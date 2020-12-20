Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201220/skoraya-1590118280.html
На Кубани проверят видео, где скорая оставляет задыхающегося пациента
На Кубани проверят видео, где скорая оставляет задыхающегося пациента
Служебная проверка организована в Новороссийске после видео об оставленном в подъезде врачами скорой помощи задыхающемся пациенте, сообщает Министерство... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T16:41
2020-12-20T20:38
здоровье - общество
новороссийск
крымск
краснодарский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg
СОЧИ, 20 дек — РИА Новости. Служебная проверка организована в Новороссийске после видео об оставленном в подъезде врачами скорой помощи задыхающемся пациенте, сообщает Министерство здравоохранения Краснодарского края.В социальных сетях появилось видео о задыхающемся в подъезде мужчине, которого врачи скорой помощи после обследования в больнице вернули к дому. Родные мужчины рассказывают, как повторно вызванная скорая помощь в течение ночи возит задыхающегося заболевшего с высокой температурой из одной больницы в другую, но везде в госпитализации ему отказывают."По факту опубликованного видео в социальных сетях Министерство здравоохранения Краснодарского края проводит служебную проверку. В настоящий момент известно, что бригады скорой помощи выезжали к пациенту в установленные нормативные сроки", — говорится в сообщении.В ведомстве подчеркивают, что всем пациентам, обратившимся в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию, выполняется КТ-исследование. По его результатам и клиническим показаниям решается вопрос о госпитализации или возможности продолжить лечение амбулаторно."Согласно маршрутизации, все пациенты с подозрением на пневмонию и COVID-19 направляются в Инфекционную больницу Новороссийска или в ЦРБ Крымска. Скорая помощь выполнила все необходимые действия, согласно маршрутизации. При этом хотим обратить внимание, что факт обращения пациентов в медицинское учреждение является врачебной тайной", — подчеркнули в Минздраве региона.
https://ria.ru/20201217/novosibirsk-1589649713.html
https://ria.ru/20201218/izvinenie-1589925901.html
новороссийск
крымск
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_283da9d348af8d4c8c2d836368968e50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, новороссийск, крымск, краснодарский край, происшествия

На Кубани проверят видео, где скорая оставляет задыхающегося пациента

16:41 20.12.2020 (обновлено: 20:38 20.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
СОЧИ, 20 дек — РИА Новости. Служебная проверка организована в Новороссийске после видео об оставленном в подъезде врачами скорой помощи задыхающемся пациенте, сообщает Министерство здравоохранения Краснодарского края.
В социальных сетях появилось видео о задыхающемся в подъезде мужчине, которого врачи скорой помощи после обследования в больнице вернули к дому. Родные мужчины рассказывают, как повторно вызванная скорая помощь в течение ночи возит задыхающегося заболевшего с высокой температурой из одной больницы в другую, но везде в госпитализации ему отказывают.
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря, 12:14
В Новосибирске врача скорой избили из-за отказа надеть бахилы
"По факту опубликованного видео в социальных сетях Министерство здравоохранения Краснодарского края проводит служебную проверку. В настоящий момент известно, что бригады скорой помощи выезжали к пациенту в установленные нормативные сроки", — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркивают, что всем пациентам, обратившимся в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию, выполняется КТ-исследование. По его результатам и клиническим показаниям решается вопрос о госпитализации или возможности продолжить лечение амбулаторно.
"Согласно маршрутизации, все пациенты с подозрением на пневмонию и COVID-19 направляются в Инфекционную больницу Новороссийска или в ЦРБ Крымска. Скорая помощь выполнила все необходимые действия, согласно маршрутизации. При этом хотим обратить внимание, что факт обращения пациентов в медицинское учреждение является врачебной тайной", — подчеркнули в Минздраве региона.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 16:07Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
Житель Алакуртти извинился перед врачом, на которую пожаловался Путину
 
Здоровье - ОбществоНовороссийскКрымскКраснодарский крайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:06Звонарь Кремля рассказал, когда наступает Новый год
08:05В России успешно испытали летающую боевую машину десанта
08:01Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
07:55Власти Москвы предупредили автомобилистов о вечерних пробках
07:46На Кубани четыре человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком
07:43Трамп подписал временный бюджет на день, предотвратив шатдаун
07:29В Хабаровском крае опровергли слухи о предстоящем локдауне в регионе
07:24СМИ: протестующие в Сюнике попытались блокировать кортеж Пашиняна
07:22Армения рассказала о размещении пограничников в Сюнике
07:17В Хабаровске заведующего складом обвиняют в крупной краже табака
07:15Онищенко: новогодние каникулы позволят сдержать эпидемический процесс
07:13В Уфе произошел пожар на станции переливания крови
07:12Политики рассказали о планах на Новый год в пандемию COVID-19
07:09На Сахалине восстановят в правах рабочих, уволенных за видео про дороги
06:34Страны мира закрывают сообщение с Британией из-за мутации коронавируса
06:10Диетологи посоветовали не пить много шампанского в новогоднюю ночь
06:07Канада приостановила авиарейсы из Британии
06:05Россияне назвали желаемый размер пенсии
06:03В Красноярске автобус въехал в стоявший на дороге грузовик
06:00Помпео назвал "виновных" в нападении на "зеленую зону" в Багдаде
Лента новостейМолния