https://ria.ru/20201220/shnurov-1590116991.html

Харламов высмеял Шнурова за вопрос Путину

Харламов высмеял Шнурова за вопрос Путину

Юморист Гарик Харламов высмеял вопрос Сергея Шнурова президенту России Владимиру Путину, опубликовав в Instagram его шуточную "полную версию". РИА Новости, 20.12.2020

2020-12-20T16:24

2020-12-20T16:24

2020-12-20T16:52

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

дональд трамп

гарик харламов (игорь)

шнур (сергей шнуров)

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Юморист Гарик Харламов высмеял вопрос Сергея Шнурова президенту России Владимиру Путину, опубликовав в Instagram его шуточную "полную версию".На видео музыкант обращается к российскому лидеру, при этом часть слов заглушается "звуком цензуры", который обычно используют, чтобы скрыть ненормативную лексику.В четверг на большой пресс-конференции президента Шнуров спросил Путина, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу на выборах и может ли тот рассчитывать на какую-либо должность в России. Кроме того, артист задал вопрос "от себя", поинтересовавшись, как обычный человек может описывать жизнь в нашей стране без использования ненормативной лексики.

https://ria.ru/20201218/shnur-1589914256.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, гарик харламов (игорь), шнур (сергей шнуров)