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Жителей Сочи предупредили о сильных дождях
Жителей Сочи предупредили о сильных дождях
Все городские службы Сочи переведены в усиленный режим работы из-за прогнозируемых сильных дождей на побережье и снегопадов в горном кластере, сообщает... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T13:12
2020-12-20T13:12
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СОЧИ, 20 дек - РИА Новости. Все городские службы Сочи переведены в усиленный режим работы из-за прогнозируемых сильных дождей на побережье и снегопадов в горном кластере, сообщает администрация города.Отмечается, что с вечера воскресенья в течение суток в Сочи ожидается дождь, в предгорной зоне - дождь, переходящий в мокрый снег и снег, местами осадки сильные. В предгорной зоне прогнозируется местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях."Все городские службы Сочи переведены в усиленный режим работы. В Краснополянском поселковом округе подготовлена необходимая техника для расчистки дорог и противогололедные реагенты", - говорится в сообщении.Ранее горные курорты, переносившие старт горнолыжного сезона из-за отсутствия снега, упоминали, что с нетерпением ждут осадков. Самый крупный горный курорт Сочи "Роза Хутор" планировал при хороших снегопадах открыть склоны для лыжников уже 25-26 декабря.
https://ria.ru/20201218/sochi-1589959572.html
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погода, роза хутор, сочи, общество

Жителей Сочи предупредили о сильных дождях

13:12 20.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкАдлерская ТЭС
Адлерская ТЭС - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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СОЧИ, 20 дек - РИА Новости. Все городские службы Сочи переведены в усиленный режим работы из-за прогнозируемых сильных дождей на побережье и снегопадов в горном кластере, сообщает администрация города.
Отмечается, что с вечера воскресенья в течение суток в Сочи ожидается дождь, в предгорной зоне - дождь, переходящий в мокрый снег и снег, местами осадки сильные. В предгорной зоне прогнозируется местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях.
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"Все городские службы Сочи переведены в усиленный режим работы. В Краснополянском поселковом округе подготовлена необходимая техника для расчистки дорог и противогололедные реагенты", - говорится в сообщении.
Ранее горные курорты, переносившие старт горнолыжного сезона из-за отсутствия снега, упоминали, что с нетерпением ждут осадков. Самый крупный горный курорт Сочи "Роза Хутор" планировал при хороших снегопадах открыть склоны для лыжников уже 25-26 декабря.
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ПогодаРоза ХуторСочиОбщество
 
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