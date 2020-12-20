https://ria.ru/20201220/shnurov-1590116991.html
Харламов высмеял Шнурова за вопрос Путину
Харламов высмеял Шнурова за вопрос Путину
Юморист Гарик Харламов высмеял вопрос Сергея Шнурова президенту России Владимиру Путину, опубликовав в Instagram его шуточную "полную версию". РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T16:24
2020-12-20T16:24
2020-12-20T16:52
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
дональд трамп
гарик харламов (игорь)
шнур (сергей шнуров)
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Юморист Гарик Харламов высмеял вопрос Сергея Шнурова президенту России Владимиру Путину, опубликовав в Instagram его шуточную "полную версию".На видео музыкант обращается к российскому лидеру, при этом часть слов заглушается "звуком цензуры", который обычно используют, чтобы скрыть ненормативную лексику.В четверг на большой пресс-конференции президента Шнуров спросил Путина, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах и может ли тот рассчитывать на какую-либо должность в России. Кроме того, артист задал вопрос "от себя", поинтересовавшись, как обычный человек может описывать жизнь в нашей стране без использования ненормативной лексики.
https://ria.ru/20201218/shnur-1589914256.html
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дональд трамп, гарик харламов (игорь), шнур (сергей шнуров)