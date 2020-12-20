На Кубани проверят видео, где скорая оставляет задыхающегося пациента
16:41 20.12.2020 (обновлено: 20:38 20.12.2020)
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
СОЧИ, 20 дек — РИА Новости. Служебная проверка организована в Новороссийске после видео об оставленном в подъезде врачами скорой помощи задыхающемся пациенте, сообщает Министерство здравоохранения Краснодарского края.
В социальных сетях появилось видео о задыхающемся в подъезде мужчине, которого врачи скорой помощи после обследования в больнице вернули к дому. Родные мужчины рассказывают, как повторно вызванная скорая помощь в течение ночи возит задыхающегося заболевшего с высокой температурой из одной больницы в другую, но везде в госпитализации ему отказывают.
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"По факту опубликованного видео в социальных сетях Министерство здравоохранения Краснодарского края проводит служебную проверку. В настоящий момент известно, что бригады скорой помощи выезжали к пациенту в установленные нормативные сроки", — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркивают, что всем пациентам, обратившимся в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию, выполняется КТ-исследование. По его результатам и клиническим показаниям решается вопрос о госпитализации или возможности продолжить лечение амбулаторно.
"Согласно маршрутизации, все пациенты с подозрением на пневмонию и COVID-19 направляются в Инфекционную больницу Новороссийска или в ЦРБ Крымска. Скорая помощь выполнила все необходимые действия, согласно маршрутизации. При этом хотим обратить внимание, что факт обращения пациентов в медицинское учреждение является врачебной тайной", — подчеркнули в Минздраве региона.