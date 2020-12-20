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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201220/shnurov-1590116991.html
Харламов высмеял Шнурова за вопрос Путину
Харламов высмеял Шнурова за вопрос Путину
Юморист Гарик Харламов высмеял вопрос Сергея Шнурова президенту России Владимиру Путину, опубликовав в Instagram его шуточную "полную версию". РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T16:24
2020-12-20T16:52
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
дональд трамп
гарик харламов (игорь)
шнур (сергей шнуров)
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Юморист Гарик Харламов высмеял вопрос Сергея Шнурова президенту России Владимиру Путину, опубликовав в Instagram его шуточную "полную версию".На видео музыкант обращается к российскому лидеру, при этом часть слов заглушается "звуком цензуры", который обычно используют, чтобы скрыть ненормативную лексику.В четверг на большой пресс-конференции президента Шнуров спросил Путина, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах и может ли тот рассчитывать на какую-либо должность в России. Кроме того, артист задал вопрос "от себя", поинтересовавшись, как обычный человек может описывать жизнь в нашей стране без использования ненормативной лексики.
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дональд трамп, гарик харламов (игорь), шнур (сергей шнуров)

Харламов высмеял Шнурова за вопрос Путину

16:24 20.12.2020 (обновлено: 16:52 20.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГенеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров задает вопрос на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне
Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров задает вопрос на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Юморист Гарик Харламов высмеял вопрос Сергея Шнурова президенту России Владимиру Путину, опубликовав в Instagram его шуточную "полную версию".
На видео музыкант обращается к российскому лидеру, при этом часть слов заглушается "звуком цензуры", который обычно используют, чтобы скрыть ненормативную лексику.

"Эксклюзив! Полная версия вопроса Шнура!" — сыронизировал Харламов.

В четверг на большой пресс-конференции президента Шнуров спросил Путина, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах и может ли тот рассчитывать на какую-либо должность в России. Кроме того, артист задал вопрос "от себя", поинтересовавшись, как обычный человек может описывать жизнь в нашей стране без использования ненормативной лексики.
Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 15:23Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
"Помойный пес": Разин резко раскритиковал Шнурова за вопрос Путину
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Дональд ТрампГарик Харламов (Игорь)Шнур (Сергей Шнуров)
 
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