https://ria.ru/20201220/serbiya-1590102937.html
Сербия получила документы о двух фазах испытаний "Спутника V"
Сербия получила документы о двух фазах испытаний "Спутника V"
Власти Сербии получили документы на первую и вторую фазу испытаний вакцины российской вакцины от коронавируса "Спутник V", ожидают документы на третью фазу,... РИА Новости, 20.12.2020
2020-12-20T13:26
2020-12-20T13:26
2020-12-20T13:39
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
александр вучич
сербия
в мире
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БЕЛГРАД, 20 дек – РИА Новости. Власти Сербии получили документы на первую и вторую фазу испытаний вакцины российской вакцины от коронавируса "Спутник V", ожидают документы на третью фазу, заявил президент страны Александр Вучич.Ранее в Сербию были доставлены на лабораторные исследования 20 доз российской вакцины. В воскресенье Вучич принял участие в открытии COVID-больницы на тысячу койко-мест в городе Крушевац в центральной части страны."Если я не ошибаюсь, мы получили документы на первую и вторую фазу испытаний российской вакцины, ожидаем документы на третью. Насколько я знаю, наши специалисты пока довольны тем, что получили", - заявил сербский лидер журналистам.Министр здравоохранения Златибор Лончар ранее сообщил, что Сербия получит первую партии вакцины против коронавируса американо-германского производства Pfizer и BioNTech 21-22 декабря.Представители сербского минздрава указали в начале декабря, что массовая вакцинация против COVID-19 в Сербии ожидается в начале 2021 года.Вучич в обращении к гражданам 12 ноября сообщил, что Сербия до конца года начнет получать 1,8 миллиона доз вакцины против COVID-19 от компании Pfizer и ведет переговоры с КНР и РФ, так как стране требуется больше вакцин.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, александр вучич, сербия, в мире
БЕЛГРАД, 20 дек – РИА Новости.
Власти Сербии
получили документы на первую и вторую фазу испытаний вакцины российской вакцины от коронавируса "Спутник V"
, ожидают документы на третью фазу, заявил президент страны Александр Вучич
.
Ранее в Сербию были доставлены на лабораторные исследования 20 доз российской вакцины. В воскресенье Вучич принял участие в открытии COVID-больницы на тысячу койко-мест в городе Крушевац в центральной части страны.
"Если я не ошибаюсь, мы получили документы на первую и вторую фазу испытаний российской вакцины, ожидаем документы на третью. Насколько я знаю, наши специалисты пока довольны тем, что получили", - заявил сербский лидер журналистам.
Министр здравоохранения Златибор Лончар ранее сообщил, что Сербия получит первую партии вакцины против коронавируса американо-германского производства Pfizer и BioNTech 21-22 декабря.
Представители сербского минздрава указали в начале декабря, что массовая вакцинация против COVID-19 в Сербии ожидается в начале 2021 года.
Вучич в обращении к гражданам 12 ноября сообщил, что Сербия до конца года начнет получать 1,8 миллиона доз вакцины против COVID-19 от компании Pfizer и ведет переговоры с КНР и РФ, так как стране требуется больше вакцин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф