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Американские военные въехали из Ирака в Сирию, сообщили СМИ
Американские военные въехали из Ирака в Сирию, сообщили СМИ
Американская военная колонна с материально-техническим оборудованием въехала из Ирака на северо-восток Сирии, сообщает сирийское госагентство SANA со ссылкой на РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T15:51
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исламское государство
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сирия
сша
в мире
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Американская военная колонна с материально-техническим оборудованием въехала из Ирака на северо-восток Сирии, сообщает сирийское госагентство SANA со ссылкой на источники.Согласно источникам, колонна американских войск, состоящая из 73 машин, проехала на территорию Сирии через незаконно действующий пограничный КПП аль-Валид и добралась до незаконной военной базы на аэродроме Хараб аль-Джир на северо-востоке провинции Хасеке.Военные из США находятся в провинциях Хасеке и Дейр-эз-Зор без законных оснований. Они сконцентрировали свои силы вокруг крупных месторождений нефти и газа. Сирийские власти неоднократно заявляли, что нахождение в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные правила.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20201217/informatsiya-1589603616.html
https://ria.ru/20201217/siriya-1589742479.html
ирак
сирия
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исламское государство, ирак, сирия, сша, в мире

Американские военные въехали из Ирака в Сирию, сообщили СМИ

15:51 20.12.2020 (обновлено: 15:54 20.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк Военнослужащий на одной из улиц города Дамаска
 Военнослужащий на одной из улиц города Дамаска - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Американская военная колонна с материально-техническим оборудованием въехала из Ирака на северо-восток Сирии, сообщает сирийское госагентство SANA со ссылкой на источники.
Согласно источникам, колонна американских войск, состоящая из 73 машин, проехала на территорию Сирии через незаконно действующий пограничный КПП аль-Валид и добралась до незаконной военной базы на аэродроме Хараб аль-Джир на северо-востоке провинции Хасеке.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря, 03:22
Нарышкин рассказал, как военные в Сирии получают упреждающую информацию
Военные из США находятся в провинциях Хасеке и Дейр-эз-Зор без законных оснований. Они сконцентрировали свои силы вокруг крупных месторождений нефти и газа. Сирийские власти неоднократно заявляли, что нахождение в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные правила.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря, 16:44Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
Песков назвал Россию ключевой страной в процессе нормализации в Сирии
 
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