларов будет включать увеличение пособия по безработице на 300 долларов в неделю и выплаты физическим лицам на сумму 600 долларов. Кроме того, предполагается дополнительное финансирование для школ, медицинских работников и малого бизнеса. Ожидается, что вместе с пакетом экономической помощи конгрессмены из палаты представителей и сената проголосуют в воскресенье за временный бюджет, чтобы предотвратить "шатдаун" - временное сокращение работы министерств в отсутствие бюджета.Ранее сообщалось, что сенаторы США от обеих партий представили проект помощи для экономики страны на 908 миллиардов долларов. Глава республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл также заявлял, что законодатели близки к принятию компромиссного пакета мер поддержания экономики на фоне пандемии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201219/byudzhet-1589996224.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583002368_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_8f3d9ead3ffc70385d412fc7edfa2d01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, чак шумер, митч макконнелл, сша, в мире

СМИ: сенат США согласовал новый пакет помощи из-за COVID-19

09:41 20.12.2020 (обновлено: 09:42 20.12.2020)
 
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Сената
Здание Сената - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Представители Республиканской и Демократической партий США в сенате достигли соглашения о дополнительном пакете экономической помощи из-за пандемии коронавируса, голосование ожидается в конгрессе в воскресенье, сообщает газета Wall Street Journal.
Ранее сообщалось, что демократы в конгрессе и республиканская администрация в течение нескольких месяцев не могут договориться об объеме дополнительной помощи, который должен включать как дополнительные компенсации оставшимся без работы, так и выделение средств на поддержку малого бизнеса и экономику страны.
Здание американского Сената в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
Вчера, 03:06
Сенат США принял временный бюджет сроком на два дня
"Похоже, мы сможем (проголосовать - ред.). Если ничего не изменится и ничего не встанет у нас на пути, мы сможем проголосовать завтра", - заявил в субботу вечером лидер демократов в сенате Чак Шумер.
Как сообщает издание, готовящийся к принятию пакет помощи объемом около 900 миллиардов долларов будет включать увеличение пособия по безработице на 300 долларов в неделю и выплаты физическим лицам на сумму 600 долларов. Кроме того, предполагается дополнительное финансирование для школ, медицинских работников и малого бизнеса. Ожидается, что вместе с пакетом экономической помощи конгрессмены из палаты представителей и сената проголосуют в воскресенье за временный бюджет, чтобы предотвратить "шатдаун" - временное сокращение работы министерств в отсутствие бюджета.
Ранее сообщалось, что сенаторы США от обеих партий представили проект помощи для экономики страны на 908 миллиардов долларов. Глава республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл также заявлял, что законодатели близки к принятию компромиссного пакета мер поддержания экономики на фоне пандемии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Чак ШумерМитч МакконнеллСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:31Елисейский дворец не сообщил подробности о состоянии Макрона
16:24Харламов высмеял Шнурова за вопрос Путину
16:15В Белоруссии задержали администратора Telegram-канала c данными силовиков
16:04Режиссер Кремлевской елки рассказал о подготовке к празднику в этом году
15:51Американские военные въехали из Ирака в Сирию, сообщили СМИ
15:50В Лондоне в ходе акции "ковид-диссидентов" задержали 29 человек
15:37Правозащитники заявили о 18 задержанных на протестах в Белоруссии
15:37Ученые объяснили, почему маски не останавливают распространение COVID-19
15:13Названы четыре способа борьбы с "эмоциональным" перееданием
15:03Путин оценил ситуацию с преступлениями террористической направленности
15:00Названа причина бессилия США перед "Северным потоком — 2"
14:56Онищенко назвал "реальное средство профилактики" коронавируса
14:55Путин назвал главные задачи спецслужб
14:46Украинская община Крыма призвала Зеленского не обольщаться насчет Байдена
14:45Путин поздравил сотрудников органов безопасности с праздником
14:43В США за сутки выявили более 196 тысяч заболевших COVID-19
14:43Путин призвал спецслужбы учитывать риски тлеющих у границ конфликтов
14:42Путин призвал не допускать искажения роли спецслужб в разгроме нацизма
14:41Путин отметил роль разведчиков в защите национальных интересов
14:39Зеленский прокомментировал слова Санду об Украине
Лента новостейМолния