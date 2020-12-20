https://ria.ru/20201220/sochi-1590101934.html

Жителей Сочи предупредили о сильных дождях

Жителей Сочи предупредили о сильных дождях

Все городские службы Сочи переведены в усиленный режим работы из-за прогнозируемых сильных дождей на побережье и снегопадов в горном кластере, сообщает... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T13:12

2020-12-20T13:12

2020-12-20T13:12

погода

роза хутор

сочи

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151118/19/1511181995_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ccb3ea90b64272814fb4d6e4c7ed564.jpg

СОЧИ, 20 дек - РИА Новости. Все городские службы Сочи переведены в усиленный режим работы из-за прогнозируемых сильных дождей на побережье и снегопадов в горном кластере, сообщает администрация города.Отмечается, что с вечера воскресенья в течение суток в Сочи ожидается дождь, в предгорной зоне - дождь, переходящий в мокрый снег и снег, местами осадки сильные. В предгорной зоне прогнозируется местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях."Все городские службы Сочи переведены в усиленный режим работы. В Краснополянском поселковом округе подготовлена необходимая техника для расчистки дорог и противогололедные реагенты", - говорится в сообщении.Ранее горные курорты, переносившие старт горнолыжного сезона из-за отсутствия снега, упоминали, что с нетерпением ждут осадков. Самый крупный горный курорт Сочи "Роза Хутор" планировал при хороших снегопадах открыть склоны для лыжников уже 25-26 декабря.

https://ria.ru/20201218/sochi-1589959572.html

https://ria.ru/20201220/pogoda-1590086398.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, роза хутор, сочи, общество