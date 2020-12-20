https://ria.ru/20201220/siloviki-1590097865.html

Силовики усилили дежурство в Минске перед акцией оппозиции

Силовики усилили дежурство в Минске перед акцией оппозиции

Белорусские правоохранители усиливают дежурство в микрорайонах Минска перед запланированной несанкционированной акции оппозиции, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T11:53

2020-12-20T11:53

2020-12-20T11:53

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

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МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Белорусские правоохранители усиливают дежурство в микрорайонах Минска перед запланированной несанкционированной акции оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье белорусская оппозиция проводит наиболее масштабные протесты. В последние недели формат акций в Минске изменился: вместо шествий в центре столицы Белоруссии в различных микрорайонах проходят локальные акции. Часть локальных акций пресекается силовиками. Утром в воскресенье спецтехника силовиков выехала со своих баз на окраине Минска и рассредоточилась в городе, в том числе частично в центре.В частности, увеличенное количество экипажей ГАИ патрулирует микрорайон Уручье на восточной окраине белорусской столицы, микрорайон Восток, восточную часть проспекта Независимости и прилегающие к нему улицы. Кроме того, микрорайон Уручье, известный своей протестной активностью, объезжает колонна техники силовиков – несколько микроавтобусов с личным составом, автозак в сопровождении автомобилей ГАИ.Как рассказали РИА Новости очевидцы, усиление происходит и в микрорайонах Юго-Запад и Малиновка, где на нескольких участках дежурят микроавтобусы силовиков, на проспекте Дзержинского в сопровождении машины ГАИ запаркован автобус с силовиками. Помимо этого, техника силовиков замечена в микрорайоне Каменная Горка, в районе станции метро Пушкинская, а также на улице Богдановича ближе к центру города.Между тем, очевидцы и местные СМИ публикуют в Telegram-каналах видео небольших протестных акций, участники которых, как утверждается, провели шествия рано утром, когда силовики еще не взяли под контроль микрорайоны Минска. В частности, речь идет о микрорайонах Сухарево и Каменная горка.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа участников и перемещении их с улиц во дворы.

https://ria.ru/20201215/tikhanovskaya-1589398319.html

https://ria.ru/20201215/lukashenko-1589408720.html

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