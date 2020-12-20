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Путин назвал главные задачи спецслужб
Путин назвал главные задачи спецслужб
Российские спецслужбы должны решительно бороться с терроризмом и уделять серьезное внимание борьбе с экстремизмом и коррупцией, а также добиваться более... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T14:55
2020-12-20T15:34
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российские спецслужбы должны решительно бороться с терроризмом и уделять серьезное внимание борьбе с экстремизмом и коррупцией, а также добиваться более эффективной защиты государственных границ, заявил президент Владимир Путин.В воскресенье российский лидер посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки, которая отмечает свой вековой юбилей, и поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником.По его словам, ФСБ и другим службам под эгидой Национального антитеррористического комитета важно "впредь действовать столь же решительно и последовательно".Сотрудникам ФСО следует и дальше обеспечивать безопасность охраняемых гособъектов и значимых мероприятий, а Главному управлению специальных программ — решать задачи по повышению устойчивости работы ключевых государственных органов и систем связи даже в самой сложной обстановке, подчеркнул Путин.Кроме того, президент призвал противостоять любым попыткам переписать историю и исказить роль отечественных спецслужб в разгроме нацизма, обеспечении национальной безопасности и интересов страны.Он отметил, что в одном боевом строю с сотрудниками СВР стоят представители всех российских органов безопасности. Как подчеркнул Путин, Россия по праву гордится "славными страницами истории" этих ведомств."В год 75-летия Великой Победы склоняем головы перед памятью всех, кто поднимал бойцов в атаку; в частях, сформированных из сотрудников органов безопасности, в самом пекле сражался на передовой, защищая Москву, Ленинград, Сталинград, сражаясь под Курском, на других важнейших направлениях Великой Отечественной; создавал партизанские отряды и выполнял ответственные задания в тылу, ликвидировал шпионов, предателей и диверсантов", — заявил президент.Как заметил Путин, роль органов безопасности в защите национальных интересов всегда была и будет исключительно значима для России. При этом лидер добавил, что в стране никогда не забудут "трагических страниц XX века", уроков прошлого, "преступлений и репрессий против собственного народа".Президент указал, что работа органов безопасности — это одна из важнейших гарантий "суверенного, демократического, самостоятельного развития" российского общества и его устойчивости перед любыми вызовами.Путин обратил внимание на то, что сейчас в стране создана мощная общегосударственная система борьбы с терроризмом.
https://ria.ru/20201220/prestupleniya-1590110929.html
https://ria.ru/20201220/putin-1590109100.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, безопасность

Путин назвал главные задачи спецслужб

14:55 20.12.2020 (обновлено: 15:34 20.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин поздравляет сотрудников и ветеранов органов безопасности РФ в День работника органов безопасности в штаб-квартире СВР России
Президент России Владимир Путин поздравляет сотрудников и ветеранов органов безопасности РФ в День работника органов безопасности в штаб-квартире СВР России - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российские спецслужбы должны решительно бороться с терроризмом и уделять серьезное внимание борьбе с экстремизмом и коррупцией, а также добиваться более эффективной защиты государственных границ, заявил президент Владимир Путин.
В воскресенье российский лидер посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки, которая отмечает свой вековой юбилей, и поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником.

"Необходимо развивать достигнутые успехи в работе органов контрразведки. Знаю, о чем здесь говорю, и высоко оцениваю проведенные сложные профессиональные операции", — сказал глава государства.

По его словам, ФСБ и другим службам под эгидой Национального антитеррористического комитета важно "впредь действовать столь же решительно и последовательно".
Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
15:03
Путин оценил ситуацию с преступлениями террористической направленности
Сотрудникам ФСО следует и дальше обеспечивать безопасность охраняемых гособъектов и значимых мероприятий, а Главному управлению специальных программ — решать задачи по повышению устойчивости работы ключевых государственных органов и систем связи даже в самой сложной обстановке, подчеркнул Путин.
Кроме того, президент призвал противостоять любым попыткам переписать историю и исказить роль отечественных спецслужб в разгроме нацизма, обеспечении национальной безопасности и интересов страны.
Он отметил, что в одном боевом строю с сотрудниками СВР стоят представители всех российских органов безопасности. Как подчеркнул Путин, Россия по праву гордится "славными страницами истории" этих ведомств.
"В год 75-летия Великой Победы склоняем головы перед памятью всех, кто поднимал бойцов в атаку; в частях, сформированных из сотрудников органов безопасности, в самом пекле сражался на передовой, защищая Москву, Ленинград, Сталинград, сражаясь под Курском, на других важнейших направлениях Великой Отечественной; создавал партизанские отряды и выполнял ответственные задания в тылу, ликвидировал шпионов, предателей и диверсантов", — заявил президент.
Президент России Владимир Путин поздравляет сотрудников и ветеранов органов безопасности РФ в День работника органов безопасности в штаб-квартире СВР России - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
14:43
Путин призвал спецслужбы учитывать риски тлеющих у границ конфликтов
Как заметил Путин, роль органов безопасности в защите национальных интересов всегда была и будет исключительно значима для России. При этом лидер добавил, что в стране никогда не забудут "трагических страниц XX века", уроков прошлого, "преступлений и репрессий против собственного народа".
Президент указал, что работа органов безопасности — это одна из важнейших гарантий "суверенного, демократического, самостоятельного развития" российского общества и его устойчивости перед любыми вызовами.

"Среди таких вызовов — международный терроризм. К нему у нас, у нашего народа, свои, особые счеты. Мы помним всех, кто погиб, защищая Россию от этого жестокого врага, с которым страна наша столкнулась в самый сложный период своей истории", — пояснил он.

Путин обратил внимание на то, что сейчас в стране создана мощная общегосударственная система борьбы с терроризмом.
Герб Службы внешней разведки Росии - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
00:22
Незримое искусство во имя родины: СВР отмечает вековой юбилей
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинБезопасность
 
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