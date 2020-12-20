https://ria.ru/20201220/siriya-1590114576.html

Американские военные въехали из Ирака в Сирию, сообщили СМИ

Американские военные въехали из Ирака в Сирию, сообщили СМИ

Американская военная колонна с материально-техническим оборудованием въехала из Ирака на северо-восток Сирии, сообщает сирийское госагентство SANA со ссылкой на РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T15:51

2020-12-20T15:51

2020-12-20T15:54

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Американская военная колонна с материально-техническим оборудованием въехала из Ирака на северо-восток Сирии, сообщает сирийское госагентство SANA со ссылкой на источники.Согласно источникам, колонна американских войск, состоящая из 73 машин, проехала на территорию Сирии через незаконно действующий пограничный КПП аль-Валид и добралась до незаконной военной базы на аэродроме Хараб аль-Джир на северо-востоке провинции Хасеке.Военные из США находятся в провинциях Хасеке и Дейр-эз-Зор без законных оснований. Они сконцентрировали свои силы вокруг крупных месторождений нефти и газа. Сирийские власти неоднократно заявляли, что нахождение в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные правила.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20201217/informatsiya-1589603616.html

https://ria.ru/20201217/siriya-1589742479.html

ирак

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исламское государство, ирак, сирия, сша, в мире