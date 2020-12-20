https://ria.ru/20201220/skoraya-1590118280.html

На Кубани проверят видео, где скорая оставляет задыхающегося пациента

На Кубани проверят видео, где скорая оставляет задыхающегося пациента

Служебная проверка организована в Новороссийске после видео об оставленном в подъезде врачами скорой помощи задыхающемся пациенте, сообщает Министерство... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T16:41

2020-12-20T16:41

2020-12-20T20:38

здоровье - общество

новороссийск

крымск

краснодарский край

происшествия

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СОЧИ, 20 дек — РИА Новости. Служебная проверка организована в Новороссийске после видео об оставленном в подъезде врачами скорой помощи задыхающемся пациенте, сообщает Министерство здравоохранения Краснодарского края.В социальных сетях появилось видео о задыхающемся в подъезде мужчине, которого врачи скорой помощи после обследования в больнице вернули к дому. Родные мужчины рассказывают, как повторно вызванная скорая помощь в течение ночи возит задыхающегося заболевшего с высокой температурой из одной больницы в другую, но везде в госпитализации ему отказывают."По факту опубликованного видео в социальных сетях Министерство здравоохранения Краснодарского края проводит служебную проверку. В настоящий момент известно, что бригады скорой помощи выезжали к пациенту в установленные нормативные сроки", — говорится в сообщении.В ведомстве подчеркивают, что всем пациентам, обратившимся в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию, выполняется КТ-исследование. По его результатам и клиническим показаниям решается вопрос о госпитализации или возможности продолжить лечение амбулаторно."Согласно маршрутизации, все пациенты с подозрением на пневмонию и COVID-19 направляются в Инфекционную больницу Новороссийска или в ЦРБ Крымска. Скорая помощь выполнила все необходимые действия, согласно маршрутизации. При этом хотим обратить внимание, что факт обращения пациентов в медицинское учреждение является врачебной тайной", — подчеркнули в Минздраве региона.

https://ria.ru/20201217/novosibirsk-1589649713.html

https://ria.ru/20201218/izvinenie-1589925901.html

новороссийск

крымск

краснодарский край

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здоровье - общество, новороссийск, крымск, краснодарский край, происшествия