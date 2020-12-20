https://ria.ru/20201220/spetssluzhby-1590110251.html

Путин назвал главные задачи спецслужб

Путин назвал главные задачи спецслужб

Российские спецслужбы должны решительно бороться с терроризмом и уделять серьезное внимание борьбе с экстремизмом и коррупцией, а также добиваться более... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T14:55

2020-12-20T14:55

2020-12-20T15:34

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российские спецслужбы должны решительно бороться с терроризмом и уделять серьезное внимание борьбе с экстремизмом и коррупцией, а также добиваться более эффективной защиты государственных границ, заявил президент Владимир Путин.В воскресенье российский лидер посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки, которая отмечает свой вековой юбилей, и поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником.По его словам, ФСБ и другим службам под эгидой Национального антитеррористического комитета важно "впредь действовать столь же решительно и последовательно".Сотрудникам ФСО следует и дальше обеспечивать безопасность охраняемых гособъектов и значимых мероприятий, а Главному управлению специальных программ — решать задачи по повышению устойчивости работы ключевых государственных органов и систем связи даже в самой сложной обстановке, подчеркнул Путин.Кроме того, президент призвал противостоять любым попыткам переписать историю и исказить роль отечественных спецслужб в разгроме нацизма, обеспечении национальной безопасности и интересов страны.Он отметил, что в одном боевом строю с сотрудниками СВР стоят представители всех российских органов безопасности. Как подчеркнул Путин, Россия по праву гордится "славными страницами истории" этих ведомств."В год 75-летия Великой Победы склоняем головы перед памятью всех, кто поднимал бойцов в атаку; в частях, сформированных из сотрудников органов безопасности, в самом пекле сражался на передовой, защищая Москву, Ленинград, Сталинград, сражаясь под Курском, на других важнейших направлениях Великой Отечественной; создавал партизанские отряды и выполнял ответственные задания в тылу, ликвидировал шпионов, предателей и диверсантов", — заявил президент.Как заметил Путин, роль органов безопасности в защите национальных интересов всегда была и будет исключительно значима для России. При этом лидер добавил, что в стране никогда не забудут "трагических страниц XX века", уроков прошлого, "преступлений и репрессий против собственного народа".Президент указал, что работа органов безопасности — это одна из важнейших гарантий "суверенного, демократического, самостоятельного развития" российского общества и его устойчивости перед любыми вызовами.Путин обратил внимание на то, что сейчас в стране создана мощная общегосударственная система борьбы с терроризмом.

https://ria.ru/20201220/prestupleniya-1590110929.html

https://ria.ru/20201220/putin-1590109100.html

https://ria.ru/20201220/svr-1590076263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, безопасность