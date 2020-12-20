https://ria.ru/20201220/solidarnost-1589860720.html

Международный день солидарности людей

Международный день солидарности людей

Международный день солидарности людей (International Human Solidarity Day) отмечается ежегодно 20 декабря по инициативе ООН. РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T00:23

2020-12-20T00:23

2020-12-20T00:23

международный день солидарности людей

справки

в мире

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Международный день солидарности людей (International Human Solidarity Day) отмечается ежегодно 20 декабря по инициативе ООН. Он был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 22 декабря 2005 года, которая была посвящена проведению первого в XXI веке десятилетия ООН (1997-2006) по борьбе за ликвидацию нищеты. В своей резолюции Генеральная Ассамблея отметила, что одной из фундаментальных и универсальных ценностей, которые должны лежать в основе международных отношений в XXI веке, является солидарность. Солидарность – единство убеждений и действий, взаимопомощь и поддержка членов социальной группы, основывающиеся на общности интересов и необходимости достижения общих групповых целей; совместная ответственность. Одним из основополагающих принципов ООН с момента ее основания является солидарность с людьми, страдающими от нищеты и угнетения. Создание Организации Объединенных Наций содействовало сближению народов и стран мира в целях защиты мира, прав человека и социально-экономического развития. Кроме того, неукоснительно придерживаясь духа солидарности, ООН в своей повседневной деятельности полагается на "осуществление международного сотрудничества в разрешении международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера".Генеральная Ассамблея ООН 20 декабря 2002 года учредила Всемирный фонд солидарности в качестве целевого фонда Программы развития ООН (ПРООН). Его цель – искоренить нищету и способствовать развитию человека и общества в развивающихся странах, в особенности среди беднейших слоев их населения. Программа развития Организации Объединенных Наций является глобальной сетью ООН в области развития. Она выступает в поддержку преобразований и предоставляет доступ к источникам знаний, практическому опыту и ресурсам в целях содействия улучшению жизни населения. ПРООН работает в 170 странах и территориях. Для выполнения своей миссии ПРООН полностью полагается на добровольные взносы государств-членов ООН, многосторонних организаций, частного сектора и др. В День международной солидарности ООН напоминает правительствам стран о том, что они должны уважать свои обязательства, касающиеся международных соглашений. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) были единогласно приняты мировыми лидерами осенью 2015 года. ЦУР заменяют Цели развития тысячелетия (ЦРТ), которые положили начало глобальным усилиям в 2000 году по борьбе с унижением бедности. По данным исследования ПРООН, пандемия COVID-19 может привести к тому, что к 2030 году общее число людей, живущих в крайней нищете, превысит миллиард. Но в условиях разрушительного кризиса есть место для решений, которые помогают справится с бедностью. В частности, временный базовый доход был введен в Ливане и Бразилии. Новаторские цифровые решения в Колумбии помогли за несколько недель охватить более двух миллионов человек новой схемой социальной защиты. Исследование показало, что целенаправленный набор инвестиций в программы Целей устойчивого развития (ЦУР) может не только предотвратить рост нищеты, но и ускорить темпы развития, которые были до пандемии. Россия прилагает все усилия для сдерживания пандемии COVID-19 и предоставляет медицинскую помощь и медицинские услуги всем нуждающимся в стране, а также за ее пределами. Правительство применяет широкий круг мер для минимизации негативного влияния карантина на население и бизнес. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный день солидарности людей, справки, в мире